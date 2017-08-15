Сбежал из ворот! Как голкипер «Витязя» начудил в поединке с «Динамо»

Вратарь "Витязя" Игорь Сапрыкин Фото: КХЛ-Фото

Кубок мэра Москвы начался с поединка между «Витязем» и московским «Динамо», в котором верх с большим трудом взяли бело-голубые – 4:3.

Кубок мэра часто называют генеральной репетицией перед началом чемпионата КХЛ для столичных и подмосковных команд. И совершенно справедливо! Взять тоже «Динамо» и «Витязь».

Бело-голубые испытали летом приличную встряску из-за смены руководства, которая отразилась и на составе. Подольская команда весной, напротив, впервые в истории КХЛ вышла в плей-офф. И значит должна двигаться дальше.

Все это говорит о том, что именно с «Витязем» динамовцам предстоит в этом году вести борьбу сперва за попадание в плей-офф, а затем – за более высокое место в турнирной таблице.

Первый же период показал, что оба соперника неплохо поработали в межсезонье над стандартами. В стартовой двадцатиминутке шайба трижды побывала в воротах. И каждый раз это была реализация численного перевеса. Только у «Динамо» голами отличились хорошо известные по прошлому сезону бомбардиры – Хиетанен и Карсумс. Причем, оба раза за фол был наказан дебютировавший в «Витязе» нынешним летом Мозик. Подольчане ответили на это шайбой своего новичка – финна Риссанена.

Во втором периоде у команды Валерия Белова были шансы счет сравнять – бело-голубые дважды оказались в меньшинстве. Однако москвичам именно в этот момент удалась прекрасная контратака. Перешедший из «Барыса» Бойд подхватил шайбу, отскочившую от защитника «Витязя», тут же убежал «один на один» и буквально загипнотизировал голкипера Сапрыкина, без проблем отправив шайбу ему в «домик».

Гол в меньшинстве! Вряд ли стоит винить вратаря за шайбу, пропущенную в такой ситуации. Но с другой стороны «дуэль» канадец выиграл чересчур уж легко.

В последнем периоде «Витязь» сделал все, чтобы выправить ситуацию. Хорак взял игру на себя, ворвался в чужую зону, резко сместился на левый фланг. И в итоге застал врасплох уже Еременко – точным броском в ближний угол.

Очень здоров сыграл и Манкинен, подставив клюшку под наброс Копейкина. По игре «Витязь» вполне мог вытащить этот матч. Но все усилия перечеркнула на этот раз и вовсе нелогичная ошибка подмосковного голкипера. Во время атаки Сапрыкин почему-то покинул ворота и попытался перехватить шайбу у Сидлярова, который и так вытянул на себя пару защитников. В итоге динамовец быстро вильнул за ворота, пулей вылетел у другой штанги и без помех завел шайбу в пустой угол.

Впрочем, даже с учетом этого казуса «витязи» были обязаны сравнять счет, когда в концовке матча получили двойной численный перевес. Однако их комбинациям раз за разом не хватало точного завершающего броска.

В итоге издевательский гол Сидлярова так и остался победным. Хотя по третьему периоду к динамовской защите есть вопросы. Ну а у «Витязя» ситуация еще более ясная – надо укреплять вратарскую линию, чтоб не дарить соперникам голы.