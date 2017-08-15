«Спартак» версус ЦСКА, хайп Кадырова и батл за Промеса (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Лето целое пропели…

Пока вся страна с упоением следила за перипетиями батла, или битвы, двух рэперов в YouTube, «Советский спорт» подводил итоги шестого тура чемпионата России по футболу. Оказалось, «Спартак» показал худший летний старт за всю свою историю.

Красно-белые хоть как-то пытаются выправить ситуацию, рыская по футбольному рынку в поисках подходящих футболистов, но создается впечатление, что «Зенит» уже скупил все, что способно более или менее двигаться. Чемпионам приходится торговаться за Романа Нойштедтера. Да и в этом вопросе две стороны пока далеки от понимания.

В то же время красно-белые, сражающиеся за игрока скамейки турецкого «Фенербахче», рискуют упустить своего лучшего футболиста. «Боруссия» положила глаз на Промеса, но станет покупать его только в случае рекордного для себя трансфера Дембеле в «Барселону» - тогда Квинси может стать идеальной заменой французскому инсайду на правом фланге немецкой команды. В то же время на голландца претендует и итальянская «Рома», тоже ищущая усиления на правый фланг. Отличная будет битва.

У болельщиков свой батл. «Советский спорт» проверил, что происходит в гостевых книгах фанатов «Спартака» и ЦСКА через день после дерби. Пока у армейцев упиваются неожиданным триумфом в концовке матча, у красно-белых нарастает хайп (еще одно модное словечко из YouTube) вокруг Массимо Карреры. Если в гостевой книге фанаты винят именно его в неудачном старте команды, то на официальном сайте фанатов «Спартака» тренеру высказывают полную поддержку.

Такой футбол нам не нужен

Удивительно, но в Москве после дерби не возникло ни одного серьезного вопроса к арбитру. Зато в Петербурге все не унимаются. Наши коллеги из города на Неве пытаются объяснить, что ошибки Игоря Федотова в матче «Зенита» против «Ахмата» не были тенденциозными.

Да и наш эксперт Евгений Ловчев считает, что разгром, который сине-бело-голубые учинили команде из Грозного – следствие тотального превосходства «Зенита», а не результат давления или ошибок судей.

Вот только главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, от этого не легче. У себя в «Инстаграме» он выдал целый спич о том, как такое отвратительное судейство мешает не только «Ахмату», но и всему российскому футболу, даже больше – дружбе между городами и регионами.

В итоге Федотов получил неудовлетворительную оценку своей работы на матче шестого тура чемпионата России и в ближайшее время вряд ли появится на поле в играх премьер-лиги. Раунд несомненно остался за Кадыровым.

Игры

Теперь – к чисто футбольным темам. Во-первых, вчера вечером завершился шестой тур чемпионата России по футболу. «Урал» на выезде чудом спасся в игре против «Арсенала», отыгравшись после 0:2 к десятой минуте. В итоге - ничья 2:2. Мы же наконец получили единоличного лидера – «Зенит».

Главным же событием вторника станет игра раунда плей-офф Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Янг Бойз». По всем раскладам армейцы должны побеждать и в гостях и дома. Вот только соперник не так прост, как может показаться на первый взгляд. Не верите? Спросите у киевского «Динамо», которое «молодежь» из Швейцарии выкинула за борт Лиги чемпионов.

Трансферы

Помните физику? Если в полный воды сосуд погрузить какое-либо тело, из сосуда выльется воды ровно того же объема, которое занимает погруженный предмет. Вот и «Зенит», первую половину трансферного окна занимавшийся покупками, теперь начинает сбрасывать «балласт».

Команду уже покинул вызванный в сборную Бразилии Жулиано. Вчера официально было объявлено о трансфере испанского опорника Хави Гарсии в «Бетис». Игрока в Испании красиво представили болельщикам. Для клуба это – важная покупка.

Следующим на выход может отправиться лучший бомбардир команды в прошлом сезоне и один из самых скандальных игроков клуба – нападающий Артем Дзюба. Вот только в Россию «Зенит» форварда отдавать не хочет – ищет варианты за рубежом. В итоге Артем может оказаться даже в Турции.