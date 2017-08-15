«Зубов добавляет наработки из НХЛ». Канадец из Сочи, бьющийся за Олимпиаду

Эрик О'Делл в составе сборной Канады на Sochi Hockey Open Фото: ХК «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи» Эрик О’Делл – об игре за сборную Канады в межсезонье, шансах поехать на Олимпийские игры и работе с Сергеем Зубовым.

«У сборной Канады и ХК «Сочи» похожая система игры»

27-летний форвард – один из участников тестовой версии сборной Канады, которая выступала на Sochi Hockey Open в начале августа. В трех матчах игрок ХК «Сочи» отметился одним голевым пасом, а национальная команда заняла итоговое третье место. На второй предсезонный турнир – Мемориал Пучкова – О’Делл поехал в составе своего клуба, а главный тренер канадской сборной Уилли Дежарден привез туда же совсем другой состав. Нападающий ХК «Сочи» все равно настроен позитивно: он верит, что его игра на Sochi Hockey Open запомнилась менеджменту сборной, и это поможет побороться за место в составе олимпийской команды.

– Мне было легко перестроиться после поездки в сборную, я ведь играл много матчей за свой клуб, – начал О’Делл разговор с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после первого матча сочинцев на турнире имени Пучкова, в котором они проиграли СКА (1:3). – Если сравнивать – у «Сочи» и канадской сборной примерно одна и та же система игры. Вернувшись в клуб, я чувствую себя хорошо.

– Раньше вы играли за национальную команду только на одном турнире – юниорском чемпионате мира-2008 в Казани. В течение карьеры не верили, что когда-нибудь позовут в сборную?

– Я не забивал себе этим голову и продолжал играть в хоккей. А тогда мы с юниорской сборной выиграли чемпионат мира, и это были незабываемые ощущения. Представлять свою страну – всегда большая честь, это здорово.

– От кого узнали о вызове в сборную?

– Шон Бурк, генменеджер сборной, сообщил мне об этом. Я был очень рад. В этой команде я знал многих ребят, и это облегчило мне игру.

– Когда НХЛ объявила о пропуске Олимпийских игр в Пхенчхане, не было мысли: «О, у меня есть шанс поехать в Корею»?

– Конечно же. Я понимал, что в сборную будут набирать много игроков из Европы. Чем дольше я буду хорошо себя проявлять, тем больше может быть вероятность получить свой шанс. Я уже отыграл за сборную на турнире в Сочи. Надеюсь, впереди меня ждет что-то хорошее.

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«Доволен игрой за сборную в Сочи»

– Какие впечатления от времени, проведенного в сборной?

– Мы находились вместе не так долго, но было весело. Мне кажется, команда здорово сыграла, хотя нас обыграла сборная России. В той игре мы хорошо действовали во втором и третьем периоде, были уверены, что сможем дожать, но вратарь соперника сделал пару невероятных сейвов. Тем не менее, третье место – отличный результат, мы прибавляли с каждым матчем.

– А лично для себя как оцените турнир?

– Я старался. Мне нужно было хорошо потрудиться и играть попроще. Думаю, у меня это получилось, поэтому я доволен.

– В олимпийской сборной России кто-то запомнился? Удастся кому-нибудь оттуда поехать на Олимпиаду?

– Честно говоря, не обращал на нее много внимания. Я знал, что это очень молодая команда и при этом отлично обученная. Она хорошо выступила в Сочи. Думаю, у России будет очень сильная команда на Олимпийских играх.

– Вы общались с Уилли Дежарденом после турнира? Будет ли еще один шанс проявить себя?

– Нет, у нас не было личных бесед, он разговаривал со всеми на командных собраниях. Каждый игрок хорошо себя проявил в Сочи, у всех есть шанс поехать на Олимпиаду. Нужно хорошо играть за свой клуб, а дальше будет видно, у кого это получится.

– А менеджмент сборной что-то говорил?

– Я знаю, что впереди еще много турниров. Надеюсь, там получится достигнуть тех результатов, которых не удалось добиться в Сочи.

– После Sochi Hockey Open уверены, что ваши шансы поехать в Корею выросли?

– Да, я так считаю. Просто получить возможность сыграть за сборную – это уже большое достижение. Турнир сложился хорошо, и это может помочь в борьбе за место в составе.

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«Зубов великолепен, руководство позитивно настроено»

– Весной вы подписали с ХК «Сочи» новый двухлетний контракт. Почему решили остаться?

– В прошлом сезоне мы были очень близки к выходу в плей-офф. У нас был отличный год. Зная ребят, которые находятся в команде, уверен, что мы будем прогрессировать. Молодежь отлично работает, и мы можем на нее опереться.

– Не думали о возвращении в Америку?

– Нет, я получаю удовольствие от выступлений в КХЛ и стараюсь играть хорошо здесь.

– Весной главным тренером «Сочи» стал Сергей Зубов. Он вас впечатлил за межсезонье?

– Да, он великолепен, как и его помощники. Руководители клуба очень позитивно настроены и поддерживают игроков, а это очень помогает. Мы можем концентрироваться только на игре и не беспокоиться о чем-то другом.

– Помните, как Зубов играл за «Даллас»?

– Немного, в то время я был совсем молодым. Он отлично играл в НХЛ. Зубов хорошо знает хоккей, очень долго в нем находится, и надеюсь, это поможет ребятам.

– В своей работе он опирается на опыт игры в НХЛ?

– Зубов добавляет в нашу игру наработки из НХЛ, и это приносит нам пользу. Тренер рассказывает детали, о которых многие игроки раньше не слышали. Это здорово.

– С новым тренером у «Сочи» большие шансы попасть в плей-офф?

– Думаю, да. Сейчас в Петербурге мы встречаемся с сильными командами и стараемся играть на равных с ними – это уже серьезное дело. СКА и сборная Канады – отличные соперники для подготовки к чемпионату. Кажется, новый сезон сложится для «Сочи» хорошо.

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