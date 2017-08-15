Каспаров пообещал играть агрессивно и выиграть

Гарри Каспаров и Сергей Карякин Фото: Chess.com

Король вернулся, сделал три ничьих, но уже хочет побеждать.

Сегодня поздно ночью по московскому времени в Сент-Луисе были сыграны три тура турнира по быстрым шахматам с участием 10 гроссмейстеров, среди которых Гарри Каспаров. Именно его участие вызвало огромный интерес к соревнованию во всем мире. Напомним, 13-й чемпион мира 12 лет назад объявил об уходе из шахмат.

В первой же партии жребий свел Каспарова с Сергеем Карякиным. Недавний претендент на корону хорошо подготовился к партии и не дал Гарри Кимовичу ни единого шанса получить преимущество. Партия завершилась вничью повторением ходов в равной позиции. Затем Каспаров сыграл еще две партии -

против американского гроссмейстера Хикару Накамуры и кубинца Леньера Домингеса. Обе также завершились вничью.

Мы попросили известных гроссмейстеров прокомментировать игру Каспарова.

Эрнесто ИНАРКИЕВ

- Я бы отметил два момента. В первой партии белыми он играл с Карякиным. Там был интересное начало, но затем позиция упростилась. Но партия получилась плотная.

Во второй партии с Накамурой Каспаров черными выбрал защиту Грюнфельда, свой фирменный дебют, и получил серьезное преимущество. Получились два слона у черных против двух коней у белых. Намечалась очень острая игра, с преимуществом у Каспарова, но он промедлил – сделал несколько недостаточно энергичных ходов, и Накамура смог построить такую конструкцию, где его кони оказались лучше слонов Каспарова. После чего Накамура наращивал давление и добился огромного преимущества, партия была математически выиграна.

И вот здесь хотелось бы отметить Каспарова. Он смог поставить проблемы перед соперником, активно сопротивлялся, Накамура в итоге ошибся и свел партию вничью.

Вывод из этого поединка двоякий. Минус, что Каспаров отдал инициативу в такой хорошей позиции, но плюс в том, что он смог устоять в такой плохой.

В третьей партии, где Каспаров играл белыми с Домингесом, был разыгран ферзевый гамбит. В позиции было напряжение, он мне не удалось найти момент, в котором Каспаров мог бы получить преимущество. Затем последовали быстрые размены и все закончилось ничьей.

Если подвести общий итог трех первых партий, то с первых ходов Каспаров начинает играть энергично. Белыми у него пока не получилось захватить инициативу, но черными получилось. Но, учитывая, что у Каспарова был слишком большой перерыв в турнирной деятельности, три ничьих на старте – хорошее начало. Если б я был его секундантом или тренером, я был бы таким началом доволен. Думаю, Каспаров будет прибавлять по ходу турнира, потому что почувствует игру, почувствует противников.

Эльмира МИРЗОЕВА

- Многие ждали этого события и не спали ночью - следили за ходом партий в режиме онлайн, так как Гарри Каспаров после 12 лет впервые сел за доску в официальном турнире. Больше всего в шахматном смысле Каспаров мог пострадать от Накамуры. Американский гроссмейстер известен своим агрессивным стилем, но Гарри устоял.

После долгого перерыва возвращаться на такой высокий уровень - невероятная психологическая нагрузка. Поэтому по игре Каспарова в первых трех партиях можно сказать, что он старался действовать надежно. Все привыкли, что 13-й чемпион мира играет очень агрессивно, но эти три партии он провел в не совсем свойственной для себя манере – достаточно спокойно, на удержание, на счет. Но надо учитывать, что все соперники опытные, наигранные гроссмейстеры, с ними ему точно придется не легко, и я думаю, это тот редкий случай, когда Каспаров рад трем ничьим.

Владимир ФЕДОСЕЕВ

- Каспаров старается играть максимально солидно. Он белыми играл d4 и с4, хотя раньше больше предпочитал е4. В этих трех партиях у него шансов на победу не было, как, впрочем, он не мог и проиграть. Что касается первой партии с Карякиным, то видно было, что Сергей к ней хорошо подготовился. Каспарову пришлось смириться с тем, что логичный итог – ничья. И он ее спокойно сделал.

Как показали первые три тура. Каспаров вполне конкурентоспособен в этом турнире. Магнус Карлсен сказал перед турниром, что когда он играл с Каспаровым тренировочные партии, тот был в неплохой форме. Правда, не ясно, когда они играли, и с каким контролем. Но после этих трех туров Каспаров заявил, что будет играть более агрессивно и надеется уже одержать первую победу.

Результаты 1-го тура. Аронян – Навара 1-0, Ананд – Накамура 0-1, Ле Куанг Льем – Каруана 1-0, Каспаров – Карякин, Непомнящий – Домингес ничьи.

Результаты 2-го тура. Карякин – Ле Куанг Льем 1-0, Аронян – Непомнящий 0-1, Навара – Каруана 0-1, Накамура – Каспаров, Домингес – Ананд ничьи.

Результаты 3-го тура. Каруана – Карякин 1-0, Ананд – Аронян 0-1, Ле Куанг Льем – Накамура 1-0, Каспаров – Домингес, Непомнящий – Навара ничьи.

Положение после 3 туров.1-4. Каруана, Ле Куанг Льем, Аронян, Непомнящий – по 4; 5-8. Карякин, Каспаров, Домингес, Накамура – по 3; 9-10. Навара, Ананд – по 1.

Сегодня в Сент-Луисе пройдут очередные три тура. Начало в 21.00 мск.

Состав участников: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).

Регламент соревнований. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка. Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.

Игровые дни: рапид – 14-16 августа, блиц – 17, 18 августа.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.