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«Стал капитаном не просто так». Кэррик – о новой роли в «МЮ»

Источник:  ESPN FCКомментарии
Майкл Кэррик
Майкл КэррикФото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик пообщался с журналистами после победы своей команды в 1-м туре АПЛ. Напомним, на старте текущего сезона «красные дьяволы» разгромили «Вест Хэм» со счетом 4:0. 

«У нас отличная команда. – говорит хавбек «красных дьяволов». – Нас ждет непростой сезон – впереди много тяжелых и ответственных матчей. «МЮ» по силам пройти все испытания. Я в этом уверен. 

Вообще, нынешний сезон ни чем не отличается от предыдущего – в прошлом году мы также провели много матчей и боролись за трофеи. Было тяжело, но мы справились, показав приличный результат.

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Что касается матча против «Вест Хэма», то это хороший старт. – считает полузащитник. – В любом случае, никто не придает этому особого внимания. Это всего лишь одна игра. Отличный старт, но сейчас нужно сосредоточиться на других матчах», – заявил футболист.

После возвращения Уэйна Руни в «Эвертон» тренерский штаб команды назначил Кэррика новым капитаном. Вот, что сказал по этому поводу 36-летний полузащитник:

«Для меня большая честь. Думаю, это не просто так – я ведь давно выступаю за «Манчестер Юнайтед». Если хотите, я – старожил. При этом я всегда старался оставаться самим собой. Конечно, быть лидером – большая ответственность, но с этим нужно жить. Это обычные вещи в футболе.

Что касается выхода Антонио Валенсии в качестве капитана, то здесь я могу сказать вам, что нужно уважать своих партнеров по команде. Я очень рад за него, поскольку знаю, что это чувство не передать словами», – сказал 36-летний Кэррик.

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