Капризов вкатывается…ЦСКА легко одолел «Спартак»

ЦСКА легко одолел «Спартак» в матче на Кубок мэра Москвы. Самый яркий новичок красно-синих результативными действиями не отметился.

ЦСКА 3

Спартак 0

В КОМПАНИИ СИБИРЯКОВ

Раньше дерби ЦСКА – «Спартак» неизменно собирали полные трибуны. В 14-тысячном дворце спорта в Лужниках. Даже на предсезонном турнире «На призы газеты «Советский спорт». Увы, времена изменились. Сейчас болельщиков даже звонкой афишей «Премьера Капризова на Ходынке» так просто не заманишь. Особенно если поздним вечером на телеэкране во власть вступит Его Величество Футбол, да еще Лига чемпионов с участием ЦСКА.

Но есть и те, кто готов мчаться на новую армейскую команду. С ее богатым на имена составом. Шесть конкурентоспособных звена. Но лучше много, чем мало. В прошлом декабре уже бывший главком красно-синих Дмитрий Квартальнов объявил, что у него нет скамейки, некому играть. Пришлось срочно возвращать из скромного шведского «Векше» Джеффа Плэтта.

Итак, Капризов впервые вышел на лед арены, принимавшей чемпионат мира 2007 года. Да сразу в культовом дерби со «Спартаком». Здесь, в «Мегаспорте» нам впервые показали Доминика Гашека. Кстати, «Спартак» тогда уступил армейцам 2:3 по буллитам. У Капризова же с красно-белыми свои «теплые» отношения. Еще не стерлись из памяти его 4 (2+2) очка в уфимском матче сразу после возвращения с молодежного чемпионата мира. чудо-передач Линуса Умарка. Наставник юлаевцев Игорь Захаркин расщедрился на тысячу комплиментов в адрес юниора. В ЦСКА же ситуация полярная. Пока.

- Для нас Капризов – просто игрок, пусть докажет свою звездность, - без обиняков заявил президент армейского клуба Игорь Есманович сразу после подписания с бывшим капитаном молодежной сборной трехлетнего контракта.

Пока Капризов никак не может открыть в новой команде голевой счет. А Умарка рядом нет. В контрольных матчах с «Сибирью» Кирилл выходил со своими сверстниками – Светлаковым, Кузьменко, Окуловым. Но против «Спартака» Капризова поставили в сибирское звено к двум «Ш» - Шалунову и Шумакову, кандидатам в сборную.

ХОЧЕШЬ ЗАБИТЬ «СПАРТАКУ» - ОСТАНЬСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ

Однако в первом периоде не эта тройка делала погоду. И даже не сборники Телегин – Андронов – Ничушкин. Более того, новый капитан красно-синих коленом въехал в ногу Орлова и мог досрочно закончить матч. Но отделался легким испугом и малым штрафом.

Удаление сыграло за… ЦСКА. Вернувшийся из «Филадельфии» сверхуверенным в своих силах Любимов перехватил опрометчивый пас вдоль синей линии защитника красно-белых Провольнева, убежал к воротам Беспалова и открыл счет.

Как же робко действовали подопечные Вадима Епанчинцева в зоне Сорокина. Во втором периоде Шмелев, получив от армейцев подарок, бросал из идеальной позиции, но промахнулся.

Вратаря сборной это настолько расхолодило, что он позволил себе пижонский пас себе за спину. Точно на клюшку соперника. И опять армейцы избежали расплаты. Если в этот вечер хочешь забить «Спартаку», останься в меньшинстве. После повторного удаления Андронова к спартаковским владениям улетел мощный Ничушкин. Его броску с фолом помешал лидер красно-белых Лещенко. Буллит. И штанга.

А что Капризов. Сибирское звено выходило на большинство, в бригаде – с форвардом на позиции защитника. Однажды Кириллу в последний момент помешал защитник добить шайбу в сетку.

Когда Петров после второго перерыва забил из раздевалки, сомнений в исходе дерби не осталось. Зато накопились вопросы к атаке красно-белых.

ЕПАНЧИНЦЕВ СПРЯТАЛ ЛЕГИОНЕРОВ

Отсутствие их главного бомбардира американца Стоа, волевого Боброва, а также владельца могучего щелчка ветерана Калинина не добавило ей зубов. Да и вообще Епанчинцев почему-то спрятал своих легионеров. А новичку Чистову не хватало в тройке с Лещенко ног.

Временами красно-синие легко отдавали соперникам территорию, создавалось впечатление равной игры. На деле же это было дерби соперников из разных весовых категорий.

В довершение бедолага Провольнев замкнул прострел Бурдасова, чем сильно огорчил Беспалова, кстати, бывшего армейца. Чистый автогол!

В оставшееся до финальной сирены время болельщики вовсю обсуждали вероятное возвращение в ЦСКА защитника Марченко. Перспективы Капризова. Никто его не ругал.

- Кирилл всегда долго запрягает-вкатывается, зато потом быстро ездит! – напомнили знающие люди. – А «Миннесота»… Когда в ней русские играли? Теперь вот бывшего вратаря Уфы Сведберга подписали. Капризову будет кому звонить-интересоваться.