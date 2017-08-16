ЦСКА стоит равняться на «Спартак» и «Зенит»

В 15-й раз в истории еврокубков российский клуб в первой встрече двухматчевого противостояния выиграл в гостях со счетом 1:0. Однако трижды для прохода в следующий раунд минимальной победы на выезде оказалось недостаточно.

Первым неудачником стал «Локомотив». В 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96 он смог обыграть на «Олимпиаштадионе» саму «Баварию». Вот только дома железнодорожников ждало разочарование: титулованный немецкий клуб не оставил им ни единого шанса, забив 5 безответных мячей.

Спустя 14 лет оконфузилось «Динамо». В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов гостевую победу бело-голубым над «Селтиком» принес гол Александра Кокорина. В ответной встрече в Химках динамовцы пропустили мяч в конце первого тайма. Все шло к дополнительному времени, но на 91-й минуте вышедший на замену форвард сборной Греции Георгиос Самарас забил решающий гол.

А через три года «подвиг» земляков повторил и сам ЦСКА. Причем, как и сейчас, армейцы играли в 4-м квалификационном раунде, но, правда, Лиги Европы. Соперником у них был не грозная «Бавария» или опытный еврокубковый боец «Селтик», а скромный шведский АИК. В Стокгольме единственный мяч забил Кейсуке Хонда, но все в тех же Химках шведы уровняли шансы уже в дебюте игры. В итоге ЦСКА даже переплюнул динамовцев, позволив сопернику отличиться на 93-й минуте.

Впрочем, в двух случаях армейцам 1:0 на выезде вполне хватало для прохода в следующий круг. В 1-м раунде Лиги чемпионов-1992/93 они без проблем обыграли на своем поле исландский «Викингур» - 4:2. А вот в 1/16 финала пришлось попотеть. Обыграв в гостях греческий ПАОК, ЦСКА в ответной встрече пропустил в середине второго тайма. Тем не менее, закончилось все благополучно: на 80-й минуте Сергей Игнашевич принес красно-синим ничью и путевку в 1/8 финала.

Был один успешный подобный опыт и у «Динамо»: во 2-м квалификационном раунде Кубка УЕФА-1998/99 оно дважды со счетом 1:0 обыграло польскую «Полонию». Тем не менее, лучше всех после минимальной гостевой победы играют дома «Спартак» и «Зенит». Оба оказывались в подобных ситуациях по 4 раза – и неизменно добивались нужного результата на своем поле. Правда, и они не обошлись без нервотрепок.

«Спартак» начал с того, что в четвертьфинале Кубка кубков-1992/93 во второй встрече уверенно переиграл голландский «Фейеноорд» (3:1). Много шуму наделало противостояние красно-белых со швейцарским (внимание, ЦСКА) «Сьоном» в 1/32 финала Кубка УЕФА-1997/98. Тогда в ответной игре была зафиксирована ничья 2:2, но соперники измерили ворота на стадионе «Локомотив», которые оказались нестандартного размера. И результат был аннулирован. В переигровке же через пару недель «Спартак» разбил швейцарцев в пух и прах – 5:1.

А вот в борьбе за выход в групповой этап Кубка УЕФА-2008/09 спартаковцы заставили очень сильно понервничать своих болельщиков. Большую часть домашней встречи с чешским «Баником», которая стала первой под руководством Микаэля Лаудрупа, счет был 1:1. В концовке гости имели не один шанс вырвать победу, но красно-белые все-таки выстояли. Наконец, в 1/8 финала Лиги Европы-2010/11 с «Аяксом» на своем поле проблем у них не возникло – 3:0.

«Зенит» заставил поволноваться только в первом случае – в 1/8 финала Кубка УЕФА-2005/06. Дома с «Марселем» Александр Кержаков открыл счет в середине второго тайма, но спустя 5 минут французский клуб забил ответный мяч. В напряженной концовке стало чуть поспокойнее только на 90-й минуте, когда был удален вратарь гостей. В итоге «Зенит» добился устраивавшей его ничьей.

Зато в трех последующих случаях питерцы громили оппонентов с крупным счетом. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2013/14 досталось норвежскому «Норшелланну» - 5:0. А в следующем еврокубковом сезоне «Зенит» дважды дополнял гостевые 1:0 домашними 3:0. Сначала – в том же 3-м круге Лиги чемпионов с кипрским АЕЛом, затем – в 1/16 финала Лиги Европы с голландским ПСВ.

ЦСКА же в ответном матче хочется пожелать одного – бдительности. «Янг Бойз» - это, безусловно, не «Бавария» и не «Селтик», но уж точно не слабее АИКа.