Те же, без Шараповой. Рейтинг богатейших спортсменок мира

Список богатейших спортсменок 2017 года, по версии журнала Forbes, возглавила теннисистка Серена Уильямс. Из десятки наиболее высокооплачиваемых женщин в спорте выбыла Мария Шарапова.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Десятка богатейших спортсменок с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017-го суммарно заработала $109 млн (на 13% меньше, чем в предыдущий 12-месячный период).

Второй год подряд его возглавляет Серена Уильямс, которой удалось заработать $27 млн с июня 2016-го по июль 2017 года. Эта сумма включает как призовые за победы на турнирах, так и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях. Сейчас у Уильямс рекламные контракты более чем с десятком крупных компаний, таких как Nike, JP Morgan Chase, Beats by Dre, Intel и др., отмечает Forbes.

На протяжении многих лет Серена Уильямс уступала по размеру своих заработков другой теннисистке, Марии Шараповой. В 2016 году ей впервые удалось опередить Шарапову в списке Forbes.

В 2017 году Шарапова и вовсе не вошла в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, из-за допинговых скандалов и длительной дисквалификации ее доходы снизились. В списке 10 самых высокооплачиваемых спортсменок российской теннисистки также не оказалось.

На втором месте рейтинга богатейших спортсменок мира 2017 года — теннисистка Анжелика Кербер, которая выступает за Германию. Ее доход, по оценкам Forbes, в минувшем году составил $12,6 млн. Занять высокое место ей помогли выгодные контракты с Adidas и производителем спортивной экипировки Yonex, отмечает журнал. Кроме того, Кербер заключила контракты с немецким производителем программного обеспечения SAP, страховой компанией Generali, производителем часов Rolex, производителем снеков Slim Secrets и косметической компанией bareMinerals.

На третьем и четвертом местах списка Forbes оказались автогонщица из США Даника Патрик и американская представительница смешанных единоборств (MMA) и дзюдоистка Ронда Раузи.

По данным Forbes, Данике Патрик удалось заработать $12,2 млн. У нее десять персональных спонсоров, среди которых такие корпорации, как Coca-Cola, автомобильный концерн Ford и банк Nationwide.

Доход Ронды Раузи составил $11 млн, крупнейшие спонсоры спортсменки — спортивный бренд Reebok, шампунь Pantene (принадлежит Procter & Gamble). Кроме того, ей удалось заработать рекордные $3 млн за бой с Амандой Нуньес, организованный Ultimate Fighting Championship (UFC​-207) в декабре 2016 года. Еще $1,1 млн ей принесли оплачиваемые просмотры видео этого боя.

Замыкает пятерку лидеров списка Forbes — Винус Уильямс, которой удалось заработать $10,5 млн. У старшей сестры Серены Уильямс есть собственная линия спортивной одежды — Eleven. Среди компаний, с которыми у спортсменки рекламные контракты, — финансовый гигант American Express, производитель напитков Jamba Juice и производитель теннисных ракеток Wilson.

Список самых высокооплачиваемых спортсменок покинули теннисистки Виктория Азаренко (Белоруссия) и Ана Иванович (Сербия). У первой в декабре 2016 года родился ребенок, а вторая тогда же завершила спортивную карьеру.



1. Серена Уильямс (Общий доход: $27 / Призовые: $8)

2. Анжелика Кербер (Общий доход: $12,6 / Призовые: $7,6)

3. ​Данисия Патрик (Общий доход: $12,2 / Призовые: $7,2)

4. Ронда Раузи (Общий доход: $11 / Призовые: $8)

5. ​Винус Уильямс (Общий доход: $10,5 / Призовые: $3,5)