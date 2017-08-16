По прозвищу Тигр

Геннадий Цыганков в составе сборной СССР в 1975 году. Фото: СК ЧФ Севастополь

Сегодня прославленному защитнику сборной СССР Геннадию Цыганкову исполнилось бы 70 лет. «Советский спорт» вспоминает самые яркие моменты его богатой биографии.

В декабре прошлого года молодой защитник Артем Зуб перешел из хабаровского «Амура» в СКА, а уже в мае завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира. Мы тогда неслучайно сравнили новоиспеченного питерского армейца со знаменитым Геннадием Цыганковым, родившимся в портовом городке Ванино и начинавшим карьеру в хабаровском СКА.

Правда, по игровой манере у них мало общего. Зуб – аккуратист, технарь. Цыганков – сила, выносливость, нечеловеческая работоспособность, запредельная самоотверженность. О мастерстве не говорю – потому что без него в сборную не берут.

Цыганкова, тогда нападающего, в конце 1960-х пригласили в ЦСКА. В команде чемпионов его сразу оценили.

К Олимпиаде-1972 Анатолий Тарасов готовил для соперников сюрприз – новое суперзвено. Называли его «системой». Но это была не сдерживающая пятерка Анатолия Ионова, как в конце 1960-х. Это была пятерка-лидер, в которой нашлось место ветеранам Александру Рагулину и Анатолию Фирсову, звездам Валерию Харламову и Владимиру Викулову. Цыганкову отводилась роль мотора звена. Палыч действовал на позиции защитника-чистильщика, Харламов и Викулов – острые форварды, а Цыганков и Фирсов – разноплановые полузащитники. На Играх в Японии эти парни доминировали. А Харламов окончательно утвердился в статусе звезды.

Через четыре года в олимпийском Инсбруке Цыганков, Владимир Шадрин и Юрий Ляпкин почти две минуты сдерживали атаки пятерки чехов. Наши в решающем матче уступали 0:2, на скамейке штрафников оказались Сергей Бабинов и Виктор Жлуктов. Советская бригада меньшинства загипнотизировала соперников, те только не могли войти в зону и закрепиться в ней. А яростный штурм чехов – плод фантазии журналистов. Видео матча и этого исторического эпизода есть в Интернете. Сборная СССР совершила переворот и победила 4:3.

- О его силушке, работоспособности и надежности знали все, - вспоминал партнер Цыганкова Владимир Лутченко. – В команде его называли Мазандаранский тигр.

До Олимпиады-1980 Цыганков недотянул. В 1979-м в 32 года ушел доигрывать в ленинградский СКА. Успев воспитать достойного наследника. Когда в ЦСКА появился на постоянной основе Вячеслав Фетисов, его сразу поставили в пару к Цыганкову.

- Геннадий Дмитриевич был для меня дядькой-наставником, старшим братом, - вспоминал Фетисов, самый титулованный хоккеист мира. – Он страховал меня, подсказывал. Не видел во мне конкурента, который готов занять его место.

После окончания игровой карьеры Цыганков работал директором школы ЦСКА, немного тренировал ленинградский СКА.

В первой половине сезона-2005/06 в ледовом дворце на Ленинградском проспекте торжественно подняли его свитер. Тогда было известно о тяжелой болезни ветерана. Ему сделали операцию, но он наотрез отказался от лекарств. Лечился по-своему – долго смотрел на солнце, источник жизни, пил чай с молоком и солью. А главное – верил в себя и постоянно улыбался. О чудо, болезнь стала отступать. Полностью очистился от раковых клеток позвоночник. В середине февраля 2006 года вскоре после стартового матча Олимпиады в Турине у Цыганкова не стало. Словак Мариан Габорик снял паутину с российских ворот и невзначай попал в сердце ветерана.

В Хабаровске помнят и чтят Цыганкова. Таких защитников сейчас не сыскать.