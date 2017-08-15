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Родченкову собирают денег

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Григорий Родченков
Григорий РодченковФото: «Советский спорт»

Независимый фонд FairSport намерен финансово поддержать бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Фонд начал сбор средств в поддержку Родченкова и на данный момент собрано более 5 тысяч долларов. «Советский спорт» сообщает главное.

«Главный герой документального фильма «Икар», в котором рассказывается о допинге в России, все еще в порядке. Но по данным прессы, Родченкову грозит опасность. Мы хотим помочь ему. Родченкову требуются средства для финансирования юристов, поддерживающих его», - говорится в обращении FairSport.


Трейлер фильма «Икар»

Родченков является одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое на основе полученных данных начало крупномасштабное расследование по фактам употребления российскими спортсменами запрещенных препаратов.

Независимый фонд FairSport борется за искоренение обмана в спорте. Признания уехавшего в США Родченкова легли в основу обвинения России в создании государственной системы допинга, из-за чего, как считают в FairSport, Родченкову могут грозить проблемы.

Фонд, возглавляемый норвежским четырехкратным олимпийским чемпионом в конькобежном спорте Юханом Коссом, на сайте Go Fund Me начал сбор, и уже собрано в общей сложности почти 5,5 тысячи долларов.

– Мы хотим помочь Григорию в его движении вперед, – говорится в сообщении на сайте сбора средств. – Безопасность Родченкова под угрозой, и он нуждается в средствах для финансирования команды юристов, которая поддерживает его.

Напоминать, как Григорий Родченков стал из организатора масштабной системы подмен допинг-образцов информатором WADA, наверное, нет специальной необходимости. Д-р Родченков предоставил убедительные доказательства того, что бутылки А и В проходили через «мышиную нору» из аликвотной комнаты внутри защищенного периметра Лаборатории Сочи в соседнюю операционную комнату, за пределами защищенного периметра. Оттуда сотрудник ФСБ Евгений Блохин забирал бутылки B и выходил из комнаты. Тем временем чистая моча спортсменов, которые предоставили свои образцы для хранилища в Сочи, вынимались из морозильной камеры в здании ФСБ и переносились операционную комнату, где они должны были оттаять. Баночки с образцами В возвращались в операционную комнату открытыми и со снятой крышкой. Моча с допингом утилизировалась и заменялась чистой мочой в баночках А и В. В баночке A заменялась пробка, а в баночке B завинчивался колпачок; баночки передавались обратно через «мышиную нору» в лабораторную комнату, готовые к клиническому анализу на следующее утро.

Все эти истории многократно описаны в прессе и в многочисленных докладах независимой комиссии WADA.


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