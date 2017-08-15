«Так бывает, но это раздражает». Кто недоволен перед матчем «Утрехт» – «Зенит»?

«Зенит» прилетел в Голландию играть матч с признаками Лиги чемпионов. В обеих командах были непростые ситуации с игроками.

Чем этот матч похож на Лигу чемпионов?

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг назвал «Зенит» соперником уровня Лиги чемпионов. Он работал в «Баварии», пусть и во второй команде, а значит про топ-команды знает многое. У первого матча «Зенита» с «Утрехтом» будет и еще один признак Лиги чемпионов – день проведения: матч перенесли с привычного для Лиги Европы четверга на среду, потому что голландцы не захотели играть одновременно с «Аяксом». А зенитовцы согласились сыграть через два дня после «Ахмата».

В чем была проблема с последним новичком «Зенита»?

Матиас Краневиттер в «Зените» уже неделю, он вышел на замену в двух матчах чемпионата России из двух возможных, однако аргентинца изначально не было в заявке клуба на матчи с «Утрехтом». Внести его в список можно было до 7 августа, официально о переходе полузащитника «Зенит» объявил 8-го. Видимо, подписали игрока действительно только во вторник, это не та ситуация, когда между контрактом и официальным объявлением проходит много времени.

Однако Краневиттер все равно полетел с командой в Голландию, а «Зенит» воспользовался возможностью добавить одного футболиста в заявку уже после дедлайна – такой вариант тоже был предусмотрен в регламенте. И это логично для предварительных раундов, которые играются, пока трансферное окно еще открыто.

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Кого в «Утрехт» вытеснил Неймар?

Жан-Кристоф Баэбек – это новый нападающий «Утрехта». Голландцы взяли его в аренду у «ПСЖ», которому в атаке с приходом Неймара вряд ли понадобятся дополнительные силы. На самом деле «Утрехт» добивался перехода Баэбека еще с мая, когда 222 миллиона евро за Неймара хорошо ложились в жанр фэнтези.

В прошлом сезоне этот 24-летний форвард играл в Серии А за «Пескару», забил рекордные для себя 4 гола за чемпионат и занял со своей командой уверенное последнее место. Тем не менее за Баэбека была конкуренция, «Утрехт» выиграл ее у «Бешикташа», «Болоньи» и «Лугано». Голландцы летом отпустили главного форварда Себастьена Аллера, француз будет пытаться стать заменой. Но начнет точно не с домашней игры против «Зенита», потому что его уж точно никак было не успеть дозаявить.

Кого потерял «Утрехт» и почему это раздражает?

У «Утрехта» есть не только усиления, но и потери. В матче первого тура чемпионата Голландии с «Ден Хаагом» тренер тен Хаг потерял ключевого опорника Ануара Кали. У него серьезная травма, разрыв ахилла – он точно пропустит обе игры с «Зенитом».

– На его позиции придется сыграть Урби Эмануэльсону или Шону Клайберу, – сказал главный тренер «Утрехта» на пресс-конференции. – Иногда футболистам приходится выходить не на любимые позиции. Так бывает, но это раздражает.

Зато самый дорогой игрок «Утрехта», полузащитник Яссин Аюб, он по «Трансфермаркту» стоит 4,5 миллиона евро, скорее всего будет готов выйти против «Зенита».

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