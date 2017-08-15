Маленький гигант французского футбола. История Вальбуэна

Матье Вальбуэна и Станислав Черчесов Фото: Gettyimages.ru

Матье Вальбуэна – маленький француз, который влюбил в себя всех российских болельщиков независимо от клубных пристрастий. Французский полузащитник провел в российском чемпионате всего один год, но заслужил звание лучшего игрока сезона от болельщиков «Динамо» своей яркой и нестандартной игрой.

Воспитанник «Бордо» Матье к моменту перехода в московское «Динамо» уже стал лидером и настоящим «мотором» марсельского «Олимпика», сыграв за клуб 330 матчей и забив 38 голов, и к тому же четыре раза встретился в еврокубках со «Спартаком», в ворота которого забил гол в матче Лиги чемпионов. Кстати, красно-белые, в свое время, обращались в Марсель с запросом о покупке Матье, но получили отказ.

Вальбуэна пришел в «Динамо», когда в клубе снова сменился вектор движения и новое руководство команды решило строить дримтим. За год до его прихода из «Анжи» в клуб пришли Игорь Денисов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Кристофер Самба, Владимир Габулов, ушел-пришел Кокорин. Вместе с Матье в команде появились Ванкер, Бюттнер, Губочан. Главным тренером команды был Станислав Черчесов, который вспоминая матчи «Спартака» с «Олимпиком» в Кубке УЕФА 2008 года, говорил: «Этот малыш у меня тогда много крови выпил, теперь у других попьет». «Динамо» наравне с «Зенитом», считалось главным фаворитом сезона-2014/15. Первый матч за бело-голубых и сразу дерби со «Спартаком»! Вальбуэна вышел за 20 минут до конца, чтобы спасти команду, которая проигрывала со счетом 1:2. Его удар после розыгрыша штрафного принимает на себя штанга, и Кокорин добивает мяч в ворота… из стопроцентного офсайда. Матье организовывает еще пару атак, и болельщики «Динамо» признают его лучшим игроком команды. Следующие два матча французский полузащитник начинает в основе и в каждом из них отдает по две голевые передачи. В матче с «Краснодаром» он открывает счет своим голом за российский клуб. Второй же гол за «Динамо» стал украшением всего чемпионата. Его «парашют» за спину Лодыгину в матче против «Зенита» еще долго будет сниться в кошмарных снах петербургскому голкиперу. Сразу после игры Матье попал на операционный стол с диагнозом «аппендицит». После возвращения в строй игрок долго набирал форму и смог до зимней паузы отметиться лишь одним голом и тремя голевыми передачами в двенадцати матчах. Однако после перерыва он отдал шесть голевых передач и забил один гол. После окончания сезона болельщики «Динамо» безоговорочно признали Матье Вальбуэна лучшим игроком уже всего сезона.

Новый чемпионат и очередной виток истории московского «Динамо» начался с очередных изменений в клубе: был принят курс на сокращение зарплатной ведомости и команда должна была расстаться с дорогостоящими легионерами. На тот момент Вальбуэна успел отыграть четыре матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи, как последовало предложение от «Лиона». Руководство «Динамо» не стало возражать против перехода, и Матье вернулся в родной чемпионат, причем в стан самого заклятого врага «Марселя». Подписав контракт, Вальбуэна прилетел в Москву на матч «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками бело-голубых. Уже гораздо позже в многочисленных интервью Вальбуэна говорил, что «Марсель» не пытался вернуть его обратно, а ему хотелось поиграть в Лиге чемпионов и продемонстрировать свои навыки тренерам сборной накануне домашнего чемпионата Европы. 21 сентября 2015 года, всего лишь в шестой игре за «Лион», Вальбуэна вернулся на родной «Велодром». Ревущий стадион не забыл его перехода и не простил своего бывшего кумира: фанаты жгли его футболки, на одной из трибун была установлена виселица, где казнили надувную куклу с его фотографией вместо лица. Каждое его касание мяча сопровождалось свистом, а когда Вальбуэна шел подавать угловой, в него летели монеты, зажигалки и стаканы. Заведенные трибунами игроки «Марселя» откровенно грубили против экс-динамовца. В итоге, Алессандрини был даже удален с поля за подкат сзади против Матье. Матч закончился со счетом 1:1. По его окончании Вальбуэна скажет, что эта встреча с болельщиками «Олимпика» перечеркнула те восемь лет, которые он играл за марсельский клуб. А уже через месяц громыхнула история с интимным видео и шантажом, в котором был замешан Карим Бензема. Он «рекомендовал» Матье заплатить деньги шантажистам, что бы те не выкладывали в сеть видео с его плотскими утехами. «Карим поступил со мной так, как не поступают с самым злейшим врагом», – говорил Матье. Он отказался платить и обратился в полицию. В итоге, Франция разделилась на два лагеря: одни считали Вальбуэна стукачом, другие – Бензема преступником. Как мы знаем, форвард «Реала» в итоге выкрутился из этой ситуации, но вся эта история сильно ударила по имиджу сборной, да и по игрокам тоже. Оба не попали в заявку сборной на чемпиона Европы 2016 года.

Первый сезон в «Лионе» после перехода из «Динамо» получился у Матье провальным. На фоне скандала с похищенным из его телефона интимным видео, он смог забить всего два гола и отдал шесть голевых передач. Даже лионская пресса писала о том, что его трансфер – это одна из самых провальных сделок в истории клуба. Второй сезон в «Лионе» стал для него как для игрока более или менее удачным, но для клуба в целом провальным: команда вылетела из национальных кубков и не смогла попасть в Лигу чемпионов. Единственным утешением стал полуфинал Лиги Европы, где «ткачи» по сумме двух матчей проиграли пионерскому отряду «Аякса».

По окончанию сезона руководство команды объявило, что готово рассмотреть предложения по Вальбуэну. Первым откликнулся турецкий «Фенербахче». 12 июня турецкий клуб объявил об осуществлении трансфера французского полузащитника по мере того, так откроется траснферное окно. Можно сказать, что в этом сезоне в чемпионате в Турции собирается неплохая банда. Матье уже успел отличиться за новый клуб, ассистировав еще одному нашему старому знакомому Мартину Шкртелу, в матче чемпионата. Нам будет очень интересно проследить за судьбой Вальбуэна и других бывших «наших» на футбольных полях чемпионата Турции.

СТАТИСТИКА

«Либурн»

60 матчей, забил 14 голов, отдал 8 голевых передач

«Марсель»

330 матчей, забил 38 голов, отдал 50 голевых передач

«Динамо»

40 матчей, забил 6 голов и отдал 17 голевых передач.

«Лион»

Сезон 2015/16 провел 34 матча, забил 2 гола, отдал 6 голевых передач

Сезон 2016/17 провел 43 матча, забил 10 голов, отдал 8 голевых передач

ДОСТИЖЕНИЯ

«Марсель»

Чемпион Франции 2009/10

Трехкратный обладатель Кубка французской лиги

Обладатель Суперкубка Франции