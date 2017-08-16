Лукашевича остановили в Казани. Пока – только в квалификации

фото Сергей Саврасов

11-12 августа в Казани состоялся четвертый этап Кубка России Mitjet, вместивший в себя закономерные победы, очевидные неожиданности, азартную борьбу и столкновения на трассе – все то, чем привлекателен автоспорт!

Перейдя экватор сезона, российская гоночная серия Mitjet на свой четвертый этап переместилась в столицу Татарстана. По сравнению с равнинной Moscow Raceway, где прошел предыдущий гоночный уик-энд, автодром KazanRing заметно контрастирует своим рельефным ландшафтом: перепад высот здесь доходит до 30 метров, а резкий спуск в одном из поворотов захватывает дух даже у опытных пилотов! Проект для Казани разрабатывал знаменитый Герман Тильке, который, кажется, приложил свою руку к абсолютно всем лучшим современным трассам. По крайней мере, наряду с рядом треков «Формулы-1» немецкий архитектор спроектировал все три автодрома нынешнего сезона серии MitjetRussia.

Несмотря на то что доминирование Ивана Лукашевича в общем зачете не вызывает сомнений (6 побед в 6 гонках сезона), пилоту практически каждый раз приходится сталкиваться с трудностями. Проблема, на этот раз техническая, поджидала его уже в квалификации. Машина позволила лидеру сезона преодолеть всего несколько кругов, что вылилось в первый упущенный «поул» сезона. Первым на старт отправился один из главных преследователей Лукашевича Дмитрий Гвазава. Впрочем, сам Иван расположился на вполне комфортной второй позиции, что позволяло ему рассчитывать на победу.

В первой гонке этапа машина Лукашевича уже не подводила: Ивану понадобилось всего несколько кругов, чтобы вынудить Гвазаву ошибиться, а дальнейшая фиксация достигнутого результата была уже делом техники, с которой у московского пилота все в порядке. Побеждал Лукашевич не только сам: один из его учеников, Антон Немкин, доказал, что серьезный прогресс возможен и в рамках одного сезона. Гонщик из Майкопа удивил высокой пятой позицией уже в квалификации, а затем стал лучшим в полупрофессиональном зачете в обеих гонках субботы.

«К казанскому этапу я подошел основательно: изучал особенности трассы, смотрел видео быстрых пилотов, после каждого заезда разбирал свои ошибки и устранял их. Сейчас, видимо, удалось убрать основные моменты, которые снижали скорость», – проанализировал свои успехи один из героев этапа.

Началась вторая казанская гонка Mitjet с инцидента: в первом же повороте после старта произошло жутковатое столкновение с участием Анны Прядкиной и Дениса Ременяко: единственная пилотесса серии почти на полном ходу влетела в конкурента, в результате чего оказалась чуть ли не на крыше его автомобиля. Следом произошел контакт автомобилей Юрия Борисенко и Алексея Карачева, из-за чего из-под колеса машины последнего повалил густой дым. К счастью, никто не пострадал, но потребовался повторный старт, что сыграло на руку Карачеву, который за оставшееся до рестарта время успел заменить поврежденное колесо.

После повторного старта Дмитрий Гвазава обошел стартовавшего первым Виктора Котова, но через некоторое время сам стал «жертвой» очередного прорыва Ивана Лукашевича. В отличие от гонки поддержки DTM, где Гвазава по полной программе лихачил, на этот раз пилот из Абхазии был предельно расчетлив и сосредоточился на обороне второй позиции. Сумев сохранить ее до финиша, он вышел на вторую позицию и в общем зачете, обойдя Андрея Агафонова, который в Казани выступал с серьезной травмой колена. В отличие от Майка Рокенфеллера на недавнем этапе DTM в Москве, Андрей мог передвигаться без костылей, но весь свой потенциал из-за повреждения показать точно не смог.

Едва ли не главным героем в категории Semi-PRO стал Виктор Котов, всю вторую гонку на равных «бодавшийся» с конкурентами-профи. И как жаль, что 40-секундный штраф в итоге лишил его места на пьедестале!

«Победная статистика (8 побед в 8 гонках) для меня важна, – отметил после финиша Иван Лукашевич. – Если ты достигаешь каких-то результатов, это еще не значит, что ты самый быстрый. Всегда есть еще более быстрые гонщики, и нужно тянуться к ним. Надеюсь, что в ближайшие сезоны сумею пробраться туда, где эти люди выступают!»

Долгосрочные планы звезды сезона Mitjet определены и предельно амбициозны. Пока же 18–19 августа ему вместе с другими пилотами серии предстоит вернуться в Казань, чтобы принять участие в предпоследнем этапе Кубка России!