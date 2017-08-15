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«Был бы видеоповтор – о нас бы никто не вспомнил». Арбитры – о работе на дерби

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Был бы видеоповтор – о нас бы никто не вспомнил». Арбитры – о работе на дерби
Фото: РФПЛ

Бригада Владимира Сельдякова, судившая матч ЦСКА – «Спартак», объяснила свои некоторые решения в эфире программы «Свисток».

О настрое на дерби

Александр Богданов, помощник Сельдякова: Владимир, как истинный полководец нашего коллектива, создал все условия. Мы готовились как обычно, ничего особенного. От Владимира были важные слова: что он хотел увидеть от нас, какая ответственность ложится. Мы были в его руках. Надежный тыл осуществляем мы, помощники, а он ведет нас уверенно и так всем гораздо проще друг друга поддерживать.

Николай Богач, помощник Сельдякова: Для меня это второе дерби. Разница между ними ощущалась только в количестве зрителей. Два года назад на «Открытие Арене» было больше людей. В этот раз пришло поменьше в силу вместимости стадиона ЦСКА, но атмосфера на обоих матчах была потрясающей.

О суевериях

Владимир Сельдяков: Перед матчем прикоснулся к полю. Я стараюсь так делать всегда. Поле – место, где мы выполняем свою работу. Люди приходят к станку и здороваются с ним, водитель так же делает с машиной. А я поздоровался с полем.  

Об общении с капитанами

Сельдяков: Все зависит от команд и капитанов, которые подходят. Они люди с разными менталитетами, отношениями. Я прекрасно понимаю, что капитанами ЦСКА и «Спартака» были два игрока, которых можно считать легендарными. Они члены сборной России, поэтому нужно очень уважительно к ним относиться. Я понимал, что это большие профессионалы. Мы вместе делаем одно дело, и в каком-то плане они мне помогли.

О реакции клубов на судейство

Сельдяков: К нашей работе было очень доброжелательное отношение. Руководители – те, кому можно было зайти в судейскую согласно регламенту – пришли и поблагодарили. Было очень приятно и мне, и моим коллегам. Когда приходят руководители команд и благодарят – это самая высокая оценка.

Об отношении к видеоповторам

Речь шла о неназначенном пенальти на 38-й минуте, когда Марио Фернандес упал в штрафной после подката Георгия Джикии.

До дерби Сельдяков говорил о видеоповторах следующее: «Я считаю, что это очень плохо. Падает авторитет арбитров. Мы стараемся, чтобы у нас любой арбитр, как и футболист, был личностью на поле. Тот же Коллина, разве он не ошибался? Видеоповторы убьют эту личность. Судья станет пастухом» (источник – «Подмосковье сегодня»). 

Сельдяков: Не хочется себя хвалить, но от таких решений зависит профессионализм. Мы приняли правильное решение – вот и оказались в передаче (улыбается). Если бы все решил видеоповтор – про нас бы никто не вспомнил. Мы пытаемся выполнять свою работу качественно, надеясь только на самих себя. Всегда вспоминаем наших корифеев, которые были личностями на поле. Хочется, чтобы футболисты и судьи были таковыми. Остаюсь при своем мнении о видеоповторах.

О стычке в конце матча

Сельдяков: До этого момента ничто не предвещало такого хода. Команды понимали меня, я – их. «Спартак» пошел в заключительную атаку, и Вернблум путем грубого нарушения ее сорвал. Мяч оставался у игроков «Спартака», и они могли продолжить атаку. Я сделал паузу. Понимал, что это и так желтая карточка Вернблуму, но Джикия решил сам принять судейское решение. Эмоции были на пределе у обеих команд. Никому не хочется проигрывать в дерби. Произошла стычка, и спасибо ребятам, что быстро вмешались. Я видел не все пары, и Володя Москалев помог с информацией. После матча, разбирая эпизод с инспектором, убедились, что всем дали карточки по делу.

Эту игру ждут по всей нашей великой стране. Люди хотят зрелища в хорошем плане. Команды понимали, что они хотят играть в футбол, а мы старались в этом не мешать. Поэтому и получилось, что первую желтую карточку показали на 85-й минуте. Будем стараться обойтись вообще без карточек (улыбается).

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Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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