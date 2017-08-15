Еще одна сборная Канады: кого бояться россиянам на Олимпиаде в Корее

Кевин Пулен

На турнир имени Пучкова в Петербург главный тренер канадцев Уилл Дежарден вызвал всего одного хоккеиста, который играл за сборную неделей ранее в Сочи. Это вратарь Кевин Пулен, он на Sochi Hockey Open получил три шайбы от олимпийской сборной России, зато в Петербурге он в стартовом матче против «Сочи».

Главные конкуренты экс-голкипера «Айлендерс» и «Барыса» за место на Олимпиаде – Бен Скривенс из «Салавата» и Джастин Питерс из рижского «Динамо».

Питерс неплохо играл в Сочи, но Пулен все-таки выглядит более реальным кандидатом на позицию первого номера в Корее. При этом совершенно непонятно, где Пулен окажется в новом сезоне, ведь контракт с «Барысом» закончился, а нового канадский вратарь не подписывал. Похоже, придется искать клуб в Европе: в КХЛ никому вратарь-легионер уже не нужен.

Шон Лалонд

Впервые приглашение в канадскую сборную получил защитник «Кельна» Шон Лалонд, который играет в чемпионате Германии уже почти пять лет с годичным шведским перерывом.

Все, что было в карьере Шона в НХЛ – 1 матч за «Чикаго» в 2012 году.

В чемпионате Германии Лалонд – машина по набиранию очков и штрафных минут. За три сезона у Шона 100 (37+63) очков и 242 минуты штрафа. Лалонд показал себя и в матче против «Сочи»: во втором периоде он впечатал в борт Симона Энеруда. Да так, что швед не смог подняться – со льда его поднимали с помощью носилок.

Мэт Робинсон

У 185-сантиметрового защитника и вовсе нет матчей в НХЛ: уже семь лет он живет и играет в Европе. Сначала была норвежская «Спарта», затем рижское и московское «Динамо». Нынешним летом Мэт подписал контракт с ЦСКА.

Все, кто следил за матчами московского «Динамо» в последние годы, знают, что самое главное преимущество Робинсона – игра в атаке. Он готов проводить на льду по 30 минут, если большая часть игрового времени будет проходить в чужой зоне. Двукратный участник матчей звезд КХЛ уже играл за сборную Канады в Кубке Германии и отметился шайбой. Турнир в Петербурге Робинсон начал с голевой передачи при розыгрыше большинства.

Джонатан Мацумото

А забил сочинцам с передачи Робинсона форвард с японской фамилией Мацумото, и это был второй его гол. У отца Джонатана действительно корни в Японии, хотя родился он в Канаде. А выступает форвард сейчас на родине своей матери – в Германии, туда Мацумото уехал после неудачной попытки заиграть в «Каролине» и «Флориде».

Свой последний регулярный сезон за «Мюнхен» Мацумото провел удачно, но не феерично для себя – 36 (11+25) очков в 51 матче. Зато в плей-офф 30-летний центрфорвард набирал очки в каждой игре, что позволило его команде стать чемпионом Германии.

Тейлор Бек

Еще один дубль в матче против «Сочи» сделал Тейлор Бек – одна из главных трансферных удач «Автомобилиста». Еще три года назад форвард провел 62 матча в регулярке за «Нэшвилл», а теперь переезжает в Екатеринбург после неудачного сезона в «Эдмонтоне».

Встреча в Петербурге – вообще первая для Бека в Европе, никогда раньше на этой стороне через Атлантику он не играл. Тейлор сразу начал с дубля. Причем оба раза он создавал голы в неочевидных ситуациях: сначала обокрал Вадима Щеголькова и обыграл Константина Барулина, а затем умно разобрался на пятаке и снова забросил сочинцам.

Бек – самое яркое впечатление от новой сборной Канады, обыгравшей «Сочи» со счетом 5:1. Эти ребята сильнее тех, что были неделю назад в Сочи. Но все еще не кажется, что они могут всерьез конкурировать со сборной России.