Юрий Газинский: Смолов хочет прогрессировать и играть за рубежом

«НАМ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ СМОЛОВ ОСТАЛСЯ В КОМАНДЕ, ТАКИХ НАПАДАЮЩИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ МАЛО»



- Как оцениваете старт «Краснодара» и последние две игры?

- Любой команде начинать сезон непросто. Кто-то еще не вышел из отпуска до конца, у кого-то другие какие-то причины. Плюс в чемпионат пришли новые команды, довольно мотивированные, с которыми также непросто играть. Не важно, на каком месте они находятся. «Амкар» был на последнем месте, но им было очень тяжело противостоять, это непростой соперник. Вдобавок у них очень квалифицированный специалист.

- Лично вам тяжело было перестроиться с Кубка конфедераций и переключиться на клуб?

- Безусловно, тяжело. Мы выбились из графика: когда надо было отдыхать - мы готовились, а когда нужно было готовиться - мы отдыхали. Ребята из топ-команд прошли сборы и были во всеоружии, а мы потренировались неделю, и начали готовиться к чемпионату. Отсюда, может быть, и не совсем ровные игры. Впрочем, оправдываться не нужно, много команд находятся с нами в равных условиях. Думаю, что по ходу сезона мы наберем нужную форму.

- Отсутствие Федора Смолова в команде сильно сказывается, и как команда реагировала на слухи о возможном переходе игрока в «Спартак»?

- Ни для кого не секрет, что Федя для нас - большая потеря, сейчас он травмирован. Касаемо реакции команды о его возможном переходе... Мое мнение таково: человек сам определяет свою судьбу, где он хочет жить, играть и так далее. Федя хочет прогрессировать, играть за рубежом. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, таких классных форвардов мало в нашей стране.

- Правильно я понимаю, что он все-таки уйдет из «Краснодара», если не этим летом, то зимой уж точно?

- Мы надеемся, что он останется хотя бы еще на сезон. А дальше принимать решение только ему.



«РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ «ЗЕНИТА» СО «СПАРТАКОМ» БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ НЕОЖИДАННЫМ»



- Расскажите немного о Кубке конфедераций. Как вам работается с Черчесовым?

- Тренировки были достаточно интересными, все через мяч. Даже если были нагрузки, то мы их переносили нормально. Мы понимали значимость турнира, тем более он проходил у нас. Готовились очень серьезно, некоторые ребята на этом турнире ни разу не сыграли, но тренировались мы с полной отдачей.

- Неудача с Португалией и слабая игра Акинфеева на этом турнире. Как команда перенесла это все?

- Если взять игру с Португалией и разобрать ее детально, то можно отметить моменты для взятия ворот, и мы обязаны были забивать. Что касается тренерского штаба, то никакого негатива не было. Черчесов верил и продолжает верить в нас, поэтому с этих проблем не было.

- Шалимов и Черчесов прошли в свое время через «Спартак», Бескова, его видение футбола. Есть ли между ними какая-то разница в тренировочном процессе?

- Я не любитель сравнивать тренеров, это не совсем правильно. Могу сказать, что оба исповедуют атакующий футбол, короткий-средний пас, тренировки через мяч и, причем, весьма интенсивные тренировки. Каждый из них по-своему хорош.

- Больше не буду о тренерах. Задам последний вопрос о сравнении. Шалимов и Кононов – разные специалисты, или есть что-то похожее?

- Отмечу, что Олег Георгиевич на такой эмоциональный, как Игорь Михайлович. Шалимов в этом смысле старается завести команду, если что-то не получается, то он всегда подбодрит. Кононов доносил свои идеи всегда в спокойной манере, что тоже в общем-то хорошо.

- Расклад сил в турнирной таблице вас удивляет?

- Не удивляет. В начале я уже говорил, что самые тяжелые игры будут с так называемыми аутсайдерами. Игра «Локомотива» с «Тосно» - яркое тому подтверждение.

Если говорить о том же «Зените» и «Спартаке», то они все претендуют на чемпионство. Ни для кого не является секретом, что эти команды усиливаются, приходят новые футболисты. У «Зенита» вообще новый тренер, с большим опытом работы. Под его началом играют интересные креативные футболисты.

Хотя для меня результат встречи «Зенит» - «Спартак» был неожиданным. Уверен, что на такой счет никто не ставил. Тем интереснее интрига.



ОТ «СПАРТАКА» БЫЛО ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ



- С чем связана травматичность игроков «Краснодара»?

- Очень сложный вопрос. Федя, к примеру, сломался на сборах, кто-то потянул мышцу, ну и после отпуска. А для кого-то, может, нагрузки были серьезные. Короче говоря, есть нюансы, прямо ответить вам на этот вопрос я не могу.

- В последнем туре произошла первая тренерская отставка в сезоне, а именно Григорян был уволен со своего поста. Вы следите за подобными новостями, вам это интересно?

- Это нормальная практика: если тренер не показывает результат, он уходит или ему помогают уйти, поэтому говорить о том, что произошло что-либо сверхъестественное, я бы не стал.

- Руководство и тренерский штаб какую цель ставит в этом сезоне перед командой?

- Каких-либо деклараций у нас нет на этот счет. Мы идем от игры к игре. Для нас важен каждый матч.

Сейчас мы будем играть квалификацию еврокубков, нам хочется попасть в группу, затем выйти из нее по ходу турнира. То есть мы решаем задачи по мере их поступления.

- От «Спартака» обидное было поражение?

- Конечно, до этого последний раз мы сыграли с ними вничью дома. Был обидный пенальти, потом штрафной, по сути дела игра была сделана в первом тайме. С такими командами, как «Спартак», важно не пропустить первыми.

- А игра против «Ахмата» для вас была принципиальная, с учетом того, что вы играли против бывшего тренера?

- Лично у меня не было в этом смысле дополнительной мотивации. Была обычная игра, готовились также, как и ко всем играм, хотелось взять три очка и не более того. Хорошо, что нам это удалось.

Понятно, что Олег Георгиевич знал наши слабые и сильные стороны, знает всех практически в «Краснодаре», и, думаю, ему было проще подготовить свою команду против нас.

- После игры с ним не пересекались?

- У меня не было возможности, я сразу пошел в раздевалку. Может быть, он с кем-то общался, но я лично не видел этого.

- Когда в команде был Марат Измайлов, вы с ним нормально общались, или же он был достаточно отстраненным?

- Я не скажу, что мы с ним близко общались. Просто перекидывались с ним несколькими стандартными, шаблонными фразами. На тренировках мы, понятное дело, были вместе, но в остальном он старался быть более уединенным.



