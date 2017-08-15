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Ярослав Амосов: Бокс - это территория Мэйвезера. Флойд лучший в мире

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ярослав Амосов: Бокс - это территория Мэйвезера. Флойд лучший в мире

18 августа в Краснодаре 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов проведет бой против бразильца из команды «Team Maldonado» Натана Оливейры. О смене соперника, текущей подготовке, спортсмен рассказал в предматчевом интервью, а также сделал свой прогноз на самое обсуждаемое противостояние в мире единоборств Конор Макгрегор - Флойд Мэйвезер.

- За 10 дней до боя из-за травмы у тебя сменился соперник, повлияло ли как-то это на ход подготовки? 
- Психологически никаких проблем в этом плане нет, я всегда готов к любому развитию событий и любому сопернику. Я посмотрел видео его боев, понял, что он бьющий, сделал свои выводы. Знаю, что ему противопоставить. Подготовительный процесс не поменялся, но бой я тактически выстрою по другому.

- Прошлую подготовку ты проводил в Старом Осколе, среди ребят из команды FedorTeam. Где прошел тренировочные лагеря этого года?
- К этому бою готовился в разных командах, был в Таиланде, летал в Питер, где готовился под руководством Александра Коршунова. Спарринговался с такими топовыми ребятами, как Михаил Мохнаткин, Денис Гольцов, Вячеслав Василевский, Евгений Беляев.

- В этот же вечер пройдет бой Гоги Шаматавы, который был перенесен из-за того, что Гога попал в реанимацию. Нет ли его вины за то, что слишком большую нагрузку давал при подготовке?
- Это тренировочный процесс, никто не знает, что будет, завтра или через минуту. Гога целенаправленно шел, готовился и хотел хорошо выступить. Мы живые люди, организм иногда дает сбой. Это Гогин путь к бою, который ему пришлось пройти, и они в итоге все равно встретятся.

- Что ты думаешь о бое Макгрегора и Мэйвезера, твои прогнозы на исход?
- Это сейчас один из самых задаваемых вопросов. Свое предпочтение я отдам Мэйвезеру. Бокс - это его территория, где он на данный момент лучший в мире, психологический перевес, однозначно, на его стороне.

- Если не стал бы бойцом, какую профессию бы выбрал?
- Я учился юриста, но сомневаюсь, что это захватило бы меня. Я нашел бы себя в чем-то другом, в чем-то более экстремальном. Мне нравится получать адреналин.  

- В интервью ты говорил, что твоя бабушка иногда ругает и спрашивает, зачем тебе бои, не поменялось ли ее мнение?
- Она старается со мной не говорить на тему спорта, интересуется только, как все прошло. Но она поменяла свое мнение и хочет, чтоб я шел дальше.

- Чем прельщает бойцов карьера в UFC?
- У каждого своя мотивация, меня привлекает то, что моей весовой категории собраны сильнейшие бойцы мира, и каждый хочет стать лучшим из лучших.

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Сергей Ващенко
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