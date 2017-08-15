И она сказала «да»! Как болельщик «Арсенала» сделал предложение девушке (видео)
Болельщик «Арсенала» оригинальным образом сделал предложение своей девушке в раздевалке команды в день после игры лондонцев с «Лестер Сити». «Советский спорт» рассказывает (и показывает), как это было.
Произошло это в раздевалке английского клуба. Каким образом влюбленные туда попали, не сообщается.
Мужчина попросил девушку посмотреть, что написано на одной из футболок, висящих в шкафчиках у игроков, а сам при этом опустился на одно колено.
Когда будущая невеста перевернула майку, вместо фамилии и номера игрока там оказалась сделана надпись «Ты выйдешь за меня замуж, Рут?»
Девушка, преисполненная чувств, ответила согласием.
Вот так это было:
Love this she said yes..👍#Arsenal 🔴⚪👏👏 pic.twitter.com/oacdbnDrcU— Waleed (@muraikms) 14 августа 2017 г.
Напомним, в весьма драматическом поединке «Арсенал» начал нынешний сезон с волевой победы в первом туре. У себя на стадионе «Эмирейтс» подопечные Арсена Венгера обыграли «Лестер Сити» со счетом 4:3.
Традиция делать предложение своей девушке на стадионе давно распространена на спортивных аренах. Очень часто это делают во время наезда камеры «kiss-cam».
Иногда бывает даже забавно: здесь девушке надоело ждать, и она взяла все в свои руки.
В
США уже давно научились красиво заполнять
паузы во время перерывов. Для работников
своих клубов это делается бесплатно и
более креативно. Так, 3 года назад «Чикаго
Буллз» организовал настоящее
представление
для своей чирлидершы. Девушка станцевала
запланированный номер и хотела уже
убегать с паркета, но ее остановил маскот
команды Бенни. Он посадил ее на стул и
вместе с подругами девушки стал танцевать
вокруг нее. Она не понимала, что происходит,
пока на площадку не вышел человек в
надувном костюме быка, из которого вылез
бойфренд девушки с кольцом.
В России, как мы помним, одно из самых запоминающихся предложений сделал футболист Иван Новосельцев баскетболистке Катерине Кейру. После победного матча «Ростова», в котором тогда играл защитник, над московским «Торпедо» Новосельцев позвал девушку на поле и под дождем в кругу одноклубников предложил Кейру выйти за него замуж.