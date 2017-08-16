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Регбист против гепарда, и еще 4 сражения человека и природы (видео)

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Регбист против гепарда, и еще 4 сражения человека и природы (видео)

Человек испокон веков пытался доказать самому себе свое превосходство над природой. Спортсмены не оказались исключением. Автор «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает не только о регбисте, который схлестнулся с гепардом, но и о главных четырех сражениях человека и природы.

Как бы ни был силен Homo sapiens, но природа продолжает диктовать свои правила не только на планете Земля, но и в спорте. Вечный спор, кажется, не удастся разрешить никогда, но отдельные атлеты все же принимают вызов животного мира. Так кто же быстрее, выше, сильнее – человек или природа?

В 2007-м году южноафриканский регбист Брайан Габана решил поспорить в скорости с самим гепардом! Вингер ЮАР не был лучшим игроком, но считался самым быстрым. Забег человека и гепарда был приурочен к благотворительной акции по спасению самых скоростных кошек мира. Брайану повезло – ему полагалась фора в 30 метров на 100-метровом забеге. Природа все же взяла свое, и гепард с легкостью опередил регбиста.


Из родственной регби игры все в том же 2007-м на арену сражения вышел Чед Джонсон. Настоящий зверь американского футбола под номером 85 даже сменил имя на Чед «Ocho-Chinco». Джонсон решил заняться благотворительностью и вызвал на забег лошадь! Победа досталась представителю NFL, но фора, которую имел спортсмен, была слишком большой.

Соревнования по бегу, похоже, несут в себе какой-то сакральный смысл для спортсменов из самых разных видов. Задолго до регбиста и футболиста американский спринтер Шон Кроуфорд решил померяться силами с жирафом. Без какого-либо гандикапа бегун выиграл забег на дистанции у длинношеего зверя. Кроуфорд решил не останавливаться на достигнутом и взяться за зебру, пока горяченькая. Символ туринского «Ювентуса» не оставил шансов американскому спринтеру. Хоть Шон Кроуфорд мог бы и подать апелляцию, ведь у зебры был зафиксирован фальстарт, бегун смирился с поражением.

Во времена своего выступления за «Ливерпуль» Фернандо Торрес рискнул сразиться в умении «финтить» с футбольной собакой мерсисайдцев по имени Хэнк. Немецкую овчарку облачили в футболку Стивена Джеррарда и предоставили полную свободу действий против нападающего «красных». Итог поединка неизвестен, но Фернандо Торрес высоко оценил умения Хэнка владеть мячом. «Он умеет финтить гораздо лучше, чем Джейми Каррагер», - поделился впечатлениями испанский форвард.

Совсем недавно 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс принял участие в съемках документального фильма. Спортсмена ждала нелегкая задача: обогнать на дистанции 100 метров разные виды акул! Первый заплыв Фелпс проиграл молотоголовой акуле, но обогнал серую рифовую акулу на две десятых секунды! В импровизированном финале Фелпсу противостояла та самая белая акула, известная всем своей кровожадностью в бесконечных эпопеях ужастиков. Как и в фильмах «Челюсти», Кархародон (белая акула) не оставил никаких шансов человеку. Фелпс проиграл целых две секунды своему опасному сопернику.

Желание схлестнуться с дикой природой, наверняка, так и будет манить спортсменов, как золотая жила. А пока, видимо, мы еще внушительно проигрываем лучшим атлетам из мира животных. Есть к чему стремиться, не правда ли?

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