Еще одна сборная Канады: кого бояться россиянам на Олимпиаде в Корее
Кевин Пулен
На турнир имени Пучкова в Петербург главный тренер канадцев
Уилл Дежарден вызвал всего одного хоккеиста, который играл за сборную неделей ранее
в Сочи. Это вратарь Кевин Пулен, он на Sochi Hockey Open получил три шайбы от
олимпийской сборной России, зато в Петербурге он в стартовом матче против
«Сочи».
Главные конкуренты экс-голкипера «Айлендерс» и «Барыса» за
место на Олимпиаде – Бен Скривенс из «Салавата» и Джастин Питерс из рижского
«Динамо».
Питерс неплохо играл в Сочи, но Пулен все-таки выглядит
более реальным кандидатом на позицию первого номера в Корее. При этом
совершенно непонятно, где Пулен окажется в новом сезоне, ведь контракт с «Барысом»
закончился, а нового канадский вратарь не подписывал. Похоже, придется искать
клуб в Европе: в КХЛ никому вратарь-легионер уже не нужен.
Шон Лалонд
Впервые приглашение в канадскую сборную получил защитник «Кельна»
Шон Лалонд, который играет в чемпионате Германии уже почти пять лет с годичным
шведским перерывом.
Все, что было в карьере Шона в НХЛ – 1 матч за «Чикаго» в
2012 году.
В чемпионате Германии Лалонд – машина по набиранию очков и
штрафных минут. За три сезона у Шона 100 (37+63) очков и 242 минуты штрафа. Лалонд
показал себя и в матче против «Сочи»: во втором периоде он впечатал в борт Симона
Энеруда. Да так, что швед не смог подняться – со льда его поднимали с помощью
носилок.
Мэт Робинсон
У 185-сантиметрового защитника и вовсе нет матчей в НХЛ: уже
семь лет он живет и играет в Европе. Сначала была норвежская «Спарта», затем рижское
и московское «Динамо». Нынешним летом Мэт подписал контракт с ЦСКА.
Все, кто следил за матчами московского «Динамо» в последние годы, знают, что самое главное преимущество Робинсона – игра в атаке. Он готов проводить на льду по 30 минут, если большая часть игрового времени будет проходить в чужой зоне. Двукратный участник матчей звезд КХЛ уже играл за сборную Канады в Кубке Германии и отметился шайбой. Турнир в Петербурге Робинсон начал с голевой передачи при розыгрыше большинства.
Джонатан Мацумото
А забил сочинцам с передачи Робинсона форвард с японской
фамилией Мацумото, и это был второй его гол. У отца Джонатана действительно корни в Японии, хотя родился он в Канаде. А выступает форвард сейчас на родине своей
матери – в Германии, туда Мацумото уехал после неудачной попытки заиграть в «Каролине»
и «Флориде».
Свой последний регулярный сезон за «Мюнхен» Мацумото провел удачно, но не феерично для себя – 36 (11+25) очков в 51 матче. Зато в плей-офф 30-летний
центрфорвард набирал очки в каждой игре, что позволило его команде стать чемпионом Германии.
Тейлор Бек
Еще один дубль в матче против «Сочи» сделал Тейлор Бек –
одна из главных трансферных удач «Автомобилиста». Еще три года назад форвард
провел 62 матча в регулярке за «Нэшвилл», а теперь переезжает
в Екатеринбург после неудачного сезона в «Эдмонтоне».
Встреча в Петербурге – вообще первая для Бека в Европе,
никогда раньше на этой стороне через Атлантику он не играл. Тейлор сразу начал с дубля. Причем оба
раза он создавал голы в неочевидных ситуациях: сначала обокрал Вадима
Щеголькова и обыграл Константина Барулина, а затем умно разобрался на пятаке и снова
забросил сочинцам.
Бек – самое яркое впечатление от новой сборной
Канады, обыгравшей «Сочи» со счетом 5:1. Эти ребята сильнее тех, что были
неделю назад в Сочи. Но все еще не кажется, что они могут всерьез конкурировать со сборной России.