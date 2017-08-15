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Даниэль Кормье: Сделаю все возможное, чтобы получить третий бой против Джонса

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Даниэль Кормье(справа) и Джон Джонс
Даниэль Кормье(справа) и Джон ДжонсФото: Gettyimages.ru

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье по прозвищу Черный Федор в интервью The MMA Hour заявил, что после потери титула в поединке против соотечественника Джона Джонса не собирается завершать профессиональную карьеру.

Бой Даниэль Кормье — Джон Джонс состоялся 30 июля на турнире UFC 214. Кормье проиграл техническим нокаутом в третьем раунде и после боя не скрывал слез.

- Поражение очень больно пережить. Это очень горькое событие в моей карьере. Я всегда хочу быть лучше остальных. Всю жизнь я упорно тренируюсь, много работаю над собой. К бою против Джонса был хорошо готов. Тем больше я был расстроен поражением. Я подвел своих близких людей, своих фанатов. За это было очень неловко. Они вложили в меня много сил и энергии, а я не оправдал их ожиданий.

Кормье начал свою карьеру в ММА в 2009 году. За свою карьеру он провел 21 поединок, в которых одержал 19 побед и потерпел два поражения (оба — от Джона Джонса). Сейчас Даниэлю 38 лет, и он не собирается покидать «клетку».

- Да, я потерял пояс, но это не значит, что завершу профессиональную карьеру. Я обожаю ММА, люблю соперничать с другими парнями. Быть лучшим — вот моя мотивация сейчас. Если у меня не будет соперников, то я просто буду несчастным человеком. Верю, что еще раз подерусь с Джонсом. Не знаю пока, как мне добиться третьей схватки, но думаю, что Джон будет чемпионом еще долго. Не верю, что кто-то из ростера полутяжеловесов UFC сможет составить ему достойную конкуренцию и отобрать у него титул. Из всех претендентов я сильнее всех. Мне нужно одержать несколько побед, чтобы вновь стать первым номером в рейтинге. Сейчас мне нужно смириться с поражением и работать дальше, совершенствоваться. Буду стараться получить новую возможность. Я обязан найти способ, чтобы получить еще один реванш.

В UFC Черный Федор одержал восемь побед над такими известными бойцами, как Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Патрик Камминс, Дэн Хендерсон, Энтони Джонсон (дважды), Александр Густафссон и Анедрсон Силва. Сейчас в полутяжелом весе появляются новые молодые таланты и перспективные бойцы, такие как, Волкан Оздемир.

- Представители UFC уже предложили мне несколько идей по поводу следующего боя. Но пока я обдумываю его. Я могу драться как в полутяжелом весе, так и в тяжелом. Кто может стать моим следующим соперником? Это может быть Джими Манува или Волкан Оздемир, который классно себя проявил в промоушене. Я готов драться с любым бойцом для того, чтобы получить шанс на третий бой с Джонсом. 

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Сергей Ващенко
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