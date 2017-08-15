Бизнес по-питерски: купить за 16,5 млн евро, чтобы продать за 1,5 млн

Себастьян Дриусси(второй слева), Леандро Паредес, Матиас Краневиттер(крайний справа) - главные новички "Зенита", Фото: ФК «Зенит»

В понедельник испанский «Бетис» оригинально представил на видео звездного новичка.

Холодно. Человек сидит в теплой кофте и перчатках под приклеенными к стене изображениями Эрмитажа и российского флага. Дрожащими руками он вводит в поисковой строке на своем смартфоне слова: «Как перейти в «Бетис». В этот момент начинает играть Калинка. Кто-то с сильным испанским акцентом пытается попадать в ноты. Человек встает и двигается по длинному коридору, сбрасывая с себя оковы теплой одежды. Дверь открывается – он стоит в шапке-ушанке на стадионе «Бетиса».

Хватит, Гарсия!

Он, как вы наверняка уже поняли, - испанский опорный полузащитник Хави Гарсия, который в понедельник перешел из «Зенита» в «Бетис». В свое время сине-бело-голубые, покупая игрока запаса английского «Манчестер Сити», футболиста, который лишь два раза появился на поле в футболке сборной Испании, с радостью расстались с 16,5 млн евро. Рыночная стоимость игрока, согласно сайту Transfermarkt, тогда составляла 12 млн евро.

В этом году Хави Гарсия отметил свое 30-летие – самый сок для игрока на позиции опорного полузащитника. В прошлом сезоне Гарсия стал первым среди всех футболистов российской премьер-лиги по проценту точных передач – 92,56%. И, если вы думаете, что этот процент испанец набрал, как это делают многие российские игроки, катая мяч поперек и назад, вы ошибаетесь. Он стал еще и лидером по точности пасов в последнюю треть поля – вперед – 90,91% - великолепный результат.

Сейчас рыночная стоимость Гарсии на трансферном рынке оценивается в 7 млн евро. По всем канонам за него можно было бы просить миллионов 12-14 млн и сойтись в итоге на 9-10 млн. Если бы Хави ехал из Европы в Россию – так, наверняка, и было бы. А теперь попробуйте угадать, за сколько Хави Гарсию в «Бетис» продал питерский «Зенит»… По данным Transfermarkt – за 1,5 млн евро. За полтора!

С глаз долой

Почему так происходит? Есть несколько версий, которые могли бы объяснить такое расточительное обращение с собственными человеческими активами.

Версия первая, оптимистичная: «Зенит» приобрел огромное по нынешним меркам количество футболистов, предложив им, видимо, неплохую зарплату. По-другому и быть не может, ведь многие игроки перешли в клуб бесплатно, а перспективные аргентинцы вдруг выбрали не привычные Испанию и Италию, а Россию. Просто так такой выбор не делается. Зарплатная ведомость раздулась, чем мог бы заинтересоваться УЕФА. Вот сине-бело-голубым и приходится поспешно сбрасывать «балласт», который Манчини не нужен. А ведь у Хави Гарсии была далеко не последняя в чемпионате России зарплата – 4,5 млн евро – самая высокая в РФПЛ.

Версия вторая, утопическая: футболист сам попросил выставить его на трансфер, как можно скорее и договорился с руководством, чтобы оно не строило ему козни при переходе. Такое часто бывает – игроков отпускают с миром даже себе в убыток. Кто его знает, что там могло произойти: детей в испанскую школу надо отдавать, семейные проблемы… Может быть что угодно, и никто не стал бы раскрывать это широкой публике. Отчасти об этом может свидетельствовать тот факт, что Хави Гарсия согласился на значительное понижение зарплаты – вряд ли ему в «Бетисе» согласились платить хотя бы половину от тех денег, что он получал в России. Да еще и налоги в Испании намного выше, чем у нас.

Версия третья, расточительная: «Зениту» наплевать на эту разницу в 5,5 млн евро между рыночной стоимостью игрока и теми деньгами, за которые его продали. Манчини сказал: «Мне этот футболист не нужен». Его тут же продали. За сколько? Да за столько, сколько дадут. Когда вообще в «Зените» задумывались о рыночной эффективности своих покупок? Главное – результат здесь и сейчас, а что будет потом… Черт с ним.

Сейчас, кстати, когда Манчини принялся строить новую команду, а в клубе сменился не только главный тренер, но и практически весь топ-менеджмент, мы имеем дело с одной из самых массовых распродаж в истории команды. «Зенит» уже продал четверых футболистов (Джулиано, Гарсия, Ломбертс, Йованович), отдал семерых в аренду (в том числе Эрнани и Юсупова), расторг контракт с одним (Маурисио) и еще двое ушли на правах свободных агентов по окончании срока действия соглашения (Данни и Александр Кержаков, решивший завершить карьеру). Еще один футболист был сослан в дубль (Йоан Молло).

