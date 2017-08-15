Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Шведенко: Гвоздик скоро встанет на один уровень с Ковалевым

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Гвоздик
Александр ГвоздикФото: Gettyimages.ru

Российский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко, спарринговавший с Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, рассказал о работе с украинцем Александром Гвоздиком.

Напомним, что ближайший бой Александр Гвоздик проведет 19 августа против американца Крейга Бейкера. На счету украинца 13 побед (11 досрочно) и ни одного поражения. В активе Бейкера 17 побед (13 досрочно) и 1 поражение.

Этот бой пройдет в рамках турнира, главным событием которого будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом (владеет поясами WBC и WBO) и Джулиусом Индонго (обладает титулами IBF и IBO).

– У меня были спарринги с Александром Гвоздиком перед его поединком с Айзеком Чилембой, - рассказывает Шведенко. – Они шли параллельно со спаррингами с Сергеем Ковалевым. У меня тогда не было промоутера, и я изо всех сил старался проявить себя, чтобы зацепиться за какой-нибудь контракт. Видимо, плохо проявлял. Может, это и к лучшему, поскольку позже я подписал контракт в другой стране.

Саня – хороший парень. Технически одарен и тактически тоже. Мы много работали. Независимо ни от чего мне нужно было постоянно проводить спарринги с Ковалевым, а затем я шел работать с Гвоздиком. И мне это нравилось.

Я помню его бой с Чилембой. Саня нокаутировал Айзека. Считаю, что наша советская школа – одна из лучших в мире. И спарринги с Гвоздиком были тяжелыми. Но в лагере все уважали друг друга. Никогда не было такого: кто-то попал и шел добивать. Никто не выплескивал эмоций, чтобы что-то доказать.

У нас были теплые отношения. Мы делали свою работу. Дружески обнимались и с улыбкой возвращались домой. Без агрессии. Спарринги с Сашей продолжались три недели. И чувствовался его большой любительский опыт. Он добился очень много и я многое у него почерпнул.

Можно ли сравнить его с Андре Уордом или Сергеем Ковалевым? Уорд – это ум. Я не знаю боксеров, которые могут быть с ним на одном уровне. Если же говорить про Гвоздика и Ковалева, на данном этапе Сергей стоит выше, даже, несмотря на поражение от Уорда. Но молодость хороша тем, что у нее есть будущее, а Саня – молод. Не за горами время, когда он встанет на один уровень с Сергеем, а возможно и превзойдет Уорда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ковалев: В свою эпоху Кличко был самым лучшимБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал решение украинского боксера Владимира Кличко завершить карьеру.Кэти Дува: Соперник Ковалева и дата следующего боя будут известны в конце летаПромоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, что дата и соперник на следующий бой россиянина, скорее всего, будут объявлены в конце лета.Ковалев проведет следующий бой 25 ноября в СШАБывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев следующий поединок проведет 25 ноября в США. Об этом информирует boxingnews24.com.Шапито ценой в миллиард долларов. Какие бои смотреть в августеШапито ценой в миллиард долларов. Какие бои смотреть в августе«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Вирджил Хантер: Цель Уорда – бой с ДжошуаВирджил Хантер, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе Андре Уорда, заявил, что хотел бы увидеть бой своего подопечного с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Шахматы
Каспаров и Карякин сыграли вничью на турнире в США
Футбол
Кадыров высказался о работе арбитров на матче «Зенит» – «Ахмат»
Бокс
Абель Санчес: Джейкобс боксировал с Головкиным как шершень, Альварес – только комар
Футбол
«Урал» вырвал ничью в гостевом матче с «Арсеналом»
все новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Александр Гвоздик
Александр Гвоздиквсе новости