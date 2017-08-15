Машины Mitjet выдержали тест гонки на выносливость

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В субботу в Казани прошли гонки четвертого этапа Кубка России Mitjet. Восьмую победу в восьми гонках сезона одержал Иван Лукашевич. Дважды поднявшись на пьедестал почета в столице Татарстана, на второе место в общем зачете вышел Дмитрий Гвазава. За третью позицию по итогам сезона бьются Андрей Агафонов и Алексей Карачев.

Завершив в субботу этап Кубка России, многие пилоты Mitjet остались в столице Татарстана еще на сутки. Всему виной первая в истории казанского автодрома четырехчасовая гонка на выносливость REC.

Если одной из отличительных особенностей монокласса Mitjet является тот факт, что все пилоты находятся в равных технических условиях, то философия гонок REC по сути противоположная – это возможность сравнить автомобили разных классов в одной гонке, которая длится четыре часа. В четырехчасовом марафоне Russian Endurance Challenge приняли участие более 30 пилотов из России, Австрии, Германии и Прибалтики. Сразу четыре экипажа представлялиMitjet, в каждом из которых было по два пилота: Борис Шульмейстер и Повилас Янкавичюс, Станислав Сереженков и Константин Гугкаев, Олег Харук и Владимир Атов, а также Иван Лукашевич и Антон Немкин.

К концу гонки, когда участники преодолели более ста кругов и четырехсот километров, стало очевидно, что одна из машин российской гоночной серии Mitjet окажется на пьедестале почета. Все четыре экипажа Mitjet расположились в промежутке с третьего по шестое место, разыграв третью позицию общего зачета между собой. В итоге свой опыт и класс продемонстрировал менеджерский дуэт Mitjet в лице Шульмейстера и Янкавичюса.

«Все четыре часа гонки мы провели в борьбе за пьедестал, и это было насколько интересно, настолько и энергозатратно, – говорит Повилас Янкавичюс. – Основное сражение у нас было с парой Лукашевич – Немкин. Мы несколько раз по ходу гонки отрывались от конкурентов, но каждый раз на трассе оказывалась машина безопасности, которая нивелировала наше преимущество. В целом хочется отметить все четыре машины Mitjet в этом заезде. Приятно было наблюдать за тем, как наши пилоты обходят конкурентов!»

Второе место в классе Mitjet завоевали Лукашевич и Немкин. В борьбе за третье место Харук и Атов опередили Гугкаева и Сереженкова. Первое место в общем зачете завоевала команда Сapital RT на Mercedes SLS AMG GT3: Денис Ременяко, Борис Абрамов, Андрей Агафонов и Алексей Васильев. Кстати, Ременяко и Агафонов также являются участниками Кубка России Mitjet. Третье место досталось команде Race PRO.

«Четырехчасовые гонки с участием машин разных классов позволяют нам оценить как уровень пилотов, так и уровень прототипов Mitjet, – говорит генеральный директор серии Борис Шульмейстер. – В первую очередь хочу отметить тот факт, что к финишу длинной гонки пришли все четыре машины Mitjet – оценивая итоговый протокол и выбывших по ходу заезда конкурентов, скажу, что это дорогого стоит. Ни у одного из наших экипажей не было ни единой технической проблемы. И, конечно, дорогого стоит подняться на пьедестал по итогам гонки с конкурентами на более мощных машинах. Это наша маленькая победа!»