И она сказала «да»! Как болельщик «Арсенала» сделал предложение девушке (видео)

Болельщик «Арсенала» оригинальным образом сделал предложение своей девушке в раздевалке команды в день после игры лондонцев с «Лестер Сити». «Советский спорт» рассказывает (и показывает), как это было.

Произошло это в раздевалке английского клуба. Каким образом влюбленные туда попали, не сообщается.

Мужчина попросил девушку посмотреть, что написано на одной из футболок, висящих в шкафчиках у игроков, а сам при этом опустился на одно колено.

Когда будущая невеста перевернула майку, вместо фамилии и номера игрока там оказалась сделана надпись «Ты выйдешь за меня замуж, Рут?»

Девушка, преисполненная чувств, ответила согласием.

Вот так это было:

Напомним, в весьма драматическом поединке «Арсенал» начал нынешний сезон с волевой победы в первом туре. У себя на стадионе «Эмирейтс» подопечные Арсена Венгера обыграли «Лестер Сити» со счетом 4:3.

Традиция делать предложение своей девушке на стадионе давно распространена на спортивных аренах. Очень часто это делают во время наезда камеры «kiss-cam».

Иногда бывает даже забавно: здесь девушке надоело ждать, и она взяла все в свои руки.





В США уже давно научились красиво заполнять паузы во время перерывов. Для работников своих клубов это делается бесплатно и более креативно. Так, 3 года назад «Чикаго Буллз» организовал настоящее представление для своей чирлидершы. Девушка станцевала запланированный номер и хотела уже убегать с паркета, но ее остановил маскот команды Бенни. Он посадил ее на стул и вместе с подругами девушки стал танцевать вокруг нее. Она не понимала, что происходит, пока на площадку не вышел человек в надувном костюме быка, из которого вылез бойфренд девушки с кольцом.



В России, как мы помним, одно из самых запоминающихся предложений сделал футболист Иван Новосельцев баскетболистке Катерине Кейру. После победного матча «Ростова», в котором тогда играл защитник, над московским «Торпедо» Новосельцев позвал девушку на поле и под дождем в кругу одноклубников предложил Кейру выйти за него замуж.