Евгений Шведенко: Гвоздик скоро встанет на один уровень с Ковалевым

Российский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко, спарринговавший с Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, рассказал о работе с украинцем Александром Гвоздиком.

Напомним, что ближайший бой Александр Гвоздик проведет 19 августа против американца Крейга Бейкера. На счету украинца 13 побед (11 досрочно) и ни одного поражения. В активе Бейкера 17 побед (13 досрочно) и 1 поражение.

Этот бой пройдет в рамках турнира, главным событием которого будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом (владеет поясами WBC и WBO) и Джулиусом Индонго (обладает титулами IBF и IBO).

– У меня были спарринги с Александром Гвоздиком перед его поединком с Айзеком Чилембой, - рассказывает Шведенко. – Они шли параллельно со спаррингами с Сергеем Ковалевым. У меня тогда не было промоутера, и я изо всех сил старался проявить себя, чтобы зацепиться за какой-нибудь контракт. Видимо, плохо проявлял. Может, это и к лучшему, поскольку позже я подписал контракт в другой стране.

Саня – хороший парень. Технически одарен и тактически тоже. Мы много работали. Независимо ни от чего мне нужно было постоянно проводить спарринги с Ковалевым, а затем я шел работать с Гвоздиком. И мне это нравилось.

Я помню его бой с Чилембой. Саня нокаутировал Айзека. Считаю, что наша советская школа – одна из лучших в мире. И спарринги с Гвоздиком были тяжелыми. Но в лагере все уважали друг друга. Никогда не было такого: кто-то попал и шел добивать. Никто не выплескивал эмоций, чтобы что-то доказать.

У нас были теплые отношения. Мы делали свою работу. Дружески обнимались и с улыбкой возвращались домой. Без агрессии. Спарринги с Сашей продолжались три недели. И чувствовался его большой любительский опыт. Он добился очень много и я многое у него почерпнул.

Можно ли сравнить его с Андре Уордом или Сергеем Ковалевым? Уорд – это ум. Я не знаю боксеров, которые могут быть с ним на одном уровне. Если же говорить про Гвоздика и Ковалева, на данном этапе Сергей стоит выше, даже, несмотря на поражение от Уорда. Но молодость хороша тем, что у нее есть будущее, а Саня – молод. Не за горами время, когда он встанет на один уровень с Сергеем, а возможно и превзойдет Уорда.