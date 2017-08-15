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Мемориал Ромазана. Уснуть на 30-м буллите

Александр Жилин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джеффри Кинрейд – автор победного буллита
Джеффри Кинрейд – автор победного буллитаФото: КХЛ-Фото

«Куньлунь» и «Трактор» в заключительном для себя матче мемориала Ромазана едва не побили рекорд КХЛ по количеству послематчевых буллитов. Чтобы выявить победителя, потребовалось 32 броска!

Заключительный матч Кубка Ромазана для «Куньлуня» и «Трактора» начинается в 11 утра по магнитогорскому времени. Не то что хоккеисты, болельщики проснуться не успели! А каково челябинцам, которые всего 12 часов назад рубились с «Магниткой» в рамках уральского дерби? Но ничего не попишешь: «Куньлунь» дневным рейсом улетает в Сочи, где продолжит готовиться к старту 10-го сезона КХЛ. А в хоккей играют люди благородные, готовые всегда пойти навстречу коллегам по спортивному цеху.

В первом периоде, как ни удивительно, «Трактор» выглядит лучше «Куньлуня». Александр Шинин и Брет Белльмор уже на второй минуте готовы схлестнуться в рукопашной! А вы говорите – не проснулись! Проходит еще полторы минуты, как Ип Брендон из «Куньлуня» коленом в колено встречает Алексея Кручинина. Грубо и больно – действие на удаление до конца матча. Судьи без колебаний указывают Брендону на выход. Кручинину оказывают первую помощь на скамейке, но вскоре он тоже уходит в раздевалку. Все-таки удар не проходит бесследно.

Пятиминутное большинство «Трактора» получается бестолковым. А китайский клуб, отбившись, открывает счет голам. Кори Кейн соответствует своей громкой фамилии – точно и хлестко посылает шайбу в ближний угол, над ловушкой Францоуза. У голкипера «Трактора», которому тренеры доверяют последний рубеж обороны в этой игре, нет шансов. 1:0.

После перерыва «Куньлунь» продолжает наседать, но раз за разом бьют мимо цели. А вот Александр Шаров на чужом пятаке точен – ловит на себя отскок от Кархунена и «с лопаты» посылает шайбу в сетку. 1:1 – челябинцы не сдаются.

К концу матча можно уснуть на стадионе. Команды возят шайбу по углам, изредка прорываясь к воротам. Опасных моментов – сосчитать по пальцам. А когда 32-м буллитом Кинрейд все-таки приносит победу «Куньлуню», кажется, и игроки «Трактора» тоже бросятся его подздравлять: наконец-то эти мучения закончены. Все-таки утренний хоккей – слишком экзотичное блюдо даже для самых хоккейных гурманов.

Куда интереснее около раздевалки «Куньлуня» после финальной сирены. Надежда сборной Китая и звезда азиатского хоккея, Зак Юэнь, дает интервью… на китайском! Впервые для российских СМИ – на родном языке. Это надо видеть. И слышать!

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