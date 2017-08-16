Алексей Марченко: Играть мне в «Торонто» не давали и говорили «Это бизнес…»
Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».
«ХОД БЫЛ ВЫГОДЕН «ТОРОНТО»
- Что, Алексей, тяжелый день? Я никак не мог до вас дозвониться.
- А что, хороший день, один из лучших. И очень эмоциональный.
- Решение о том, чтобы выставить вас на драфт отказов, было выгодно для всех. И для «Торонто», которое выскочило за потолок зарплат, и для защитника Марченко.
- Тут вы правы. Я обсудил тему с агентом и в семейном кругу, рассмотрел все варианты. Мы поняли, что лучше всего для продолжения карьеры – сейчас вернуться в Россию.
- Сколько шли переговоры с «Мэйпл Лифс»?
- Несколько месяцев.
- У вас был еще год действующего контракта в НХЛ.
- Как вы сказали, этот ход был выгоден «Торонто». Надеюсь, что все останутся в плюсе.
- Два драфта отказов за полгода – это шок для хоккеиста?
- То, что случилось сейчас – запланированная вещь. Формальность. Ну а первый драфт отказов – такое решение приняло руководство «Детройта». Я пытался повлиять на это своей игрой. Но видимо, их это не устроило.
- И с того момента все пошло наперекосяк?
- Так жестко не скажу. Но в «Ред Уингз» решили, что пойдут дальше без меня.
«КОНФЛИКТА С ТРЕНЕРОМ НЕ БЫЛО»
- Вы попали в «Торонто» в начале февраля, вас очень хвалил тренер Майк Бэбкок, называл хорошим парнем. Но играть вы начали только через месяц – почему?
- Мне сказали в клубе, что это бизнес-дела. Пока ты не будешь играть. Поставили в состав, только когда травмировался Кэррик.
- И вы сразу же забили гол «Детройту». Прикольно, когда поражаешь ворота своего бывшего клуба?
- Да, эмоций было выше крыши. Радовался я очень сильно. Забил в первой же смене, да еще мы победили.
- В кубковой серии с «Вашингтоном» вас не ставили тоже из-за бизнес-решения?
- Нет, там уже не до бизнеса. Но у Бэбкока было свое мнение о том, как должен выглядеть состав. Он решил играть без меня.
- Сейчас защита «Торонто» выглядит так: Морган Райли – Рон Хейнси, Джейк Гардинер – Никита Зайцев, Мартин Маринчин – Коннор Кэррик. Трудно ли при такой конкуренции пробиться в состав?
- Так я оценивать по игрокам не могу. Но видел, что меня взяли в «Торонто», а я там почти не выступал. Провел только 11 матчей. Тренерам виднее, конечно. Значит, не подходил им. Но меня эта ситуация не устраивала.
- Появился слух, что у вас был конфликт с тренером защитников «Мэйпл Лифс». Это правда?
- Никакого конфликта не возникало, и тут нечего обсуждать.
«НЕ БОЮСЬ КОНКУРЕНЦИИ»
- Сейчас вы – неограниченно свободный агент. Когда подпишете контракт с ЦСКА?
- Я пока не буду подтверждать, какой это клуб. Но сейчас надо в НХЛ завершить все формальности. А потом уже будем работать на российском рынке.
- Вы же все лето провели в Москве?
- Да-да. Работал с тренером с 1 июля. Занимались физподготовкой, катанием. Получили приличную нагрузку. Вместе со мной в группе трудились Дмитрий Орлов, Иван Барбашев, а еще Леша Липанов, который уезжает в лагерь НХЛ.
- ЦСКА всем дает контракт на три сезона? Без вариантов?
- И снова не подтвержу клуб. А срок меня устроил, я даже обрадовался. Для меня это стабильность, для команды – выгода. Очень на это надеюсь.
- Вместе с вами у ЦСКА будет 12 защитников. Не смущает такой перебор?
- Конкуренция везде высокая. Надо доказывать, играть в хоккей.
- Вернуться в НХЛ в 28 лет – это нормально?
- А почему нет? Все зависит от того, какой хоккей я буду показывать. Нужно держаться на высоком уровне, и тогда все будет возможно.
- Объясните, чем отличаются схемы игры в защите в «Детройте», «Торонто» и в КХЛ?
- В клубах НХЛ мы по-разному играли в меньшинстве. А в остальном – в Америке все команды примерно одинаково выступают. Различия лишь в нюансах. А у «Торонто» и «Детройта» ставил модель Бэбкок, так что структура игры схожая. По поводу КХЛ говорить пока не буду – сейчас посмотрим, разберемся.
- Забыл вас об Олимпиаде спросить. Всех же приезжающих о Пхенчхане спрашивают.
- Надо показывать хороший хоккей, и все будет возможно. Мечта такая есть, все хотят играть на Олимпиаде. Но надо доказывать делом, а не словами.