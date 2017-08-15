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Артем Лобов: Малиньяджи назвал меня мешком? Я надеру уши этой диве

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пол Малиньяджи
Пол МалиньяджиФото: MMABoxing

Бывший спарринг-партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи в недавнем интервью назвал близкого друга ирландца Артема Лобова «мешком».

Российский боец, который сейчас выступает под флагом Ирландии и является напарником Макгрегора не заставил долго ждать ответа.

«У нас во время тренировочного лагеря было три спарринг-партнера: я, Тирнан Брэдли и Дашон Джонсон. В интервью Ариэлю Хельвани я назвал Малиньяджи дивой. В другом интервью Тирнан также задел личность Пола. Малиньяджи решил нам ответить, но а Дашоне и не вспомнил, потому что тот ничего про него не говорил. Пола задели наши слова и он эмоционально высказался. Если он хочет сразиться со мной, то я готов принять его вызов. Я надеру ему уши, как следует. Мне нравится идея нашего боя, пусть соглашается», - говорит Лобов.

Артем также объяснил, почему выразился в адрес Малиньяджи, назвав его дивой.

«Полу заплатили хорошие деньги за спарринги. Он был полностью довольным. Ему дали автомобиль, предоставили дом. Кормили три раза в день в хорошем ресторане. Что еще нужно? В итоге Пол начал говорить, что все было очень плохо. Он ведет себя как девушка».

Недавно в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как Конор Макгрегор отправил Малиньяджи в нокаут. Боксеру не понравилось, что это стало достоянием общественности и попросил выложить весь спарринг целиком, а не один из 12 раундов.

«Конор выиграл каждый из 12 раундов. Совершенно точно, что он победил 12:0. Пол просто не хочет этого признавать, так как он бывший чемпион мира, а Макгрегор какой-то любитель, который ни разу не дрался в профессиональном ринге. Думаю, что когда Конор побьет Флойда Мэйвезера, то Пол признает то, что ему хорошенько нашлепали. Малиньяджи просто не может быть опозоренным, что его уничтожил новичок», - заявил Лобов.

Напомним, что бой между Макгрегором и Мэйвезером состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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Сергей Ващенко
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