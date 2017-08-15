Сергей Гимаев: Спасибо, что не забываете папу! Что дело его живет

Сергей Гимаев-младший вручил приз «Мастерюга» Роману Скворцову на церемонии «Харламов Трофи» в редакции «Советского спорта».

«Мастерюга» – это из любимых словечек Сергея Гимаева. Которым он награждал порой отличившихся игроков во время своих телерепортажей. Именно так, в память о Наильиче, мы решили назвать и приз «Советского спорта», который теперь будет ежегодно вручаться людям, внесшим весомый вклад в популяризацию хоккея. Первым его лауреатом стал Роман Скворцов. А вручал ему награду сын знаменитого хоккейного эксперта – Сергей Гимаев-младший.

– Мне очень приятно, что появился такой приз, – говорит Гимаев-младший. – Спасибо, что не забываете папу. Ведь он всегда наслаждался своим делом. А главным в его жизни была пропаганда хоккея. Я надеюсь, что сейчас он на нас смотрит. И видит, что дело его живет. Что его самого помнят.

– Как относитесь к тому, что первый приз вручен Роману Скворцову?

– Это правильно. Рома с отцом очень сильно дружили. Папа его и в разговорах со мной всегда корешом называл, не иначе. Они очень здорово друг друга дополняли. Энергетика Романа плюс папин опыт. В сумме получался отличный результат. Так что выбору «Советского спорта» я рад вдвойне. Скворцов – Профи с большой буквы.

– Раньше вы с Романом были близко знакомы?

– Прежде я о нем в основном только слышал – со слов папы. А лично мы буквально пару раз пересекались на матчах. А вот после трагедии с отцом сошлись гораздо ближе. И, так вышло, что сейчас постоянно общаемся. Вот ездили вместе в родной город отца – Туймазы, где арену назвали в честь него. Я там сыграл в любительском турнире за команду прессы. Там много общались.

– Впервые побывали на Родине отца?

– Выходит, что да. Но впечатления очень сильные. Там живут замечательные люди. Очень добрые и открытые. Те, с кем я общался, они просто одержимы любовью к хоккею, спорту, детям. А еще Туймазы – очень чистый город. Очень хорошие впечатления о нем.

– Сейчас многие говорят, что ваш отец буквально «сгорел на работе». Вы не пробовали его как-то сдерживать? Ведь действительно у Сергея Наильевича была настолько кипучая натура, что все вокруг удивлялись – как ему 24 часов в сутки на все хватает?

– Да сколько раз! И мама ему постоянно об этом твердила, и я просил: «Отдохни». А он в ответ всегда отвечал, что для него самое страшное – ничего не делать. Ну не мог он в комнате усидеть! Даже, когда приходил домой, сразу включал спортивный канал и смотрел хоккейные матчи. Еще у него присказка такая была… Если я ничего не делаю, значит, я старею! А он очень хотел жить. И именно в таком, привычном для него бешенным темпом…

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