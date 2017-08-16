Слуцкому и не снилось! Почему в такой ЦСКА нельзя не влюбиться

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о гостевой победе красно-синих в лигочемпионской квалификации.

Третий кряду лигочемпионский матч на «ноль» - и это после всем известного проливного сериала Игоря Акинфеева. И сыгран этот матч, учтите, в графике - четыре игры за десять дней. Спустя двое суток после выматывавшего нервы дерби со «Спартаком».

Если еще оставались сомневающиеся в том, что ЦСКА находится на лигочемпионском пути не ради славы, а ради жизни, то есть прежде всего зарабатывает здесь себе на жизнь – то игра со швейцарским клубом эти сомнения уничтожила напрочь.

Именно так борются за каждую копейку многодетные отцы, берясь за любую работу и вкладываясь в эту работу без остатка – чтобы, да, прокормить семейство.

И именно на лигочемпионском маршруте различие между прежним ЦСКА Леонида Слуцкого и нынешним – Виктора Гончаренко приобретает ощутимый контраст. В чемпионате-то, если бросить скользящий взгляд, у красно-синих не происходит ничего такого уж принципиально нового. Надежно берут очки у тех, кто заведомо слабее, затрудняются против себе равных. А стилевые и тактические различия – это сугубо для гурманов, коих не так много среди нас осталось.

Но в Лиге чемпионов ЦСКА Гончаренко начинает, похоже, писать совсем другую историю. Собирает себя в кулак. И достигает степени надежности, близкой к максимальной.

Я смотрел трансляцию из Швейцарии – и знаете, какая мысль крутилась в голове? Вот в тренерских и комментаторских речитативах стало общим местом: «причина – потеря концентрации». А матч ЦСКА с «Янг Бойз» дал великолепный обратный пример: как это выглядит, когда команда от и до, с первой секунды до последней, держит концентрацию при себе. Когда каждый игрок выверяет любой свой шаг, любой ход, любое решение. А того, кто не готов это делать, команда моментально предает остракизму. Ну да, я, конечно, про Оланаре…

Для меня момент этого вечера – штрафной швейцарцев во втором тайме. Диагональный, исполненный по валидольной уходящей траектории (как, помните, голландцы закинули нам в том легендарном матче-2008). И как же чисто было нашей обороной сработано! Разобрали в своей штрафной швейцарцев один в один – так плотно, чтобы они не шелохнулись и не пикнули. А на мяч ноль внимания, по мячу работал Акинфеев.

Да, против соперника, доставлявшего неприятности «Зениту», «Шахтеру» и Киеву, оборона вызывала тревогу. Воображение рисовало пугающие картинки: «олд бойз» против «янг бойз»… Но Гончаренко замаскировал виртуальные слабости! Создал, я бы сказал, слоеное оцепление на пути каждой швейцарской атаки. ЦСКА попросту не давал хозяевам набирать скорость, главный их козырь и главную опасность для Игнашевича и компании. Пара проигранных мячей вверху и пара молниеносных налетов внизу – вот и все, что ЦСКА «Янг бойз» разрешил. Самый что ни на есть рабочий минимум.

Да, текущие возможности цеэсковских нападающих заставляют горестно вздохнуть. Ладно пресловутый Оланаре, повторяющий, похоже, своею нелепостью Траоре. Но Федя Чалов… Почему, при светлой своей голове, он так сник в движениях, потерял весеннюю искорку?..

Однако! ЦСКА в целом сыграл сыграл настолько неукоснительно, что победный гол ему прислали с небес. Во времена Слуцкого команде в лигочемпионских матчах и не снилась такая степень концентрации от и до. У Леонида Викторовича все больше некие качели получались, в нижней точке напоминавшие ступор.

А теперь команда была столь убедительна, столь веска в избранном игровом жанре, что в нее можно было влюбиться. И мне по такому случаю подумалось, что у Виктора Гончаренко есть еще значительный люфт для тренерского саморазвития.