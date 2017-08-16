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Учимся прыгать сальто и не погибать, как спортсмен на видео (18+)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Учимся прыгать сальто и не погибать, как спортсмен на видео (18+)

Абсолютно все слышали о таком понятии, как сальто. Можно не знать ничего об акробатике, но все знают, что есть такой ловкий прыжок с переворотом назад или вперед. Тот, кто хоть раз в детстве смотрел «Черепашек-ниндзя» или гонконгские боевики, нас поймет. Тот, кто увидел разыгравшуюся на соревнованиях в ЮАР трагедию, ужаснется. Но сегодня мы научимся прыгать сальто.

Итак, мы все посмотрели на трагическую смерть бодибилдера, случившуюся в результате неудачно сделанного сальто, о чем «Советский спорт» подробно писал. Напомним, что бодибилдер Сифисо Лунгело Табета сломал шейные позвонки, приземлившись на голову.


Зачем он это сделал – вопрос отдельный. Наша цель в данном материале – научиться делать сальто так, чтобы вообще никогда не нанести себе подобных увечий (не говоря уже о летальном исходе).

Мастер спорта по акробатике Сергей Архипов поделился с нами основными нюансами, связанными с сальто:

- Учиться делать сальто без подготовки опасно. Особенно опасно это для тех, кто ни разу в своей жизни не занимался хотя бы в качалке. Но если очень хочется, то стоит попробовать. Обязательно тренируй свои ноги — начинай свой день со скакалки: хороший «разбег и распрыг» — залог того, что ты не сломаешь себе шею и челюсть, так что готовься морально. Положи маты или одеяла и кувыркайся на них — это поможет тебе развить гибкость. Ответить на вопрос, как научиться делать сальто назад, тебе поможет группировка, которой жизненно необходимо обучиться. В первое время желательно прыгать с возвышенности, только маты не забудь подстелить.

Помни, что прыгать нужно не с пяток, а с носков — как положено, пружинь пятками так, будто тебе снова 15, и ты сдаешь прыжок в длину в школе на уроке физкультуры. В цели как научится делать переднее сальто наиболее основное — не бить пятками в пол — приземляться надо мягко. Кручение — тоже очень важный момент в нашем уроке как научиться делать сальто самому, и причина этого простейшая — оно помогает группировать и сделать все максимально ловко.


Очень хорошее упражнение для тех кто хочет знать как научиться делать сальто самому — это выпрыги с прямыми вытянутыми руками. Как это сделать? Становишься ровно, сгибаешь колени — так, как делал это в школе на уроках физкультуры, когда хотел сдать прыжок в длину, и подпрыгивай вверх с прямыми руками, пытаясь увлечь за ними свое тело. Приземляйся на носочки, пружинь, хорошенько подпрыгивай и приземляйся — это поможет тебе развить силу ног.

Особенно уделяй внимание мягкости и плавности приземления, желательно делать это под присмотром: технику должны корректировать знающие люди.

Если вдруг под рукой не нашлось хорошего тренировочного зала с матами или мягкого икеевского матраса с одеялом, то рекомендуем тебе либо забить к черту на это неблагодарное дело (шею без защиты очень легко сломать), либо найти себе яму с песком, например, на многих стадионах такая радость есть. Конечно, голову придется мыть значительно чаще, но ведь тебе страсть как нужно узнать как научиться делать сальто самому без траты средств?

Помни про выпрыг и необходимость мягко приземляться на обе ноги. А если серьезно, чувак, то это очень опасно, реально опасно! Делай все эти радости под присмотром тренера, ролики на Ютубе каждый может смотреть, только беда в том, что ты себя со стороны не видишь, да и вообще весьма субъективно к себе относишься. Если ты никогда не занимался спортом, никогда не занимался акробатикой и в детстве не умел ходить колесом, подумай несколько раз, прежде чем начать узнавать как научиться делать сальто самому, потому как лучше всего делать сальто по руководством компетентного человека, который поддержит и поймет. Лучше все делать под руководством и присмотром тренера.

Вот здесь все понятно и просто. Даже для тех, кто ни слова не понимает по-английски:


По шагам – как делать сальто назад:


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