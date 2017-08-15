«Мы одна команда!». Логотип «Металлурга» выложили из 5000 огней

Результаты предыдущих матчей позволяют сохранить интригу мемориала Ромазана до самой заключительной игры.

Все в руках «Магнитки» и «Сибири»: перед началом встречи хозяева могли как победить в мемориале (кстати, именно «Металлург» побеждает в турнире чаще остальных), так и остаться без медалей. Раскладов вообще масса. Например, «Куньлунь» – теоретический чемпион. Китайскую команду устроила бы даже потеря одного очка «Магниткой».

У «сталеваров» был свой стимул побеждать. Повод с историей: ровно 25 лет назад «Металлург» сыграл первый матч на мемориале Ромазана. Со счетом 7:3 уральцы разгромили сборную штатов Минессота и Висконсин. Четверть века непрерывного «стажа» – таким достижением не может похвастать ни один другой летний кубок в России.

Но не складывается. Вратарь «Сибири» Александр Салак, кажется, уже полностью оправился от тяжелой травмы, полученной на финише прошлого сезона. На Кубке Ромазана голкипер прибавлял от игры к игре. А с «Магниткой» выдает лучший матч лета, выстраивая непробиваемую стену на пути всех бросков магнитогорцев. До второй половины третьего периода на табло горят нули. А на 44-й минуте Кирилл Воробьев все-таки пробивает Кошечкина. Спастись «Магнитке» не удается, команда-хозяйка турнира пропускает в пустые ворота. Игнат Земченко становится автором финальной шайбы мемориала. 0:2 – «Металлург» финиширует четвертой. Впервые мемориал Ромазана выигрывает китайская команда. «Сибирь» – вторая, «Трактор» – с «бронзой».

И флешмоб, запланированный к проведению после заключительной встречи «Магнитки», обретает новый смысл: поддержать команду в трудную минуту. Хоккеисты, конечно, не смогли увидеть красоту, которая творилась руками семи десятков болельщиков перед входом в Арену. Но организаторы пообещали показать на весь стадион видео, снятое на квадрокоптер, – так что и игроки, и тренерский штаб обязательно оценят старания.

А суть флешмоба была вот в чем. Из 5000 тысяч свечей на площади выложили огромный логотип «Металлурга», а также надпись: «Мы одна команда!». Получившуюся картину запечатлели с воздуха. Мерцающий в вечернем сумраке лис – нечто новое и необычное.

– Организовать все это было непросто, – выдыхает Константин, организатор флешмоба. – Мы проводили репетицию, учли некоторые нюансы. Повезло с погодой: полный штиль. Ветер бы просто не дал нам реализовать задумку. Значит, собрались люди хорошие. С положительной энергетикой. Мы хотим, чтобы девиз «Мы одна команда!» обрел в качестве своего дома Арену «Металлург». И приносил нашей любимой команде новые победы!