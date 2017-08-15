Всё могут короли. «Реалу» по силам обыграть «Барселону» и без Роналду

Официальное открытие испанского сезона получилось ярким и скандальным – всё, как мы любим. Конечно, неожиданным в плане счета на табло , но победила лучшая команда Европы, поэтому удивляться здесь нечему. О том, чего нам стоит ждать в ответном матче в материале «Советского спорта».

По сравнению с прошлым сезоном команда Зидана практически не изменилась. Линия обороны в трёх последних финалах – Лиги чемпионов и Суперкубков Европы и Испании – была одинаковой. И вряд ли в ответном матче Зидан будет экспериментировать. В понедельник утром на клубной базе мадридцы отдельное внимание уделили работе над прессингом в защите. Статус противостояния не дает возможности расслабиться даже при комфортном счете.

В средней линии, вполне вероятно, мы снова увидим в стартовом составе Матео Ковачича. На «Камп Ноу» он играл вместо Модрича, отбывавшего дисквалификацию. И весьма успешно - временами ему удавалось сдерживать самого Месси.

Также высоки шансы выйти в старте у Асенсио. Он ведь любит забивать в финалах – в прошлом году в матче за Суперкубок Европы в ворота «Севильи», в финале Лиги чемпионов «Ювентусу» и в минувшее воскресенье в столице Каталонии. Отсутствие Роналду не должно стать неразрешимой проблемой для Зидана. Во-первых, и без него есть, кому забивать, а во-вторых, забивать и забивать много должна «Барселона», а не «Реал».

Как тяжело приходится каталонцам без Неймара, можно было понять, посмотрев даже не весь матч целиком, а его фрагменты. Как было раньше, уже не будет никогда. Ни Дембеле, ни Коутинью не станут адекватной заменой Неймару. Потому что Неймар такой один. Но сейчас не об этом. «Барсе» нужно научиться надежно защищаться, чтобы не повторился сценарий игры на «Камп Ноу». И «Барса» нуждается в обновлениях. Об этом публично высказываются даже игроки. Как это сделал Бускетс в послематчевом интервью.

Оценили шансы «сине-гранатовых» отыграться букмекеры – 13% вероятности итогового успеха. Мы помним, что не так давно Месси и компания уже отгружали три мяча на «Бернабеу». Но пропустили при этом два. Тогда для победы этого хватило. Сейчас пропускать нельзя. Способны ли гости сыграть на ноль в своем нынешнем состоянии? Думаю, даже самые оптимистичные фанаты «Барселоны» в это верят с трудом. Так в чем же шанс команды Вальверде? В гениальности Месси? Наверное. В последнее время только на это в столице Каталонии и надеются.