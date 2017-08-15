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Рэнди Кутюр: Макгрегор уронил Малиньяджи? Все очень подозрительно

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Конор Макгрегор
Конор МакгрегорФото: Gettyimages.ru

Некоторое время назад в Сети появился видеоролик, на котором чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор во время спарринга отправил в нокаут боксера Пола Малиньяджи. После того, как запись была опубликована, разразился скандал, который спровоцирован Пол. По его словам, это было сделано специально, чтобы его унизить. «На самом деле, это только кусок видео. Выложите весь бой, все 36 минут и вы все увидите. Вы увидите, что ничего подобного не было».

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Рэнди Кутюр в интервью Fox Sports высказал свое мнение по поводу этой ситуации, а также оценил шансы Конора Макгрегора на победу в боксерском поединке против Флойда Мэйвезера, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

О ВИДЕО, НА КОТОРОМ КОНОР БЬЕТ МАЛИНЬЯДЖИ

- Где полное видео? Нам показали только один раунд, где остальные 11? Почему все так обсуждают это? Сам Малиньяджи относится к этому бою, как к спаррингу. По видео было видно, что Конор ведет себя так, как будто это был главный поединок вечера. Явно, что сторона ирландца манипулирует ситуацией.

Еще один момент. У них был всего один спарринг? Почему? Обычно они длятся неделями и месяцами. И во время спаррингов нет фотографов и видеооператоров. Тут явно что-то не так. Все очень подозрительно. Если бы я записывал свои тренировочные бои, то только для того, чтобы на записи увидеть допущенные ошибки, а не для того, чтобы казаться лучше напарника.

О ШАНСАХ КОНОРА В БОЮ С МЭЙВЕЗЕРОМ

- Шансов у Макгрегора в боксерском поединке мало. У него есть один шанс из десяти. Флойд — лучший боксер мира, лучший в своем деле, который классно обороняется. Лучшие боксеры мира не могли ничего с ним сделать. Многие люди считают, что Флойд проиграет. Но как? Макгрегор не провел ни одного боя в профессиональном боксе. Да, думаю, что Конор будет вести себя агрессивно и у него будет цель — нокаутировать американца как можно быстрее. Но чем больше он будет атаковать, тем больше будет пропускать ответных ударов. Не думаю, что будет нокаут в этом бою. Это не стиль Мэйвезера. Скорее всего, он победит по очкам, судейским решением.

В ЧЕМ ШАНС МАКГРЕГОРА?

- Конор выше Флойда и руки у него длиннее. Это спорт, это бокс. Макгрегор наносит удары коряво, так не привык Флойд. Это дает шанс ирландцу, но, повторюсь, один из десяти.

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Сергей Ващенко
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