Алексей Марченко: Играть мне в «Торонто» не давали и говорили «Это бизнес…»

Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».

«ХОД БЫЛ ВЫГОДЕН «ТОРОНТО»

- Что, Алексей, тяжелый день? Я никак не мог до вас дозвониться.

- А что, хороший день, один из лучших. И очень эмоциональный.

- Решение о том, чтобы выставить вас на драфт отказов, было выгодно для всех. И для «Торонто», которое выскочило за потолок зарплат, и для защитника Марченко.

- Тут вы правы. Я обсудил тему с агентом и в семейном кругу, рассмотрел все варианты. Мы поняли, что лучше всего для продолжения карьеры – сейчас вернуться в Россию.

- Сколько шли переговоры с «Мэйпл Лифс»?

- Несколько месяцев.

- У вас был еще год действующего контракта в НХЛ.

- Как вы сказали, этот ход был выгоден «Торонто». Надеюсь, что все останутся в плюсе.

- Два драфта отказов за полгода – это шок для хоккеиста?

- То, что случилось сейчас – запланированная вещь. Формальность. Ну а первый драфт отказов – такое решение приняло руководство «Детройта». Я пытался повлиять на это своей игрой. Но видимо, их это не устроило.

- И с того момента все пошло наперекосяк?

- Так жестко не скажу. Но в «Ред Уингз» решили, что пойдут дальше без меня.

«КОНФЛИКТА С ТРЕНЕРОМ НЕ БЫЛО»

- Вы попали в «Торонто» в начале февраля, вас очень хвалил тренер Майк Бэбкок, называл хорошим парнем. Но играть вы начали только через месяц – почему?

- Мне сказали в клубе, что это бизнес-дела. Пока ты не будешь играть. Поставили в состав, только когда травмировался Кэррик.

- И вы сразу же забили гол «Детройту». Прикольно, когда поражаешь ворота своего бывшего клуба?

- Да, эмоций было выше крыши. Радовался я очень сильно. Забил в первой же смене, да еще мы победили.

- В кубковой серии с «Вашингтоном» вас не ставили тоже из-за бизнес-решения?

- Нет, там уже не до бизнеса. Но у Бэбкока было свое мнение о том, как должен выглядеть состав. Он решил играть без меня.

- Сейчас защита «Торонто» выглядит так: Морган Райли – Рон Хейнси, Джейк Гардинер – Никита Зайцев, Мартин Маринчин – Коннор Кэррик. Трудно ли при такой конкуренции пробиться в состав?

- Так я оценивать по игрокам не могу. Но видел, что меня взяли в «Торонто», а я там почти не выступал. Провел только 11 матчей. Тренерам виднее, конечно. Значит, не подходил им. Но меня эта ситуация не устраивала.

- Появился слух, что у вас был конфликт с тренером защитников «Мэйпл Лифс». Это правда?

- Никакого конфликта не возникало, и тут нечего обсуждать.

«НЕ БОЮСЬ КОНКУРЕНЦИИ»

- Сейчас вы – неограниченно свободный агент. Когда подпишете контракт с ЦСКА?

- Я пока не буду подтверждать, какой это клуб. Но сейчас надо в НХЛ завершить все формальности. А потом уже будем работать на российском рынке.

- Вы же все лето провели в Москве?

- Да-да. Работал с тренером с 1 июля. Занимались физподготовкой, катанием. Получили приличную нагрузку. Вместе со мной в группе трудились Дмитрий Орлов, Иван Барбашев, а еще Леша Липанов, который уезжает в лагерь НХЛ.

- ЦСКА всем дает контракт на три сезона? Без вариантов?

- И снова не подтвержу клуб. А срок меня устроил, я даже обрадовался. Для меня это стабильность, для команды – выгода. Очень на это надеюсь.

- Вместе с вами у ЦСКА будет 12 защитников. Не смущает такой перебор?

- Конкуренция везде высокая. Надо доказывать, играть в хоккей.

- Вернуться в НХЛ в 28 лет – это нормально?

- А почему нет? Все зависит от того, какой хоккей я буду показывать. Нужно держаться на высоком уровне, и тогда все будет возможно.

- Объясните, чем отличаются схемы игры в защите в «Детройте», «Торонто» и в КХЛ?

- В клубах НХЛ мы по-разному играли в меньшинстве. А в остальном – в Америке все команды примерно одинаково выступают. Различия лишь в нюансах. А у «Торонто» и «Детройта» ставил модель Бэбкок, так что структура игры схожая. По поводу КХЛ говорить пока не буду – сейчас посмотрим, разберемся.

- Забыл вас об Олимпиаде спросить. Всех же приезжающих о Пхенчхане спрашивают.

- Надо показывать хороший хоккей, и все будет возможно. Мечта такая есть, все хотят играть на Олимпиаде. Но надо доказывать делом, а не словами.