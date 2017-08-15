Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Какой игрок вам нужен?» Кто посоветовал «Барселоне» вернуть из Китая Паулинью

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Паулинью против Андреаса Иньесты
Паулинью против Андреаса ИньестыФото: Gettyimages.ru

«Барселона» заплатила 40 миллионов евро за полузащитника Паулинью из чемпионата Китая после консультации с тренерами сборной Бразилии.

В конце концов «Барселона» приобрела очередного бразильца совсем не по совету Неймара. Историю консультаций каталонского клуба с тренерским штабом сборной Бразилии рассказывает GloboEsporte.

Конечно же «Барселона» не меньше болельщиков была озабочена тем, может ли вообще Паулинью вписаться в игру команды. Особенно после нескольких лет в слабом чемпионате Китая. А потому еще несколько месяцев назад клуб обратился за советом к тренерскому штабу сборной Бразилии.

Еще в мае представители «Барселоны» связались с коллегами из Бразильской конфедерации футбола. В то время между руководителями установились доверительные отношения, они часто общались по поводу состояния Неймара и других бразильцев в команде. «Барселону» интересовал всего один вопрос о Паулинью — есть ли смысл вкладывать в него такие большие деньги. Ответ был простым: «Все зависит от того, какого игрока вы хотите в команду».

Почему «Барса» обратилась к бразильцам? Дело в том, что почти весь тренерский штаб сборной — Тите, Эду Гаспар, Клебер Шавьер — знает Паулинью и его возможности очень давно, с 2011 года. Тогда полузащитник был одним из лидеров «Коринтианса», выигравшего чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира (2012).

Вот что рассказали каталонцам в Бразилии.

Паулинью будет отличным приобретением, если «Барселоне» нужен футболист, который способен разбить прессинг, часто подключается к атакам и умеет находить лазейки в обороне соперника. С другой стороны, если клуб по-прежнему будет делать ставку на свой любимый стиль игры — стиль времен Хави и Иньесты — с огромным количеством передач поперек поля, то Паулинью не тот, кто нужен. Руководство «Барселоны» заверило, что ищет футболиста, который хорош при вертикальном футболе. В ответ услышало: «Тогда подписывайте его».

В сборной от Паулинью все чаще требуют участия в атакующих действиях команды. Теперь при атаках полузащитник оказывается на одной линии с нападающими и уже оттуда раздает голевые передачи.

Получится ли у Паулинью сходу заиграть так же в «Барселоне»? Если да, то это на руку сборной. Один из лидеров национальной команды наконец-то не будет тратить время, чтобы набрать форму после Китая, а заодно и приобретет новый опыт в Европе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Леванте» арендовал Лукича у «Торино»Сербский полузащитник «Торино» Саша Лукич перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Всё могут короли. «Реалу» по силам обыграть «Барселону» и без РоналдуВсё могут короли. «Реалу» по силам обыграть «Барселону» и без РоналдуОфициальное открытие испанского сезона получилось ярким и скандальным – всё, как мы любим.«Милан» и «Вильярреал» договорились об аренде БаккаФорвард «Милана» Карлос Бакка продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.Паулиньо доплатил за «Барселону» часть своей трансферной стоимостиСтали известны подробности перехода полузащитника Паулиньо в «Барселону». По данным Mundo Deportivo, 29-летний бразилец заплатил своему бывшему клубу «Гуанчжоу Эвергранд» 7,5 миллиона евро, то есть больше своей годовой зарплаты в Китае.Месси хотел помочь Неймару выиграть «Золотой мяч» и просил его остатьсяФорвард «Барселоны» Лионель Месси всячески пытался отговорить нападающего сборной Бразилии от перехода в «ПСЖ».
Формула-1
Джин Хаас: В сравнении с тремя топ-командами все остальные выступают на лодках
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и «Локомотив» в 7-м туре чемпионата России
Футбол
Президент «Лацио»: Мы можем выиграть скудетто
Футбол
«Саутгемптон» хочет 70 миллионов фунтов за ван Дейка
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Паулиньо
Паулиньовсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости