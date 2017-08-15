«Какой игрок вам нужен?» Кто посоветовал «Барселоне» вернуть из Китая Паулинью

Паулинью против Андреаса Иньесты Фото: Gettyimages.ru

«Барселона» заплатила 40 миллионов евро за полузащитника Паулинью из чемпионата Китая после консультации с тренерами сборной Бразилии.

В конце концов «Барселона» приобрела очередного бразильца совсем не по совету Неймара. Историю консультаций каталонского клуба с тренерским штабом сборной Бразилии рассказывает GloboEsporte.

Конечно же «Барселона» не меньше болельщиков была озабочена тем, может ли вообще Паулинью вписаться в игру команды. Особенно после нескольких лет в слабом чемпионате Китая. А потому еще несколько месяцев назад клуб обратился за советом к тренерскому штабу сборной Бразилии.

Еще в мае представители «Барселоны» связались с коллегами из Бразильской конфедерации футбола. В то время между руководителями установились доверительные отношения, они часто общались по поводу состояния Неймара и других бразильцев в команде. «Барселону» интересовал всего один вопрос о Паулинью — есть ли смысл вкладывать в него такие большие деньги. Ответ был простым: «Все зависит от того, какого игрока вы хотите в команду».

Почему «Барса» обратилась к бразильцам? Дело в том, что почти весь тренерский штаб сборной — Тите, Эду Гаспар, Клебер Шавьер — знает Паулинью и его возможности очень давно, с 2011 года. Тогда полузащитник был одним из лидеров «Коринтианса», выигравшего чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира (2012).

Вот что рассказали каталонцам в Бразилии.

Паулинью будет отличным приобретением, если «Барселоне» нужен футболист, который способен разбить прессинг, часто подключается к атакам и умеет находить лазейки в обороне соперника. С другой стороны, если клуб по-прежнему будет делать ставку на свой любимый стиль игры — стиль времен Хави и Иньесты — с огромным количеством передач поперек поля, то Паулинью не тот, кто нужен. Руководство «Барселоны» заверило, что ищет футболиста, который хорош при вертикальном футболе. В ответ услышало: «Тогда подписывайте его».

В сборной от Паулинью все чаще требуют участия в атакующих действиях команды. Теперь при атаках полузащитник оказывается на одной линии с нападающими и уже оттуда раздает голевые передачи.

Получится ли у Паулинью сходу заиграть так же в «Барселоне»? Если да, то это на руку сборной. Один из лидеров национальной команды наконец-то не будет тратить время, чтобы набрать форму после Китая, а заодно и приобретет новый опыт в Европе.