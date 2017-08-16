Йога для беременных. Видеоуроки упражнений в домашних условиях
Йога для беременных принесет пользу, если следовать ряду правил. Как заниматься йогой беременным в домашних условиях, упражнения йоги для беременных, видеоуроки упражнений – в материале «Советского спорта».
Йога для беременных. Для чего это нужно
Занятий йогой для беременных в домашних условиях или в группе с инструктором помогают будущей маме снять психологическое напряжение. Техники медитации, которые практикуют в разных направлениях йоги, оказывают расслабляющий эффект и выравнивают эмоциональный фон. Они способны снять стресс, улучшить сон и общее самочувствие.
Комплексы упражнений йоги для беременных способны снять боли и ломоту в суставах, онемения и неудобства в пояснице, спине, шее. Йога для беременных регулирует и налаживает работу внутренних систем организма, положительно влияет на иммунитет.
Кроме того, считается, что дыхательные практики йоги для беременных способны помочь при родах: йога для беременных учит будущую маму контролировать свое дыхание, расслабляться на вдохах и выдохах – все это помогает сделать роды менее изнурительными и болезненными.
Йога для беременных. Как заниматься правильно
There's only one space remaining on my Yoga for Pregnancy Training course happening next month @meadowlarkyoga 🤰 You will finish this training course with the skills to: 🍊 teach a Pregnancy Yoga class, a Post-Natal Yoga class and a Mother and Baby Yoga Class. 🍊Teach a well-rounded yoga class that honours a woman’s mind and body at this special and sacred time. 🍊Adapt your general classes for any pregnant ladies who also attend. 🍊Integrate yoga props and small equipment into your classes and one to ones to make them more bespoke. 🍊Adapt the class for those with injuries and/or common ailments such as lower back pain, pelvic girdle pain, low/high blood pressure and fatigue. 🍊Have a clear understanding of why it is important to incorporate all elements of yoga into a class. 🍊Have the knowledge of what actually happens to the body during pregnancy and birth. 🍊www.sallyparkesyoga.com 🙏🏼
- перед началом занятий йогой для беременных проконсультируйтесь с врачом. Он определит готовность вашего организма к занятиям, назначит их «дозировку» и выявит противопоказания для йоги в домашних условиях;
- комфортное состояние при занятиях йогой для беременных в домашних условиях – главный критерий занятий. Упражнения йоги для беременных не должны вызывать неприятных ощущений, боли, перенапряжения. Исходя из этого, часто беременным рекомендуют делать сокращенные комплексы упражнений йоги, а сами упражнения – в половину обычной амплитуды. Следите за своим комфортом во время занятий;
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- заниматься йогой для беременных в домашних условиях нужно регулярно – каждый день или через день. Избегайте больших перерывов (больше двух дней) в занятиях. Избегайте больших по времени занятий йогой для беременных (больше часа), в особенности – длинных занятий после перерывов. Лучше делать понемногу, но чаще;
- наиболее подходящим временем для занятий йогой для беременных считают первый триместр (три месяца) беременности. Во время второго и третьего триместра занятия йогой для беременных в домашних условиях должны проходить под контролем врача.
Йога для беременных. Упражнения
Day 12 of #aYinYangThang is bow/dhanurasana. I had to modify witha pillow for baby boy😊💙 Hosts: @yogineo @yogaelixir @fitnessbyerin @themuscleboundyogi Sponsors: @liforme @spiritualjunkies @aspoonfulofcolors @dharmabumsactive @in_the_weeds_apothecary . . . . . #michiganyogi #yogamom #yogini #yoga #yogi #yogimom #namaste #yogachallenge #yogaeverydaydamnday #practicemakesprogress #om #miyogalife #practiceandalliscoming #namastebitches #stopdropandyoga #sdy #benddontbreak #onebreathatatime #outdooryoga #practiceyogachangeyourworld #prenatalyoga #8monthspregnant #31weeks #yogapregnancy #pregnantyoga #pregnantyogi #asana #bowpose #dhanurasana
Основу комплекса упражнений йоги для беременных должны составлять расслабляющие асаны, которые не требуют напряжения мышц и большой гибкости. Следует уменьшить или совсем исключить упражнения йоги, где происходит сокращение мышц живота, чрезмерное напряжение других мышц, присутствуют состояния неудобства или дискомфорта.
Большое внимание в упражнениях йоги для беременных уделяют асанам, которые укрепляют мышцы спины и поясницы, улучшают чувство баланса и равновесия. Рекомендованный список упражнений йоги для беременных в домашних условиях можно посмотреть ниже – в главе «видеоуроки йоги для беременных».
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Йога для беременных. В домашних условиях или с инструктором
Преимущества занятий йогой для беременных в домашних условиях – независимость от клубного расписания и возможность подстраивать график занятий под удобное для себя время. Освоить упражнения йоги для беременных можно по видеоурокам, список которых вы можете найти ниже.
В то же время, ряд специалистов по йоге, рекомендуют при беременности начинать занятия с инструктором – особенно, если раньше вы не занимались йогой. Инструктор проконтролирует правильность выполнения упражнений йоги для беременных и укажет на ошибки.
Йога для беременных. Видеоуроки
Ниже мы публикуем несколько популярных видеоуроков йоги для беременных. Эти комплексы можно выполнять в домашних условиях
Йога для беременных в домашних условиях для начинающих.
Йога для беременных на ранних сроках. Комплекс упражнений.
Йога для беременных – второй триместр, занятия по 15 минут.
Йога для беременных – третий триместр. Основные асаны на поздних сроках беременности.
Йога для беременных – как подготовить мышцы живота и сделать роды легче.