Цирк уехал, «Янг Бойз» – остался. ЦСКА добился исторической победы в Берне

ЦСКА на выезде обыграл швейцарский «Янг Бойз» (0:1) в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч катился к ничьей, но счет размазал защитник Нуху…

СТАТИСТИКА НЕ ОЧЕНЬ

Армейцы подходили к матчу с «Янг Бойз» в прекрасном настроении. По крайней мере, об этом можно было судить по двум факторам. Во-первых, на выходных в дерби за две минуты ЦСКА обыграл красно-белых (1:2), а во-вторых, Виктор Гончаренко изыскал возможность выжать из не самого оптимального состава максимум (благо, Акинфеев восстановился): контрпрессинг как мера против бегущего «Спартака» - большая удача. Особенно если учесть, что «Янг Бойз» тоже из бегущих.

Правда, статистика до стартового свистка в швейцарском Берне была явно не на стороне ЦСКА. Пожалуй, главное, что могло обухом ударить по светлой армейской игре, так это отсутствие удачи. Так уж повелось, что со швейцарскими клубами мы часто играли вничью и уступали, а у «Янг Бойз» в гостях российские команды вообще ни разу не выигрывали («Зенит» - 1:2, «Анжи» - 1:3).

Не знаю, в курсе ли армейцы, но до этой встречи ЦСКА в еврокубках победил 53 раза, а проиграл – 52. И как бы в связи с невезением наших клубов в Берне не очень бы хотелось получить еще не самый приятный паритет.

Правда, и против оппонента говорят некоторые цифры. «Янг Бойз» дважды играл в раунде плей-офф, и ни разу не выходил через него в групповой этап ЛЧ. Сначала швейцарцы проиграли «Тоттенхэму», а в прошлом году влетели дортмундской «Боруссии» с общим счетом 2:9.

500 МАТЧЕЙ ВАСИЛИЯ БЕРЕЗУЦКОГО

Матч с «Янг Бойз» стал для Василия Березуцкого 500-м в майке ЦСКА. До него эту отметку покорили только его нынешние партнеры – Игнашевич и Акинфеев. Василий вообще благодаря такой красивой цифре вошел в элитный клуб российских футболистов, проведший полсотни встреч за один клуб. Учитывая 30-туровый чемпионат и редкое успешное выступление в еврокубках, для России это безусловно достижение. Теперь, наверное официально можно назвать Березуцкого армейской легендой.

Ядерная форма ЦСКА никак не отвечала игровым характеристикам нашей команды. Армейцев можно понять, ведь за последнюю неделю они провели в чемпионате страны три матча (против «Рубина», «Тосно» и «Спартака»). И куда с таким графиком нестись сломя голову? Тем более в гостях.

Гончаренко знал о свежести своих игроков все и даже больше. Пружинная тактика от обороны просматривалась во всем: чуть больше передач назад и поперек, чуть меньше фланговых подключений, чуть ниже линия обороны. Но когда получалось – летели вперед все: Дзагоев обыгрывался с Чаловым, Витиньо по привычке стрелял издали, Головин – дирижировал всем этим красно-синим оркестром.

АКИНФЕЕВ СНОВА СЫГРАЛ НА НОЛЬ

ЦСКА в этой встрече был похож на опытного, но уставшего шахтера, который то и дело спускался в забой в попытке добраться до необходимой цели. «Янг Бойз» выглядел свежее и заряженнее, но сноровки швейцарцам явно недоставало. У ЦСКА, при вдвое меньшем количестве атак, подходы к чужим воротам казались наиболее осмысленными и конкретными.

И все вроде бы хорошо у москвичей, и в контратаках они успевали вернуться в оборону. Но снова перед воротами всплыл Васин. Невнятная игра Виктора едва не стоила ЦСКА пропущенного мяча на 49-й минуте встречи.

Второй тайм вообще прошел ярче и веселее. Могли забить и те и другие, но тут, как говорится, кому больше повезло. Например,Акинфееву, который вновь насухо отстоял матч в Лиге чемпионов. Ведь моментов у «Янг Бойз» во втором тайме было хоть отбавляй, но все летевшее в створ Игорь ловил уверенно.

ЦСКА добился первой, потому и исторической, для российских клубов победы в гостях у «Янг Бойз» (автогол Нуху получился курьезным и очень смешным). Осталось подойти в нужных кондициях к ответной игре на «ВЭБ-Арене» и спокойно просачиваться в групповой этап Лиги чемпионов за гарантированными 12 миллионами евро. Надеюсь, швейцарцы не расстроятся, что эту осень по привычке проведут в Лиге Европы.