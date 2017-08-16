Только что "Янг Бойз" забил гол в свои ворота. Фото: ВКонтакте

Удивительное дело - и матч смотрел в серьезной футбольной компании, и обсуждали его долго потом не с последними спецами, но почти все склонялись к тому, что ЦСКА со швейцарцами при невыразительной игре повезло в концовке - точно также, как и в недавнем дерби, и что побед в этих матчах подопечные Гончаренко никак не заслуживали. По их логике получалось, что когда «Спартак» забивает рикошетом, это не фарт, а чуть ли не норма, а вот ЦСКА только на везении и вылезает.



Хотя по мне эти две игры едва ли стоит сравнивать - в домашнем матче ЦСКА в любом случае был настроен только на победу, тогда как в Швейцарию команда конкретно приехала сыграть нулевую ничью - ну, может быть, с заданием поймать соперника на стандарте, как это было с греками. У команды сейчас самая, пожалуй, не агрессивная линия атаки за последние годы. Год назад казалось, что Ласина Траоре с его задумчивыми перемещениями по полю - откровенный балласт, но глядя на сегодняшнего Оланаре, так уже и не кажется. Плюс тогда были Еременко с Тошичем и Ионовым, а Панченко находился в «Динамо» только в аренде, а сейчас, получается, атаку освежить практически некем - не менять же каждый раз Чалова на Оланаре, чтобы и того снять потом с игры.



И работой на этом этапе Гончаренко можно, конечно, восхищаться, но если с командами уровня этих «Янг Бойз» наш вице-чемпион играет почти на пределе, и футбольный бог вознаграждает его диковинным голом, то дальше-то что будет, когда опять в космос отправляться предстоит? Мы говорили, что у Слуцкого был минимум возможностей для маневра составом - но у его преемника, получается, имеется вообще единственная рокировка: поставить Игнашевича вместо Васина или кого-то из братьев. А кидать молодняк под лигочемпионский поезд - затея заведомо самоубийственная, вспомните, как ЦСКА без одного только Акинфеева за десять минут отдал игру «Рубину».



Кстати, господа радетели немедленной отправки наших лучших игроков за границу - чтобы сегодня представлял собой ЦСКА без Головина? Вы его сватали в «Челси» с «Арсеналом», тогда как по моей информации в Англию Александр реально мог отправиться только к своему недавнему тренеру в город Халл. И вместо «Спартака», возможно, громил бы «Бертон», а вместо отбора в Лигу чемпионов проигрывал бы «Вулверхэмптону». Вот пользы бы всем было...



Конечно, арендовав еще раз какого-нибудь четвертого по ранжиру форварда у кого-нибудь из европейских топ-клубов, ЦСКА едва ли добьется ощутимого успеха в Лиге, куда все-таки еще нужно попасть, но без чисто количественного усиления атаки никак не обойтись. Такие подарки, как преподнес этот юморной парень Нуху, они раз в сезон примерно случаются. А дальше - сами, как сказал, уходя из «Анжи», тренер Григорян футболисту Базелюку. Ему, помнится, так в ЦСКА шанса толком и не дали. Неужели на тренировках хуже, чем Оланаре смотрелся?..