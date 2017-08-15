Александр Гуськов: Капризов может выиграть Кубок Гагарина и поехать на Олимпиаду

Кирилл Капризов (в центре) на презентации хоккейного клуба ЦСКА (Москва) сезона 2017/18. Алексей Касатонов (слева) и Павел Буре (справа). Фото: КХЛ-Фото

Продолжение беседы с хоккейным экспертом Александром Гуськовым. В этой части речь шла о возможности сокращения дисквалификации Даниса Зарипова, будущем Кирилла Капризова в ЦСКА и составе сборной России на Олимпиаду. Первую часть читайте здесь.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ЗАРИПОВ ЕЩЕ ПОИГРАЛ»

- Вы говорите, что игроков критиковать надо, но сами при этом очень политкорректный комментатор и во многих моментах щадите хоккеистов.

- Все-таки, бывает, что критикую. Иногда готовлюсь к матчам, нарабатываю материал и потом во время игры могу пройтись по какому-то хоккеисту, но только если он совсем уж выпадает из командных взаимодействий. При этом стараюсь делать это аккуратно, чтобы не наговорить лишнего и никого не обидеть.

- Данис Зарипов подал апелляцию в CAS на свою дисквалификацию. Как вы думаете, каковы шансы смягчить наказание?

- Тяжело сказать. Если бы были примеры, схожие с делом Зарипова, тогда можно было бы на эту тему размышлять. Многое будет зависеть от того, кто будет защищать интересы Даниса. Мне бы очень хотелось, чтобы он еще поиграл, это великолепный игрок.

- Вы с ним общались на эту тему?

- Нет, у меня была мысль позвонить, но потом я понял, что ему сейчас очень тяжело. У него было столько звонков за первую пару недель после того, как стало известно о дисквалификации, поэтому не стоило Даниса лишний раз волновать, он сам был в шоке от всего происходящего. Но я думаю, что мы еще успеем пообщаться.

- В этом разбирательстве Зарипова поддерживают руководители и «Металлурга» и «Ак Барса». О чем это говорит?

- Во-первых, Данис очень многое значил для «Магнитки». Во-вторых, эта история может бросить тень на клуб. Да, он ушел из команды, но в этом случае можно было на ровном месте раздуть из мухи слона и договориться до того, что в «Металлурге» чуть ли не каждый второй игрок был на допинге. Разумеется, Геннадий Величкин не может этого допустить, поэтому хочет помочь не только Данису, но пресечь все эти ненужные разговоры, которые абсолютно безосновательны. В этом случае «Металлург» все делает правильно. Что касается Казани, то тут тоже все понятно. «Ак Барс» борется за игрока, который может помочь команде достигать высоких целей и знает, как выигрывать кубки.

«У КАПРИЗОВА НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ С ИГРОВЫМ ВРЕМЕНЕМ»

- Кирилл Капризов продлил контракт с ЦСКА на три года. Как оцените этот решение игрока?

- Я считаю, что каждый игрок, достигший совершеннолетия, должен сам выбирать свою дорогу. Капризов будет играть в ЦСКА следующие три года – это его выбор. Я думаю, что это решение он принимал не один, а, безусловно, советовался с родными, агентом, руководством клуба, которое изначально было заинтересовано в подписании длительного соглашения с ним. Я уверен, что ЦСКА предложил ему отличные условия, начиная от финансовой составляющей и заканчивая тем, что армейцы каждый год борются за Кубок Гагарина.

В настоящий момент у Кирилла есть стимул выиграть главный трофей КХЛ, чего он еще не делал. Плюс ко всему, для него сохраняется возможность поехать Олимпийские игры. Несмотря на свою молодость, он уже показал высокий уровень в Уфе. Так что теперь все в его руках.

- Но у ЦСКА шесть пятерок, состав очень мощный и комплектование команды не завершено. Как Кириллу не потеряться в таком раскладе?

- Вот если бы Капризов переходил в ЦСКА из команды-аутсайдера, то такое вполне могло бы произойти. Но Кирилл провел сезон в топ-команде, где был лидером. Сейчас перешел другой клуб, который ставит только самые высокие задачи, и я думаю, что его уровень должен только повышаться. Уверен, что с игровым временем у него не будет проблем.

- Многое будет зависеть от партнеров, с которыми он будет играть.

- Спросите у любого хоккеиста: «с кем вам удобнее играть?». Сто процентов, он ответит, что для него нет никакой разницы, какая бы команда ни была. Вот и Капризов в любой тройке сможет показать свой уровень, а вот тренерскому штабу нужно будет найти для него партнеров, с которыми он будет выглядеть еще лучше.

- На фоне грядущей Олимпиады многих беспокоит то, что мы потеряли целых ряд хоккеистов сборной, которые приняли решение уехать в НХЛ. Да, есть те, кто вернулся, но заменить Антипина, Шипачева, Дадонова нелегко. Сможем ли мы собрать боеспособный состав на Игры в Пхенчахне?

- Мы не просто можем, а обязаны собрать боеспособный состав на Олимпиаду. Зачастую кубки и медали выигрываются не счет звезд, а именно за счет хорошего коллектива. Да, в НХЛ уехали очень качественные игроки, но мы можем показать свои лучшие качества и другим составом, потому что это Олимпийские игры – тут стимулировать лишний раз никого не надо, для большинства игроков это шанс всей жизни.