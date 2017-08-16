Каспаров вернулся и проиграл! Подробности поражения великого чемпиона

Гарри Каспаров вернулся после 12-летнего перерыва и решил сыграть в турнире по быстрым шахматам в Сент-Луисе. В первых трех партиях он сделал ничьи, а сегодня ночью проиграл 27-летнему гроссмейстеру Яну Непомнящему. 13-й чемпион сдался в виду неизбежного мата.

КАСПАРОВ ПОПАЛ В ШТАНГУ ИЗ УБОЙНОЙ ПОЗИЦИИ

О том, как это было специально для «Советского спорта» рассказывает чемпион Европы, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев.

- Сегодня все три партии Каспарова получились очень интересными. В первой партии с Левоном Ароняном Левон применил так называемую лондонскую систему. Но Гарри использовал редкий вариант, начал борьбу за инициативу в центре и получил очень благоприятную позицию. Довольно быстро партия перешла в чуть лучший эндшпиль для Каспарова. И дальше он поддерживал инициативу, хорошо «подкручивал» и довольно быстро добился выигранной позиции. Однако в самом конце не смог реализовать это преимущество.

Причина? Думаю, времени уже оставалось маловато и плюс очень большой выбор хороших ходов был в распоряжении Гарри. А когда такой широкий выбор, не просто остановиться на самом лучшем, всегда стараешься сделать самый надежный ход. Говоря футбольным языком, Каспаров попал в штангу из убойной позиции.

ГАРРИ НЕ ВЫДЕРЖАЛ НАПРЯЖЕНИЯ

Вторая партия была с Яном Непомнящим. Оба с первых ходов боролись за инициативу. Это была защита Грюнфельда, любимый дебют Каспарова за черных, но дело в том, что Ян тоже играет черными только этот дебют. Вот такая принципиальная дебютная дискуссия получилась в этой партии.

Ян удачно разыграл дебют, получил позицию со взаимными шансами. Довольно долго они оба боролись за инициативу. Причем вначале Каспарову ее удалось захватить, но Гарри не смог это использовать, допустил неточность, и инициатива перешла к Непомнящему. Но Каспаров продолжал играть, что называется, с огоньком, создавая контршансы, «подкручивая», но это оказалось неудачной стратегией. И в самый последний момент Каспаров вновь ответил ударом на удар, и этот удар оказался некорректным. Гарри еще мог в этой позиции защищаться, но предпочел сделать активный ход, и Ян в ответ провел решающую комбинацию. 13-й чемпион мира был вынужден сдать из-за неизбежного мата.

Про эту партию можно сказать, что Каспарову удалось получить игру, которую он любит, когда оба соперника борются за инициативу, но в такой обоюдоострой игре Гарри уступил – сам не выдержал напряжения.

КАСПАРОВ НАЧИНАЕТ ЧУВСТВОВАТЬ ИГРУ

Третья партия с Виши Анандом. Была Сицилианская защита. Каспаров, видимо, хотел сыграть свой любимый вариант Найдорфа, но Ананд выбрал более надежную систему, когда белые играют на третьем ходу Сb5. Виши играл очень плотно, но все же Каспарову удалось захватить инициативу в один из моментов – он провел важный прорыв в центре. Но инициатива была ускользающая, незначительная, и Каспаров не смог ее развить. Он увидел надежный путь к уравнению позиции и выбрал его.

Если подвести итог дня, то Каспаров играл намного зрелищнее, чем в первый день, в более боевые и интересные шахматы. Все партии получились напряженные, с огоньком. С Ароняном не додавил, с Непомнящим упустил инициативу, а с Анадом не смог эту инициативу развить.

Есть ощущение, что третий день будет еще интереснее. Каспаров начинает чувствовать свою игру. Ведь в чем проблема, когда человек возвращается после такой долгой паузы – ему сложнее получать свою игру, так как он не так хорошо чувствует противников. В первый день у Гарри этого не получалось, а во второй он уже получал свои позиции. Думаю, что завтра он может еще прибавить.

Статистика

Результаты 4-го тура. Навара – Карякин 1-0, Домингес – Ле Куанг Льем 1-0, Аронян – Каспаров, Накамура – Каруана, Непомнящий – Ананд ничьи.

Результаты 5-го тура. Каруана – Домингес 1-0, Каспаров – Непомнящий 0-1, Ле Куанг Льем – Аронян 1-0, Ананд – Навара 1-0, Карякин – Накамура ничья.

Результаты 6-го тура. Аронян – Каруана 1-0, Навара – Накамура 0-1, Непомнящий – Ле Куанг Льем, Ананд – Каспаров, Домингес – Карякин ничьи.

Положение после 6 туров.1. Непомнящий – 8; 2-5. Каруана, Ле Куанг Льем, Аронян, Накамура – по 7; 6. Домингес – 6; 7-9. Карякин, Каспаров, Ананд – по 5; 10. Навара – 3.

О турнире

В Сент-Луисе стартовал четвертый этап Grand Chess, в котором принимают участие 10 гроссмейстеров и среди них Гарри Каспаров. Именно участие 13-го чемпиона мира и вызвало такой интерес к турниру. Напомним, Каспаров в 2005 году заявил, что окончательно уходит из шахмат. За эти 12 лет он сыграл несколько товарищеских матчей с разными соперниками, а в прошлом году здесь же в Сент-Луисе принял участие в блиц-турнире четырех гроссмейстеров.



Регламент

10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).

Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.

Игровые дни: рапид – 14-16 августа, блиц – 17, 18 августа.

Начало игры в 21.00 мск.

