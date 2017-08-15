Зверь из Баку! Мастер Йода! Бог шахмат! Отклики на возвращение Каспарова

В понедельник шахматный мир не отрываясь следил за первыми тремя партиями 13-го чемпиона мира на турнире в Сент-Луисе.

Напомним, что Каспаров последовательно сыграл вничью в быстрые шахматы с Сергеем Карякиным, американцем Хикару Накамурой и кубинцем Леньером Домингесом.

-- Я редко бываю счастлив трем ничьим подряд, но в этот раз я добился своей цели – пережить без потерь нервный старт, и надеюсь завтра (во вторник. – Прим. ред.) сыграть еще лучше, -- написал Каспаров в твиттере после первого игрового дня. Кстати, сегодня ему будут противостоять Левон Аронян, Ян Непомнящий и Вишванатан Ананд.

Утром во вторник интересно было почитать заголовки новостных агентств и отклики любителей шахмат.

«Бог шахмат» вернулся после 12-летнего перерыва», - написало «Агентство Франс Пресс».

«Зверь из Баку»: Гарри Каспаров – чемпион в отставке, который не может бросить шахматы», - так представляет главную звезду турнира агентство Arab News‏.

А вот, что пишут болельщики:

Gileno Amaral, youtube.com

«Каспаров – Мастер Йода шахмат»

Singh Prem, channelnewsasia.com

«Легенда снова на коне! Это доказательство его безмерной страсти и любви к игре. С возвращением, Каспаров! Вы и Бобби Фишер – самые уважаемые гроссмейстеры мира».

Semenok, sovsport.ru

«Старый конь борозды не портит, но и глубоко не вспашет...»

Mburch1974, chessbase.com

«Хочу увидеть матч Каспарова с Карлсеном»

Turok, chessbase.com

«Так-так… Игрок, который участвовал в матче на первенство мира, играет вничью с Каспаровым – возрастным экс-чемпионом мира. Конечно, я сейчас услышу, насколько Каспаров все еще хорош и т.д., но ход турнира подтверждает то, что я всегда говорил о переоцененных шахматистах.

Каспаров – большой Игрок, но он игрок докомпьютерной эры. И если молодые парни не могут с ним совладать, это означает одно – они настолько хороши, насколько хороши их компьютеры. Фишер почти смог добиться рейтинга 2800 и это без чертова компьютера! А если бы у него был компьютер, он наверняка достиг бы уровня 2900+. И он не один такой. Поэтому теория, что нынешние игроки сильнее, чем те, что были раньше – просто безумие».

Petrarlsen, chessbase.com

«Зная, насколько сильно Каспаров любит побеждать, уверен, что он очень серьезно готовился к этому турниру. Поэтому ничего удивительного в его результатах нет: нормальная игра топ-гроссмейстера против других топ-гроссмейстеров.

Что действительно странно, то что на данный момент Каспаров играет заметно сильнее Ананда, который на шесть лет его младше. Интересно будет посмотреть их партию. Конечно, Каспаров в свое время был чуть сильнее Виши, но он же не играл 12 лет! Если же он победит Ананда, который является действующим гроссмейстером, это будет удивительно. И это будет означать, что время не так властно над Каспаровым, как над обычными людьми».