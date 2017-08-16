«Федотов спровоцировал Уциева». Разбор самого скандального судейства тура

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко среди ошибок нашел в работе Игоря Федотова на матче «Зенит» – «Ахмат» и верное решение.

Бутенко комментировал судейство Федотова во время эфира передачи «Свисток» на канале «Наш футбол». Также отметим, что 16 августа РФПЛ рассмотрит обращение «Ахмата» по поводу работы московского арбитра на матче в Санкт-Петербурге.

«Странно, что арбитры не определили, где Лунев играл рукой»

– Двойное удивление. Ассистент очень хорошо прочитал эпизод, но очень отстал от него, когда игрок «Ахмата» выходил один на один. Такого вообще не должно происходить: он отстал на 8-10 метров! Ассистент не смог помочь арбитру и дать информацию, где все произошло. По ногам можно было легко увидеть, что там точно полметра от штрафной. Если ноги вышли за линию штрафной – вряд ли при высокой скорости тело с руками останется внутри площади.

Между эпизодом и Федотовым было 19 метров. Это не слишком большая дистанция. По ноге и линии штрафной с этого расстояния можно увидеть, где сыграл вратарь. Почему арбитр этого не определил – странно.

Для ассистента мяч попал в слепую зону. Из-за Лунева он мог не увидеть, где был мяч. Тем не менее, методическая ошибка помощника привела к технической ошибке. Совместная работа не получилась. Этот момент перечеркнул все, что до этого происходило. Должно быть удаление – это первое. Во-вторых, момент меняет ход игры и психологию игроков. В-третьих, у «Ахмата» появляется возможность перехватить инициативу. Отрицательное действие двух членов судейской бригады показывает, что они на тот момент не сконцентрировались.

Я теперь сторонник видеоповторов, но это не тот эпизод, когда его надо просматривать. Здесь все члены бригады должны профессионально выполнять свои функции.

«Нужно было меня удалять». Лунев признался, что сыграл рукой за штрафной

«Фол Ахъядова на Паредесе было тяжело увидеть»

– У Федотова великолепная позиция. Но фол Ахъядова крайне тяжело увидеть. Тут должны быть пенальти и желтая карточка за то, что игрок не пытался сыграть в мяч. Если пустить эпизод в динамике – сложно догадаться, что произошло. По неосторожности все получилось. Не думаю, что игрок «Ахмата» специально наступил на ахилл. Тем не менее, нарушение на лицо.

«Зениту» помогали судьи? Это бред. Но говорить нужно вообще не про это

«Федотов изумительно прочитал фол Анхеля на Кокорине»

– Могло показаться, что Кокорин выходит один на один, но это обманчивое ощущение, на мой взгляд. Он двигался вдоль штрафной площади, а не внутрь. Если бы пошел вперед – это красная карточка игроку «Ахмата». Так как мяч шел небыстро, и Кокорин изменил траекторию движения – это очень перспективная атака, но не более. В движении похоже на удаление, а если рассматривать детально – Федотов изумительно прочитал ситуацию и абсолютно правильно показал желтую карточку.

«Не увидев фол Кришито, Федотов загнал себя в угол»

– Кришито нарушил правила на Уциеве. Естественно Ризвану обидно, что Федотов принял другое решение. Назвал бы это так: арбитр спровоцировал Уциева на получение абсолютно правильной желтой карточки. Если бы перед этим судья остановил игру за фол Кришито – все было бы нормально. В этом эпизоде Федотов загнал себя в угол, и в безвыходном положении ему пришлось дать второе предупреждение Уциеву.

«Был бы видеоповтор – о нас бы никто не вспомнил». Арбитры – о работе на дерби