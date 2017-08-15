Дома «Янг Бойз» всегда обыгрывал российские клубы. 10 фактов о сопернике ЦСКА

«Советский спорт» представляет 10 фактов, которые полезно знать перед сегодняшним первым матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» – ЦСКА.

1. Швейцария – одна из трех стран, с которой у России ничейный баланс в еврокубках (по 12 побед в 29 матчах). Кроме нее – также с Кипром (по 5 в 14) и Румынией (по 2 в 5). Отрицательное соотношение выигрышей и проигрышей у российских клубов с представителями 6 стран – Испании (20 побед при 42 поражениях), Англии (16:31), Германии (15:34), Италии (11:31), Франции (14:27) и Шотландии (6:9).

2. Наши команды провели в Швейцарии 14 встреч, из которых выиграли лишь 3, уступив 9 раз. Положительный баланс в гостевых встречах с клубами этой страны только у двух наших команд – «Спартака» (2 победы, ничья и поражение) и ЦСКА (единственная победа). Армейцы лишь однажды встречались со швейцарцами: на групповом этапе Лиги Европы-2010/11 они дважды разгромили «Лозанну» (3:0 в гостях и 5:1 дома). Чаще всего игры в этой стране завершались для российских клубов поражением со счетом 0:2 (четырежды). А хуже всех здесь играл «Зенит», проигравший все три матча – «Грассхопперу (1:3), «Янг Бойз» (1:2) и «Базелю» (0:2).

3. Пути «Янг Бойз» и российских команд пересекались дважды. И оба матча в Швейцарии завершились победами хозяев. «Зенит» уступил в Берне в 1/16 финала Лиги Европы-2010/11 со счетом 1:2 (но потом взял реванш дома – 3:1), а «Анжи» - спустя два года в этом же турнире на групповом этапе (1:3).

4. В российской истории ЦСКА на данный момент провел в еврокубках 138 матчей, в которых одержал 53 победы и потерпел 52 поражения. Положительного баланса армейцы добились благодаря двум победам над греческим АЕКом (2:0 в гостях и 1:0 дома) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.

5. ЦСКА трижды играл в 4-х раундах еврокубков. В Лиге чемпионов-2015/16 одолел лиссабонский «Спортинг» (1:2 в гостях и 3:1 дома). А вот в Лиге Европы успешной оказалась только первая попытка. В розыгрыше-2010/11 армейцы дважды переиграли кипрский «Анортосис» (4:0 на своем поле и 2:1 на выезде). Однако через год не смогли взять верх над шведским АИКом: выиграв первый матч в Стокгольме (1:0), красно-синие затем уступили в ответной домашней игре (0:2).

6. В 8 последних гостевых матчах в Лиге чемпионов ЦСКА добился лишь одной победы (2:0 над АЕКом три недели назад) и одной ничьей (с «Байером» в прошлом сезоне – 2:2), потерпев 6 поражений с общим счетом 3:12.

7. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев, который пропускал в 43 матчах Лиги чемпионов подряд, отстоял «на ноль» две последние игры с АЕКом. Сейчас его «сухая» серия в главном еврокубке составляет 193 минуты.

8. В чемпионате Швейцарии-2017/18 «Янг Бойз» стартовал с трех побед, забив в этих матчах 9 безответных мячей. Однако в последнем туре на своем поле неожиданно потерпел сокрушительное поражение от «Туна» (0:4), не имевшего перед этой встречей ни одного набранного очка. Правда, в этой игре в стартовом составе вышли лишь 5 игроков, начинавших предыдущий поединок.

9. Нынешняя попытка пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов – пятая для соперника ЦСКА. Пока «Янг Бойз» это не удалось ни разу. В 2004 году швейцарский клуб уступил уже во 2-м круге – «Црвене Звезде» (2:2 дома и 0:3 в гостях). В последние годы дважды останавливался в шаге от попадания в число 32 лучших клубов Европы: в розыгрыше-2010/11 уступил в 4-м отборочном раунде «Тоттенхэму» (3:2 дома и 0:4 в гостях), год назад – «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:3 дома и 1:6 в гостях). Наконец, в сезоне-2015/16 швейцарцы завершили выступление в 3-м круге, дважды проиграв «Монако» (1:3 дома и 0:4 в гостях).

10. Уступив на старте группового этапа Лиги Европы-2016/17 на своем поле «Олимпиакосу» (0:1), «Янг Бойз» затем одержал в еврокубках три домашние победы подряд с преимуществом как минимум в два мяча. В прошлом сезоне – над «АПОЭЛом» (3:1) и «Астаной» (3:0), в нынешней Лиге чемпионов – над киевским «Динамо» (2:0).