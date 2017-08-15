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«Даже Матич и Лукаку не ровня Погба». Фил Невилл – об игре француза

Источник:  Sky SportsКомментарии
Поль Погба
Поль ПогбаФото: Gettyimages.ru

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл высказался об игре Поля Погба, а также прокомментировал ситуацию Дэнни Роуза.

13 августа подопечные Жозе Моуринью разгромили в 1-м туре АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), а французский хавбек отметился голом.

«Мне очень понравилась игра Неманьи Матича и Ромелу Лукаку. Оба провели великолепный матч, но даже они не стоят рядом с Полем Погба. Это просто фантастический игрок. 

Да, я знал, что Погба способен на такое, но все равно остаюсь под впечатлением. Особенно это касается его действий в центре поля. Он помогал своим партнерам в отборе, а в последние 30 минут присоединился к атаке. Погба сделал это в нужный момент, когда соперник начал больше уделять внимания атаке. В конечном итоге, он забил красивый гол», – считает специалист.

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Также Невилл прокомментировал положение защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, который ранее намекнул о своем уходе из лондонского клуба.

«Думаю, его ситуация в корне отличается от положения Диего Косты. Тот факт, что Роуз вернулся к команде ровно через 24 часа после своего заявления, говорит, что это был глупый поступок. К тому же, Дэнни публично извинился перед клубом. В случае Косты все иначе – игрок пытается отстоять собственные интересы», – заявил Невилл, слова которого приводит Sky Sports.

«Мне было смешно читать его заявление». Гари Невилл обрушился с критикой на Роуза

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