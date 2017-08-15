4-8-6-9. Магические цифры для Уэйна Руни

4869 дней (13.04.2004 – 12.08.2017) разделили последние 2 мяча Уэйна Руни в официальных матчах за «Эвертон». Давайте погрузимся в атмосферу настоящей магии цифр и узнаем, что прячет в себе каждая из них.

4 – свой единственный покер в профессиональном футболе английский форвард забил в ворота «Халл Сити» 23 января 2010 года. Вспомним, как выглядел состав «МЮ» в том матче.

«Манчестер Юнайтед»: Ван дер Сар, Фердинанд, Эванс, Эвра (Фабио, 88), Рафаэль, Флетчер, Скоулз (Гибсон, 72), Нани, Парк, Руни, Оуэн (Бербатов, 71). Голы: Руни 8; 82; 86; 90.

Вот как это прокомментировал сам Руни:

«Последний раз забивал четыре мяча лет в 12! Конечно, я счастлив, ведь это мой первый покер в профессиональном футболе. Важно то, что нам удалось занять верхнюю строчку в таблице. Теперь нам достаточно выполнять свою работу, а напряжение будут испытывать наши конкуренты».

8 – столько голов забил форвард в своем дебютном сезоне за «ирисок».

Одним из голов в том сезоне стал его победный удар в ворота «Арсенала», который прервал 30-матчевую беспроигрышную серию «канониров». Любопытно, что в первом сезоне за манкунианцев Руни сначала заработал пенальти, а затем и сам забил в ворота «Арсенала», тем самым помог прервать легендарную 49-матчевую беспроигрышную серию коллектива Арсена Венгера.

Таким образом, Руни является неким «палачом» для долгоиграющих беспроигрышных серий «Арсенала».

6 – именно такое количество лет прошло, прежде чем футболист сделал предложение своей будущей жене Колин.

Девушка закрывала глаза на все неуемные слухи о бесконечных походах ее мужа к женщинам легкого поведения, которые ходили в конце нулевых годов.

Колин умеет делать деньги на всем, чем бы не занималась. Она заработала даже на собственной свадьбе, продав эксклюзивные фотографии журналистам за 4 миллиона долларов. Так же она зарабатывает более полумиллиона фунтов в год на том, что ведет собственную колонку о моде в журнале «ОК!».

Доходы матери трех детей позволяют ей чувствовать себя независимо, и сам форвард признает, что его жена – босс в их доме.

9 – в таком возрасте Уэйн сделал выбор в пользу «Эвертона».

Скаут «ирисок» Боб Пендлтон заметил юного футболиста, когда тот феерил еще за «Копплхаус Бойс» (99 голов в сезоне). Скауты «Ливерпуля» так же предложили школьный контракт, но Руни, как и вся его семья, болеющий за «Эвертон», сделал очевидный выбор.

Пендлтон признавал, что мальчик пару раз тренировался с «Ливерпулем».

«Может, они его и уговаривали перейти к ним, не знаю. Факт тот, что сам Уэйн этого не хочет. И его отец тоже это подтверждал», – говорил Пендлтон.

Еще одна цифра, как бонус:

1 и навсегда – стал великим.

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