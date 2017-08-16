Грозная битва. Шесть поединков турнира ACB 67 в Чечне, которые нужно посмотреть

19 августа в Грозном состоится турнир по смешанным единоборствам ACB 67, в рамках которого состоятся несколько увлекательных сражений. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных боях, которые обязательно нужно посмотреть любителям ММА.

Главный бой турнира

Титульный поединок в полусреднем весе

Бретт Купер (США) — Мухамед Берхамов (Россия)

Чемпионом лиги ACB в полусреднем дивизионе на данный момент является американец Бретт Купер, который за свою карьеру в ММА провел 35 поединков, в которых одержал 23 победы. Этот спортсмен очень долго выступал в американском промоушене Bellator и одержал там немало побед. В мае 2011 года он провел бой против россиянина Александра Шлеменко и проиграл лишь единогласным решением судей. Немногие соперники Шторма доживают до судейского решения, а Купер не только выжил, но и дал конкурентный бой одному из лучших российских бойцов.

В лиге ACB Бретт выступает пока хорошо. Он провел два поединка против Беслана Исаева и Асламбека Саидова и обоих победил.

В Грозном соперником Купера станет непобежденный проспект Мухамед Берхамов, который одержал 11 побед в ММА. Преимущество россиянина будет заключаться в том, что он прекрасно борется, он настоящий первоклассный грэпплер. Восемь раз он заставлял соперников сдаться. В общем, главный бой вечера — это очередной поединок между ветераном с ударной техникой и борцом, который только начинает свой путь в смешанных единоборствах.

Другие противостояния на турнире ACB 67

Титульный бой в тяжелом весе

Денис Гольцов (Россия) — Мухумат Вахаев (Россия)

В декабре прошлого года тяжеловес Денис Гольцов стал чемпионом промоушена, победив в тяжелом поединке Салимгерея Расулова. Теперь все тяжеловесы из ростера ACB начали охоту за поясом, который принадлежит Русскому богатырю. Первую защиту Гольцов проведет против Мухумата Вахаева, который за свою карьеру провел десять поединков, но лишь в пяти из них судьи поднимали его руку.





Пусть вас не смущает эта статистика. Вахаев отлично работает в стойке и с борьбой у него проблем нет. Последнее поражение он потерпел в 2015 году и к бою за титул чемпиона ACB он подходит в очень хорошей физической и психологической форме. Вахаев не проигрывает уже четыре боя кряду и надеется забрать пояс у Гольцова.





Если Денис защитит пояс, то уже в следующем поединке может провести реванш против Салимгерея Расулова. Правда, чемпион не горит желанием драться с россиянами. А вот Салимгерей мечтает вернуться на вершину.

Рейтинговый бой в среднем весе

Альберт Дураев – Клиффорд Старкс

Альберт Дураев уже был чемпионом лиги ACB, но в полусреднем весе. После того, как он не смог уложиться в весовую категорию, руководство лишило его титула. Теперь Дураев дерется в среднем весе.

На турнире в Грозном соперником Альберта должен был быть Алексей Буторин, но он был вынужден сняться с поединка из-за травмы и ему на замену вышел американец Клиффорд Старкс, который в ACB ранее не дрался. В общей сложности за свою профессиональную карьеру представитель США провел 16 поединков, в которых проиграл три раза. Он известен своими выступлениями в UFC, Bellator, WSOF.

На данный момент Старкс находится на 48-м месте в мировом рейтинге среднего веса. Если Дураеву удастся его одолеть, то в следующем бою он сразится против Вячеслава Василевского за вакантный титул в среднем весе.

Рейтинговый бой в легчайшем весе

Магомед Магомедов (Россия) – Дин Гарнетт (Великобритания)

Многие российские бойцы начинают «сыпаться» после того, как проигрывают титул чемпиона. Магомед Магомедов в апреле нынешнего года уступил Петру Яну и остался без пояса.

Воспрял ли духом Магомед после той неудачи, мы увидим в бою против небитого британца Дина Гарнетта, который за свою карьеру одержал восемь побед и один поединок свел вничью. Англичанин дебютировал в ACB в марте и нокаутировал Майкла Тобина во втором раунде. Бой против экс-чемпиона — настоящий вызов для него. Если он одержит победу над россиянином, то станет настоящей звездой организации.





И Магомедов, и Гарнетт — великолепные борцы. Вероятно, весь бой пройдет в партере, где победит сильнейший. Но может быть у кого-то из соперников есть джокер в рукаве?

Рейтинговый бой в полулегком весе

Юсуф Раисов (Россия) – Луис Паломино (Перу)

Скорее всего, победитель этой схватки станет претендентом на титул в полулегком весе. Фаворитом является российский спортсмен, который за свою карьеру проиграл лишь один поединок при десяти победах. Его соперник Луис Паломино в ACB дрался уже дважды и показал, что в свои 36 лет способен побеждать более молодых и дерзких соперников. Луис пообещал, что нокаутирует Юсуфа в Грозном. Сдержит ли он свое обещание? Увидим уже совсем скоро.

Рейтинговый бой в тяжелом весе

Салимгерей Расулов (Россия) — Евгений Ерохин (Россия)

Евгений Ерохин за свою карьеру в ММА выступал во многих промоушенах, в том числе в американской лиге WSOF. С октября 2013 года по ноябрь 2016 года россиянин не проигрывал. В общей сложности за это время он одержал 12 побед, в том числе над Денисом Комкиным, Бреттом Роджерсом, Джеффом Монсоном и Эмануэлем Ньютоном.





Но эта великолепная серия прервалась в декабре прошлого года, когда Евгений единогласным решением судей проиграл бразильцу Джерониму дос Сантосу, которого совсем недавно победил Сергей Харитонов необычным болевым приемом, и который теперь ждет поединка против Александра Емельяненко в сентябре.





Бой против Салимгерея Расулова станет для Ерохина дебютным в лиге ACB. Если ему удастся одолеть бывшего чемпиона, то вполне вероятно, что он станет ообязательным претендентом на пояс организации. Однако, победить Расулова не так то просто. Он является нокаутером, да и физически очень силен.