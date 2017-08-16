Выжженной земли не оказалось. «Ростов» борется за еврокубки и без Бердыева

«Советский спорт« разбирается, почему желто-синие вновь среди лидеров премьер-лиги.

В июне футбольные болельщики и эксперты сошлись в одном – после ухода Курбана Бердыева «Ростов» ждет крах. Новых спонсоров не было, игроки разбежались, а главным тренером стал Леонид Кучук, последним местом работы которого был аутсайдер украинского чемпионата «Сталь».

В итоге к седьмому туру желто-синие посрамили всех прогнозистов, находятся на втором месте и дышат в спину питерскому «Зениту».

Мы попытались разобраться в причинах успеха донского клуба.

ЛЕГЕНДЫ ОСТАЛИСЬ

В июле капитан «Ростова» Александр Гацкан выложил в одной из социальных сетей фото, где он стоит на фоне фанатского граффити с надписью «Игрок и тренеры меняются. Мы остаемся». Намек прозрачен и понятен даже тем, кто особо не следит за донской командой. Сейчас в составе желто-синих лишь два игрока, у которых далеко за сотню матчей за клуб – это Гацкан и Тимофей Калачев.

Публикация от Alex Gat (@gat1336) Июл 13 2017 в 11:22 PDT

Оба футболиста - символы клуба и успокоительная пилюля для фанатов. Кроме этого, молдаванин и белорус переживают вторую футбольную молодость. 36-летний Калачев в этом сезоне уже успел забить три гола и сделать две голевых передачи, а 33-летний капитан клуба – автор двух важнейших мячей.

В нужный момент футболисты повели новый «Ростов» за собой и стали теми, на кого могут положиться новый тренерский штаб и руководство команды.

ХОРОШАЯ СЕЛЕКЦИЯ

После ухода многих игроков «Ростову» пришлось собирать, по сути, совсем другую команду. В клубе появилось 15 новых игроков. Ставку сделали на молодых футболистов и тех, которым есть что и кому доказывать.

Из тех, кто пришел особенно выделяются защитники. Мацей Вилюш и Сверрир Ингасон – без особых проблем заменили ушедших. «Ростов» вновь пропускает очень мало, а фактурный исландец и вовсе стал одним из главных открытий старта чемпионата. Стоит отметить, что со всеми новичками были подписаны долгосрочные контракты.

Не обошлось и без арендованных игроков, но, по информации нашего издания, у многих в соглашениях прописана возможность выкупа.

ПРОБЛЕМ НЕТ

Удивительно, но после того, как Бердыев ушел из «Ростова» у клуба практически исчезли финансовые проблемы. Все платежи осуществляются в срок, а в руководстве клуба не хватаются за голову, когда желто-синие выигрывают очередной матч. На премиальные деньги пока что есть, и футболисты не отвлекаются на какие-то посторонние вещи.

Стоит отметить, что у клуба появился новые спонсоры и партнеры. Речь идет о трех компаниях. Одной из них владеет нынешний президент клуба Арташес Арутюнянц, который делает все возможное, чтобы «Ростов» забыл о своем нищенском прошлом и огромных проблемах.

РАБОТА ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА

Одной из главных причин успеха «Ростова» стала работа нового тренерского штаба. Леонид Кучук с первых дней внушает футболистам, что каждый из них способен на многое, а игроки в свою очередь пока что его не подводят.

Именно благодаря доверию тренера вновь заиграл кем только не списанный Владимир Дядюн. Да, порой нападающему не хватает мастерства, но желания у него хоть отбавляй. Даже в концовках матчей игрок совершает стометровые рывки, чтобы заработать угловой или аут. В домашнем матче с «Динамо» трибуны уже кричали его фамилию. Все-таки на Дону бойцов уважают испокон веков.

Кроме психологии много времени уделяется и тактике. С Кучуком «Ростов» действует по схеме «5-2-2-1» в защите и «3-4-3» при атаке. Во время каждой тренировки много времени уделяется перестроениям. За руку как при Бердыеве никто игроков не водит, но теоретические занятия могут длиться по часу.

Удалось Кучуку и практически невозможное. «Ростов» научился играть в гостях. В прошлом сезоне команда одержала всего две победы за пределами родного города, а в нынешнем уже трижды праздновала успех не на «Олимпе».

ЧТО ЖДЕТ КОМАНДУ?

Откровенно говоря, «Ростову» повезло с календарем. В начале чемпионата желто-синие играли с середняками премьер-лиги, проверку которыми команда прошла. До сентябрьской паузы ростовчан ждут матчи с «Краснодаром» и «Зенитом». Итог этих встреч и покажет реальную силу команды Кучука. Но одно уже стало ясно. Футбольная жизнь есть и без Бердыева, а выжженной земли не оказалось.

