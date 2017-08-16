Грозная битва. Шесть поединков турнира ACB 67 в Чечне, которые нужно посмотреть
19 августа в Грозном состоится турнир по смешанным единоборствам ACB 67, в рамках которого состоятся несколько увлекательных сражений. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных боях, которые обязательно нужно посмотреть любителям ММА.
Главный бой турнира
Бретт Купер (США) — Мухамед Берхамов (Россия)
Чемпионом лиги ACB в полусреднем дивизионе на данный момент является американец Бретт Купер, который за свою карьеру в ММА провел 35 поединков, в которых одержал 23 победы. Этот спортсмен очень долго выступал в американском промоушене Bellator и одержал там немало побед. В мае 2011 года он провел бой против россиянина Александра Шлеменко и проиграл лишь единогласным решением судей. Немногие соперники Шторма доживают до судейского решения, а Купер не только выжил, но и дал конкурентный бой одному из лучших российских бойцов.
В лиге ACB Бретт выступает пока хорошо. Он провел два поединка против Беслана Исаева и Асламбека Саидова и обоих победил.
В Грозном соперником Купера станет непобежденный проспект Мухамед Берхамов, который одержал 11 побед в ММА. Преимущество россиянина будет заключаться в том, что он прекрасно борется, он настоящий первоклассный грэпплер. Восемь раз он заставлял соперников сдаться. В общем, главный бой вечера — это очередной поединок между ветераном с ударной техникой и борцом, который только начинает свой путь в смешанных единоборствах.
Другие противостояния на турнире ACB 67
Денис Гольцов (Россия) — Мухумат Вахаев (Россия)
Альберт Дураев уже был чемпионом лиги ACB, но в полусреднем весе. После того, как он не смог уложиться в весовую категорию, руководство лишило его титула. Теперь Дураев дерется в среднем весе.
На турнире в Грозном соперником Альберта должен был быть Алексей Буторин, но он был вынужден сняться с поединка из-за травмы и ему на замену вышел американец Клиффорд Старкс, который в ACB ранее не дрался. В общей сложности за свою профессиональную карьеру представитель США провел 16 поединков, в которых проиграл три раза. Он известен своими выступлениями в UFC, Bellator, WSOF.
На данный момент Старкс находится на 48-м месте в мировом рейтинге среднего веса. Если Дураеву удастся его одолеть, то в следующем бою он сразится против Вячеслава Василевского за вакантный титул в среднем весе.
Многие российские бойцы начинают «сыпаться» после того, как проигрывают титул чемпиона. Магомед Магомедов в апреле нынешнего года уступил Петру Яну и остался без пояса.
Юсуф Раисов (Россия) – Луис Паломино (Перу)
Скорее всего, победитель этой схватки станет претендентом на титул в полулегком весе. Фаворитом является российский спортсмен, который за свою карьеру проиграл лишь один поединок при десяти победах. Его соперник Луис Паломино в ACB дрался уже дважды и показал, что в свои 36 лет способен побеждать более молодых и дерзких соперников. Луис пообещал, что нокаутирует Юсуфа в Грозном. Сдержит ли он свое обещание? Увидим уже совсем скоро.
Салимгерей Расулов (Россия) — Евгений Ерохин (Россия)