И она сказала «да»! Как болельщик «Арсенала» сделал предложение девушке (видео)

Болельщик «Арсенала» оригинальным образом сделал предложение своей девушке в раздевалке команды в день после игры лондонцев с «Лестер Сити». «Советский спорт» рассказывает (и показывает), как это было.

Произошло это в раздевалке английского клуба. Каким образом влюбленные туда попали, не сообщается.

Мужчина попросил девушку посмотреть, что написано на одной из футболок, висящих в шкафчиках у игроков, а сам при этом опустился на одно колено.

Когда будущая невеста перевернула майку, вместо фамилии и номера игрока там оказалась сделана надпись «Ты выйдешь за меня замуж, Рут?»

Девушка, преисполненная чувств, ответила согласием.

Вот так это было:

Love this she said yes..👍#Arsenal 🔴⚪👏👏 pic.twitter.com/oacdbnDrcU