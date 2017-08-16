Армейцев вымотал «Спартак». Почему ЦСКА сыграл слабо против «Янг Бойз»

Александр Головин пробивается через спартаковца Лукаса Фернандо Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

ЦСКА позволил «Янг Бойз» нанести 20 ударов по своим воротам, 14 из низ из пределов штрафной площади - в этом сезоне доставлять себе так много поводов для волнений команда Виктора Гончаренко не позволяла еще никому. Что случилось?

До швейцарцев больше остальных воротам Игоря Акинфеева в этом сезоне угрожал «Спартак» - 17 ударов. Но лишь четыре из них были нанесены из штрафной площади. Лидером по количеству выстрелов из пределов площадки красно-синих был «Анжи» Александра Григоряна - семь. В общей же сложности махачкалинцы били по воротам ЦСКА всего девять раз. До «Янг Бойз», успевавшего угрожать отовсюду, далеко обоим!

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕРБИ

После матча Виктора Гончаренко спросили про слабую игру в атаке. Вот что он ответил: «Причин масса, они на поверхности. «Янг Бойз» прессинговал, играл на привычном искусственном поле. Можно ссылаться на то, что мы отдали больше сил со «Спартаком», причем скорее не физических, а эмоциональных. Много факторов». Среди причин наставник ЦСКА назвал фактор дерби. Есть основания полагать, что Гончаренко прав - дерби вымотало «армейцев». И это касается не только атакующих действий - вообще всех.

Лучшим игроком в дерби у ЦСКА был Головин. Ему удавалось все. В частности, он организовал оба гола в ворота «Спартака», ассистировав Щенникову и начав победную атаку. Из 41 единоборства он выиграл 20 (49%). В игре с «Янг Бойз» Головин и голевых атак не придумал, и в борьбе был менее успешен - десять выигранных дуэлей из 29 (34%). Чаще других он сходился в борьбе с Саного - восемь раз, сразу семь раз наш футболист уступил! Шесть раз Головин пересекался с Мбабу - ему Александр уступил четыре раза. Если бы хотя бы одного из этих оппонентов Головин превзошел, то можно было отметить соперника. Но, похоже, что дело в хавбеке ЦСКА - в дерби он выжал из себя все соки.

В матче со «Спартаком» ЦСКА бился всю игру - исход не был ясен до финального свистка. А во втором тайме «армейцы» и вовсе пересиливали себя - бежали отыгрываться. Совершенно в другой ситуации в субботу был «Янг Бойз» - он встречался со скромным клубом «Брайтернрайн» в 1/32 финала Кубка Швейцарии! Эта команда играет в третьей по силе лиге страны! Логично, что проблем с ней «молодые парни» не испытали, выиграв 3:0. По сути, перед матчем Лиги чемпионов они провели разминку. Поэтому им в среду было значительно легче.

СТИЛЬ СОПЕРНИКА

«Спартак» не просто умотал ЦСКА в субботу, но и показал «Янг Бойз» ошибки, которые с ЦСКА совершать не стоит. В первую очередь это касается потерь мяча в центре поля. Если потеряешь - будешь искать способ остановки Головина и не факт, что найдешь. В дерби Головин при дриблинге поучаствовал в 12 единоборствах, 11 из которых выиграл. Давать такому игроку взлетную площадку строго запрещено. «Спартак», ломясь вперед через опорную зону и теряя мячи, ее дал. В той встрече сразу два игрока центральной зоны ЦСКА вошли в четверку лучших в своей команде по подборам и перехватам - на счету Вернблума восемь, в активе Головина семь.

«Янг Бойз» опорную зону ЦСКА решил обходить - через фланги. Швейцарцы сделали ставку на прострелы и навесы. Привела такая игра «Янг Бойза» к тому, что лидерами ЦСКА по подборам и перехватам стали три центральных защитника и опорный хавбек - десять на счету Васина, по восемь у Василия Березуцкого и Вернблума, семь у Игнашевича. Головин не попал даже в шестерку лучших. Не теряя мяч в центре поля, «Янг Бойз» застраховал себя от набегов на ворота Головина. Когда у ЦСКА мячом у своих ворот завладевают защитники, а соперник не выключается из борьбы, то следует длинная передача на нападающего.

ФАКТОР НАПАДАЮЩЕГО

Если бы в составе ЦСКА вчера был Диего Коста или Ромелу Лукаку, то «армейцы» могли уничтожить соперника за счет выхода в атаку через длинные передачи. Но в первом тайме у ЦСКА играл Чалов, а во втором Оланаре. Выход в атаку через них ЦСКА не особо давался. Легионер даже доигрался до обратной замены. Самым запоминающимся моментом с его участием стала блокировка Дзагоева, когда тот рвался на ударную позицию.

Интересна статистика. За матч партнеры доставили мяч Чалову 16 раз. Чем запомнился нападающий? Сделал девять передач (пять точных) и один навес. В остальных случаях мяч он потерял. В обводки не шел, по воротам не бил. Из 12 единоборств Чалов выиграл всего два (17%). Оланаре выступил чуть лучше - один удар по воротам нанести он исхитрился. Из 12 единоборств форвард выиграл три (25%). За проведенный на поле тайм он отметился лишь тремя передачами (две точные)!

Позиция форварда - самая проблемная в ЦСКА. Если не приобрести нападающего, способного принимать мячи спиной к воротам, то красно-синим будет тяжело в атаке в матчах с командами, которые готовы много атаковать.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Несмотря на не самый сильный матч, ЦСКА необходимо отметить. Команда Гончаренко ничего не придумала у своих ворот. А еще гнула свою линию. Например, правильно играла в моменты перехода мяча. Перед тем, как соперник забил гол в свои ворота, Вернблум, завладев мячом в центре поля, тут же отправил его вперед. В Лиге чемпионов «армейцы» так делают часто. К этому был готов Витиньо - он включился в прессинг защитника. Останься он зрителем - никакого гола бы не было. ЦСКА его определенно выстрадал, играя по памяти. Антонио Конте считает, что она в футболе крайне важна: времени на думы в больших матчах соперники не дадут.

В ответном матче ЦСКА должно быть легче. И дело не только в счете и домашнем статусе игры. В субботу «Янг Бойз» сыграет с «Цюрихом». Это два лидера чемпионата Швейцарии - у команд девять и десять очков соответственно. Встреча состоится в восемь вечера по московскому времени. А уже через два дня «пчелы» сыграют в России.

Статистика WyScout