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Дмитрий Булыкин: Успех «Ростова», основан на багаже Бердыева

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Булыкин: Успех «Ростова», основан на багаже Бердыева
Фото: ФК «Ростов»

Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о том, за счет чего «Ростов» находится в лидирующей тройке.

- Можно ли назвать успех «Ростова» неким феноменом?
- В первую очередь это успех Бердыева, который сумел подобрать правильных футболистов, объяснить им требования и наладить игру в защите, а когда футболисты чувствуют уверенность за оборону, они могут и хорошо атаковать, поэтому здесь есть баланс, между опытными футболистами и молодыми, и этот баланс был хорошо отрегулирован и поэтому команда достигает больших успехов.

- Многие считали, что раз ушли лидеры коллектива Полоз, Ерохин, и др, то команда развалиться. Но результат оказался неожиданным. Рука тренера здесь сыграла какую-то роль?
- Игра «Ростова» была отлажена давно, и все приходящие футболисты знают требования, легче вливаются в коллектив, и многое зависит от защитников и полузащитников. Нападающие – это все-таки наконечник копья, не даром говориться: «Скажи мне какая у тебя полузащита, я скажу тебе какая у тебя команда…». В этом плане основные игроки «Ростова», которые были лидерами и на поле, и в раздевалки – остались, и им удалось сохранить микроклимат в команде.

- Сколько «Ростов» продержится на верху, или же все это до первого серьезного соперника?
- Все зависит от футболистов, от тренера. Если начнутся травмы, или какие-то конфликты и недопонимания между игроками. Самое главное команде надо сохранить тех опытных футболистов, которые остались в команде.

- Кто на ваш взгляд лидер команды?
- Калачев думаю. Гацкан, Паршивлюк, Дядюн – это хорошие опытные футболисты. Ну и плюс Кучук отличный специалист. Кириченко тоже хороший специалист, мы с ним вместе учились получали тренерскую лицензию в высшей школе тренеров. Считаю, что из него вырастет очень хороший специалист. Но на данный момент они играют на Бердыевском багаже опыта.

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