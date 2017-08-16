Валерий Масалитин: Хотелось бы, чтобы ЦСКА без геморроя вышел в Лигу чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что армейцы провели не лучший матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:0).

Напомним, что ответная игра состоится 23 августа в Москве.

– После матча ЦСКА – «Спартак» вы сказали «нелогичная игра и нелогичный счет». Сегодня это выражение тоже применимо?

– Да. Невнятная игра. Понятно, что есть объективная причина. ЦСКА устал: четыре игры за десять дней не выдержит ни один организм. Еще перелеты и переезды. Пока ЦСКА во всех отношениях везет.

– Финальный свисток стал облегчением или появилась уверенность, что ЦСКА многое сделал для выхода в следующую стадию?

– Хороший шаг, безусловно, сделан. 1:0 – хороший результат, но, к сожалению, опять не по игре. Как были у ЦСКА проблемы в нападении, так они и остались. Хотя «Янг Бойз» ничего не создал. Вся острота исходила из краев и навесов в штрафную. В принципе, ЦСКА тоже. При квалификации футболистов, Чалов и Оланаре должны были найти моменты, чтобы опасно сыграть впереди.

– В прошлом разговоре вы сказали, что игра всех нападающих ЦСКА вас не устраивает. И сегодня они себя не проявили. У Чалова и Витиньо хотя бы есть скорость. Что они делают неправильно, как ее использовать?

– Нападающим нужно играть остро. Открываться впереди. Возьмите ту же игру Смолова или Кокорина. Надо искать острое продолжение, растягивать полузащиту и защиту. Чалов играет только в края и бежит назад. Он не играет остро. Как и Оланаре. А Витиньо нужно обеспечить передачами. Он – связующий игрок между полузащитой и нападением. У него немного другие функции. Он не будет наверху бороться или цепляться за мяч внизу. Его функции – организация атаки. А Чалов и Оланаре должны атаки завершать. Витиньо и Дзагоев должны определять куда атака пойдет и каким образом, а этого пока не видно. Они техничные, но не могут сыграться. ЦСКА хорошо смотрелся, когда были в форме Дзагоев и Еременко. Они друг друга дополняли.

– Дзагоев как-то растворяется на поле. Это связано с недавней травмой?

– Конечно. Он не набрал форму. От этого многое зависит. Он много бегает, но ему не хватает функционалки, чтобы сделать завершающий пас или удар.

– Что бы сделал Павел Садырин с игроком, который вышел на поле как Аарон Оланаре?

– Вышел он неудачно. Любой игрок атаки должен создать опасный момент. Для себя или для партнера. Выйти просто так, чтобы подержать мяч – не функция нападающего. Не знаю, проходил ли бы он в дубль или был в третьем составе. У меня даже слов нет. Большая ошибка ЦСКА в этом трансфере. Тем более, он – иностранец. Он, Миланов, Натхо – это три иностранца, которых запросто можно поменять и дать дорогу молодым. Нет денег на покупки, дайте дорогу нашим молодым парням. Они не хуже никого из них. Почему молодежи не доверяют? Как тогда идти вперед? Дали шанс Чалов и Головину. Они себя проявили. Дайте шанс реализоваться! Хоть небольшой. Чуть-чуть поиграть.

– Как оцените шансы ЦСКА на выход в следующую стадию?

– Тяжело говорить при таком графике и такой игре. У ЦСКА шансов больше. «Янг Бойз» ничего такого не показал. Такие же проблемы сзади. Проходимая команда. И 1:0 на выезде – оптимальный результат. Во втором тайме швейцарцы были свежее, но ничего такого уж прям не создали. Пара моментов. Проблема в том, что ЦСКА хотя бы пару моментов тоже должен был создать. Обидно видеть, что Чалов не в тот футбол играет и Оланаре так вышел, и свежести нет. Дзагоев кондиции не набрал и Головин себя не проявил. Будем надеяться, чтобы во второй игре все себя проявили и были свеженькими. Хотелось бы, чтобы без геморроя вышел в групповой этап. Но мы любим выходить со скрипом.