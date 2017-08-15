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В Мариуполе дрались из-за флага России (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Мариуполе дрались из-за флага России (видео)

Болельщики львовского ФК «Карпаты» устроили драку на трибунах из-за российского флага. Как сообщают украинские СМИ, конфликт произошел со стюардами стадиона «Ильичевец» во время матча пятого тура украинской премьер-лиги против клуба «Мариуполь».

Стычка львовских болельщиков с сотрудниками мариупольского стадиона произошла возле фан-сектора «Карпат».

«Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг», — объясняется причина конфликта на странице «Ультрас Украины» в социальных сетях.

В ходе конфликта возникла драка, которая, впрочем, судя по свидетельствам очевидцев, довольно быстро завершилась.

Будьте осторожны! На видео присутствует ненормативная лексика:

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