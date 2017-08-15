Неймар уже заработал первый миллион в «ПСЖ»

В сети уже следят за заработками Неймара в «ПСЖ» в ежесекундном режиме.

О подписании контракта с бразильским футболистом, приобретенного клубом за сумму в €222 млн, парижане объявили в начале августа. Теперь в сети появился довольно простой сайт, который просто подсчитывает количество денег, заработанных нападающим французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром – сайт, подсчитывающий количество заработанных Неймаром денег.

Согласно открытым сведениям, зарплата бразильской суперзвезды должна быть около €30 млн в год. На основе этого после сообщения «ПСЖ» о подписании контракта с Неймаром и был запущен наглядный счётчик. Ожидается, что спустя год, 3 августа 2018 года, он будет остановлен.

Если вы еще недостаточно ошеломлены суммой заработка, то вот вам дополнительный удар: «Это приблизительный расчёт, без учётов премий и бонусов», – говорится в сообщении на сайте.

Если верить счётчику, после перехода в «Пари Сен-Жермен» Неймар заработал уже более €940 тысяч, и эти цифры основательно увеличиваются каждую секунду.

Напомним, после того, как «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с нападающим испанской «Барселоны» Неймаром, сумма контракта была признана самой высокой в истории футбола — €222 млн.