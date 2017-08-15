«Спартак» версус ЦСКА, хайп Кадырова и батл за Промеса (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
Лето целое пропели…
Пока вся страна с упоением следила за перипетиями батла, или
битвы, двух рэперов в YouTube,
«Советский спорт» подводил итоги шестого тура чемпионата России по
футболу. Оказалось, «Спартак» показал худший летний старт за всю свою историю.
Худший летний старт «Спартака». Итоги 6-го тура РФПЛ
Красно-белые хоть как-то пытаются выправить ситуацию, рыская
по футбольному рынку в поисках подходящих футболистов, но создается
впечатление, что «Зенит» уже скупил все, что способно более или менее
двигаться. Чемпионам приходится торговаться за Романа Нойштедтера. Да и в этом
вопросе две стороны пока далеки от понимания.
Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8
В то же время красно-белые, сражающиеся за игрока скамейки
турецкого «Фенербахче», рискуют упустить своего лучшего футболиста. «Боруссия»
положила глаз на Промеса, но станет покупать его только в случае рекордного для
себя трансфера Дембеле в «Барселону» - тогда Квинси может стать идеальной
заменой французскому инсайду на правом фланге немецкой команды. В то же время
на голландца претендует и итальянская «Рома», тоже ищущая усиления на правый
фланг. Отличная будет битва.
Промес? Дас ист гут! В Дортмунде уже ждут покупки Квинси из «Спартака» (видео)
У болельщиков свой батл. «Советский спорт» проверил, что
происходит в гостевых книгах фанатов «Спартака» и ЦСКА через день после дерби.
Пока у армейцев упиваются неожиданным триумфом в концовке матча, у красно-белых
нарастает хайп (еще одно модное словечко из YouTube) вокруг Массимо Карреры. Если в гостевой книге фанаты винят
именно его в неудачном старте команды, то на официальном сайте фанатов «Спартака»
тренеру высказывают полную поддержку.
«Каррера, похоже, поплыл. Верните Карпина!» Фанаты «Спартака» и ЦСКА о дерби
Такой футбол нам не нужен
Удивительно, но в Москве после дерби не возникло ни одного
серьезного вопроса к арбитру. Зато в Петербурге все не унимаются. Наши коллеги
из города на Неве пытаются объяснить, что ошибки Игоря Федотова в матче «Зенита»
против «Ахмата» не были тенденциозными.
«Зениту» помогали судьи? Это бред. Но говорить нужно вообще не про это
Да и наш эксперт Евгений Ловчев считает, что разгром,
который сине-бело-голубые учинили команде из Грозного – следствие тотального
превосходства «Зенита», а не результат давления или ошибок судей.
«Судейство в матче «Зенита»? Питерцы все равно были сильнее». Обзор Ловчева
Вот только главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, от
этого не легче. У себя в «Инстаграме» он выдал целый спич о том, как такое
отвратительное судейство мешает не только «Ахмату», но и всему российскому
футболу, даже больше – дружбе между городами и регионами.
Кадыров высказался о работе арбитров на матче «Зенит» – «Ахмат»
Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча «посадил» команду гостей на «свисток», показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади. После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч «Зенит» - «Ахмат» показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале. Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд. Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно «убивая» другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами. Думаю, что «Зенит» не нуждается в такой медвежьей услуге судей. В нашей стране давно назрела острая необходимость изменить в целом отношение к спорту, разработать реальную стратегию его развития. Такие задачи ставятся Президентом РФ Владимиром Путиным. А организаторам и кураторам спорта нужно оставить друзей, приятелей и знакомых, а проявлять максимальную объективность в решении любых вопросов развития спорта. Нужно давать всем регионам шанс на достижение спортивных высот в честной борьбе. Руководство страны уделяет спорту много внимания. Но из-за отсутствия долгосрочной стратегии, мы на мировых первенствах получаем где-то 30% наград от своих возможностей. Спорт является слишком важным делом, чтобы позволять кому-то так безответственно относиться к нему. #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Зенит
В итоге Федотов получил неудовлетворительную оценку своей работы на матче шестого тура чемпионата России и в ближайшее время вряд ли появится на поле в играх премьер-лиги. Раунд несомненно остался за Кадыровым.
Игры
Теперь – к чисто футбольным темам. Во-первых, вчера вечером
завершился шестой тур чемпионата России по футболу. «Урал» на выезде чудом
спасся в игре против «Арсенала», отыгравшись после 0:2 к десятой минуте. В итоге - ничья 2:2. Мы же наконец получили единоличного лидера – «Зенит».
Главным же событием вторника станет игра раунда плей-офф
Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Янг Бойз». По всем
раскладам армейцы должны побеждать и в гостях и дома. Вот только соперник не так прост, как может показаться на первый взгляд. Не
верите? Спросите у киевского «Динамо», которое «молодежь» из Швейцарии выкинула
за борт Лиги чемпионов.
Команда с характером. Что сегодня из себя представляет «Янг Бойз»?
Трансферы
Помните физику? Если в полный воды сосуд погрузить какое-либо
тело, из сосуда выльется воды ровно того же объема, которое занимает
погруженный предмет. Вот и «Зенит», первую половину трансферного окна
занимавшийся покупками, теперь начинает сбрасывать «балласт».
Команду уже покинул вызванный в сборную Бразилии Жулиано.
Вчера официально было объявлено о трансфере испанского опорника Хави Гарсии в «Бетис».
Игрока в Испании красиво представили болельщикам. Для клуба это – важная покупка.
Хави Гарсия бежал из России в шапке-ушанке. Секреты ухода испанца из «Зенита»
Следующим на выход может отправиться лучший бомбардир
команды в прошлом сезоне и один из самых скандальных игроков клуба – нападающий
Артем Дзюба. Вот только в Россию «Зенит» форварда отдавать не хочет – ищет варианты
за рубежом. В итоге Артем может оказаться даже
в Турции.