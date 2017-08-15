В Мариуполе дрались из-за флага России (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Болельщики львовского ФК «Карпаты» устроили драку на трибунах из-за российского флага. Как сообщают украинские СМИ, конфликт произошел со стюардами стадиона «Ильичевец» во время матча пятого тура украинской премьер-лиги против клуба «Мариуполь».
Стычка львовских болельщиков с сотрудниками мариупольского стадиона произошла возле фан-сектора «Карпат».
«Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг», — объясняется причина конфликта на странице «Ультрас Украины» в социальных сетях.
В ходе конфликта возникла драка, которая, впрочем, судя по свидетельствам очевидцев, довольно быстро завершилась.
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